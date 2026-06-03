농부와 도시를 잇는 14년의 기록, 농부시장 마르쉐가 꿈꾸는 지속 가능한 식탁

소농과 소비자를 직접 연결해 채소 중심의 라이프스타일을 제안하고, 기후 위기 시대에 지속 가능한 먹거리 생태계를 구축해 온 농부시장 마르쉐의 14년 여정과 성과를 조명합니다.

서울 양천구 오목공원의 푸른 풍경 속에 펼쳐진 농부시장 마르쉐 @오목공원은 단순한 장터를 넘어 하나의 문화적 현상으로 자리 잡았다. 이곳은 대형 마트에서는 좀처럼 찾아보기 힘든 다채로운 제철 채소들이 주인공이 되는 공간이다. 2030 세대의 젊은 층들이 이곳을 찾는 이유는 명확하다.

편리함만을 추구하는 새벽 배송의 시대에 역설적으로 생산자와 소비자가 직접 얼굴을 맞대고 대화하는 직거래의 가치를 발견했기 때문이다. 마르쉐는 프랑스어로 장터를 뜻하며, 어느 곳이든 마르쉐가 열리는 순간 그곳은 농부와 도시인이 소통하는 생태적 공간으로 변모한다. 이곳에서 소비자들은 단순히 물건을 구매하는 것이 아니라, 농부가 작물을 재배하고 수확하며 겪은 시간과 노력의 이야기를 함께 공유한다. 이 특별한 시장의 시작은 2012년으로 거슬러 올라간다.

이보은 전 마르쉐 상임이사를 비롯해 김수향 대표, 송성희 대표 등이 의기투합하여 대안적인 삶과 먹거리의 가능성을 실험하며 문을 열었다. 초기에는 특정 이념이나 가치를 표방하기보다 원시적인 의미의 시장, 즉 각자의 노동 결과물을 자유롭게 교환하는 장을 지향했다. 이후 2014년에 이르러 생산자와 소비자가 깊이 있게 대화하는 '농부시장'이라는 정체성을 확립하며 그 방향성을 구체화했다. 마르쉐가 주목한 이들은 대규모 기업농이 아니라 소농과 가족농이었다.

귀촌 농부, 청년 농부, 도시 농부 등 다양한 형태로 땅을 일구는 이들에게 마르쉐는 단순한 판로를 넘어 정서적 유대감을 나누는 공동체의 장이 되어주었다. 땅을 소유하지 않았더라도 흙과 씨름하며 삶의 활력을 찾는 이들의 진정성은 도시 소비자들에게 깊은 울림을 주었다. 지난 14년간 마르쉐가 거둔 가장 큰 성과는 우리 사회에 '채소 중심의 라이프스타일'을 안착시켰다는 점이다. 사람들은 마르쉐를 통해 채소가 단순히 요리의 부재료가 아니라, 그 자체로 훌륭한 주인공이 될 수 있음을 깨달았다.

땅의 특성인 테루아르와 농법에 따라 같은 채소라도 맛과 향이 어떻게 달라지는지 경험하며 채소의 다양성에 눈을 뜬 것이다. 이는 요리사들에게도 새로운 영감을 주었으며, 당근의 잎까지 활용하거나 채소 꽃으로 식탁을 꾸미는 등 창의적인 식문화로 이어졌다. 2019년부터는 더욱 전문화된 '채소시장'을 별도로 운영하며 채소의 인문학적 가치와 제철 식재료의 중요성을 알리는 데 집중하고 있다. 이러한 흐름은 유명 파인다이닝 셰프들이 소농들과 지속적인 공급 계약을 맺는 결과로 이어지며, 한국 식재료의 미식적 가치를 높이는 계기가 되었다. 하지만 마르쉐의 여정이 늘 순탄했던 것만은 아니다.

가속화되는 기후 위기는 농부들에게 치명적인 위협이 되고 있다. 기록적인 폭염과 잦은 태풍은 소농들의 생계를 위협하며 생산의 불안정성을 높였다. 이에 대응하여 마르쉐는 '농부의 숲'이라는 프로젝트를 추진하고 있다. 이는 농사를 적정 규모로 관리하며, 관리하기 어려운 구역을 자연으로 되돌려 숲과 정원을 조성하는 방식이다.

밭과 숲의 경계면에서 발생하는 높은 생산성을 확보하고 농부의 노동력을 효율적으로 배분하는 먹거리 숲을 만드는 것이 목표다. 시민들이 벌새가 되어 모금에 참여하고 농부와 함께 숲을 가꾸는 이 활동은, 인간과 자연이 공존하며 지속 가능한 먹거리 체계를 구축하려는 절박하고도 희망적인 시도이다. 결국 마르쉐가 추구하는 지점은 연결을 통한 삶의 회복이다. 농부는 자신의 노동 가치를 인정받아 외로움을 극복하고, 소비자는 내가 먹는 것이 어디서 어떻게 왔는지 이해함으로써 삶의 풍경을 바꾼다.

이보은 대표는 우리가 먹는 것이 곧 우리의 풍경이 된다고 말한다. 간편식과 배달 음식이 주도하는 빠른 속도의 시대에, 마르쉐는 스스로 음식을 만드는 사람들을 응원하며 느림의 미학과 제철의 가치를 역설한다. 이제는 단순한 로컬푸드 마켓을 넘어, 케이-푸드의 진정한 정체성을 식재료의 미식에서 찾으려는 노력이 필요하다. 농부와 요리사, 그리고 깨어 있는 소비자가 함께 만드는 이 생태적 연결망은 기후 위기 시대를 살아가는 우리에게 가장 필요한 생존 전략이자 아름다운 삶의 방식이 될 것이다





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농부시장 마르쉐 지속가능성 로컬푸드 소농 채소 중심 라이프스타일

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