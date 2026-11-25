농림축산식품부가 '제2차 차산업 발전 기본계획'을 발표했다. 2031년까지 차 생산량과 수출액을 늘리고 말차 등 고부가가치 제품 육성에 집중한다.

농림축산식품부 는 2026년 11월 25일 '제2차 차산업 발전 기본계획 (2027~2031년)'을 수립·공표했다고 밝혔다. 이 계획은 지속 가능한 생산 기반 구축과 말차 등 고부가가치 제품 육성, 그리고 차 소비 문화의 저변 확대를 핵심 골자로 삼고 있다.

농식품부는 2031년까지 차 생산량을 2024년 기준 3,685톤에서 4,500톤으로 대폭 확대할 방침이다. 아울러 차 수출액은 2,75만 달러에서 3,500만 달러로 늘리고, 국민 1인당 연간 차 소비량도 95그램에서 120그램으로 증대시키는 것을 최종 목표로 설정했다.

Also read “강남 그린벨트 풀어 신혼부부에 공급”...서초 내곡·우면 2만가구 미니신도시

생산 기반 강화와 노동력 문제 해소

이번 기본계획은 고령화와 노동력 부족으로 인해 약화되고 있는 차 생산 기반을 보완하는 데 중점을 둔다. 농림축산식품부는 2027년부터 연 30억 원의 예산을 투입하여 차밭 공동영농 시범사업을 본격 추진할 예정이다. 이를 통해 개별 농가의 한계를 넘어 시비, 전정, 수확 등 주요 작업을 공동으로 수행할 수 있도록 지원한다.

공동영농 사업과 함께 기계화에 적합한 차밭 조성, 장비 보급 확대, 우량 묘목 공급도 강화된다. 농림축산식품부는 이러한 지원을 통해 생산 효율성을 제고하고, 지속 가능한 차 산업 생태계를 조성하겠다는 의지를 밝혔다.

Advertisement

말차 고부가가치 제품 육성 및 가공 라인 구축

세계적으로 수요가 증가하는 말차 시장을 적극 육성하기 위해 생산자와 가공·수요 기업 간 계약생산을 도입한다. 2027년부터 2년간 100억 원을 투입하여 주요 산지 2곳에 말차 전용 가공라인을 구축한다. 이를 통해 국내 말차 생산 능력을 연간 650톤에서 800톤으로 높일 계획이다.

농림축산식품부는 말차 생산량 증대 외에도 가루녹차, 호지차, 발효차 등 다양한 차 제품 개발을 지원한다. 이는 단순 원료 생산을 넘어 고부가가치 가공 시장으로의 전환을 꾀하는 전략이다.

수출 확대와 내수 시장 활성화 병행

수출 경쟁력 강화를 위해 국가별 표시 및 통관 정보를 제공하고, 국제 인증 취득을 돕는다. 또한 해외 박람회 참가 지원과 현지 구매처 발굴을 통해 해외 시장 진출을 적극 지원한다. 아울러 국내에서는 말차 음료와 디저트 등 젊은 층의 니즈에 맞춘 제품 개발과 판로 확대를 지원한다.

차 소비 촉진을 위한 행사 개최와 산지 관광, 체험 프로그램도 함께 추진된다. 농림축산식품부는 이러한 다각적인 노력을 통해 차 산업의 내수 기반을 강화하고, 글로벌 시장에서의 입지를 확고히 할 계획이라고 설명했다.