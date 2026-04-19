놀이를 잃어버린 아이들에게 자연이 건네는 치유의 선물: 숲 속 '봄 탐험대' 이야기

초등학교 교사직을 그만두고 현장 경험을 바탕으로 글을 쓰고 있는 필자가 8명의 초등학생들과 함께 진행한 '자연에서의 수업' 경험담을 공유한다. 학교에서 만난 마음 아픈 아이들의 치유를 위해 에리히 프롬의 이론에 공감하며 시작된 '봄 탐험대'는 숲 속에서 오감으로 자연을 느끼고, 관찰하며, 이를 바탕으로 글과 시를 쓰는 과정을 통해 아이들의 해방감과 즐거움을 이끌어낸다. 이는 아이들이 마음껏 놀지 못해 병들었다는 프롬의 말에 대한 깊은 공감과 함께, 자연이 아이들에게 선사하는 치유의 힘에 대한 희망을 보여준다.

2011년 초등학교 교사직을 그만둔 필자는 학교 밖 다양한 현장에서 아이들을 가르치는 이야기를 쓰고 있다. 그는 학교에서 마음 아픈 아이들을 많이 만나왔는데, 해가 갈수록 수업 시간에 자리에 앉아 있지 못하고 돌아다니거나 악을 쓰며 소리를 지르거나, 하루 종일 아무 말 없이 바닥만 보는 아이들이 늘어나는 것을 목격했다.

이러한 현상의 원인을 찾던 중, 에리히 프롬의 '만약 아이들이 병들었다면 그것은 아이들이 마음껏 놀지 못한 것에 대한 복수'라는 글귀에 깊이 공감했다. 학교 운동장에서도 제대로 뛰어놀지 못하는 아이들에 대한 안타까움 때문이었다. '그렇다면 어떻게 아이들이 마음껏 놀게 할 것인가?'라는 질문은 '자연에서의 수업'으로 이어졌다.

필자는 삶의 큰 스승이자 학교였고 언제나 자신을 안아주었던 품이었던 자연 속에서 아이들이 자유롭게 움직이며 노는 모습을 떠올렸다. 마침 아름다운 봄 계절이라 개인 인스타그램을 통해 '봄 탐험대 모집'이라는 제목으로 1학년부터 4학년까지 8명의 학생을 모집했다.

10일 오후, 하교 후 아이들과 함께 학교 근처 산(백사실 계곡)으로 향했다. 산으로 가는 길가의 벚꽃나무 가지가 흔들리며 벚꽃비가 쏟아지자 아이들은 감탄사를 연발했다. 설레는 표정의 아이들을 바라보며 벚나무 아래 둥글게 서서 '단어 채집장'을 나눠주고 '봄은 왜 봄일까요?'라는 간단한 퀴즈를 냈다. 아이들은 '아! 보옴!', '보니까요!'라고 답하며 즉각적으로 반응했다.

필자는 오늘 새롭게 보게 된 것, 숲 속에서 들리는 소리 등을 노트에 기록하여 여러 단어를 채집하는 활동이라고 설명한 뒤 아이들과 함께 숲으로 들어섰다. 산기슭에 오르니 계곡물이 흐르고 개나리가 노란 터널을 이루고 있었다. 전날과 당일 아침까지 내린 비 덕분에 숲의 향기와 색이 더욱 진하고 선명하게 다가왔다. 아이들이 숲의 품속으로 뛰어드는 모습은 어떤 풍경보다도 아름다웠다.

숲 속에 들어선 아이들 중 하진이가 '저거 도롱뇽알 아니야?'라고 외쳤고, 아이들은 일제히 모여 집중해서 바라보았다. 이후 아이들은 나비처럼 이곳저곳 팔랑거리며 다녔고, 꽃이나 이끼를 관찰하거나 소리에 귀 기울이며 '단어 채집장'에 기록하기 시작했다. '오, 이건 뭐지?', '이것 좀 봐!'라며 재잘거리는 아이들의 목소리는 봄비 내린 뒤 계곡물 소리처럼 맑고 경쾌했다.

얼마 뒤 숲속에는 딱따구리의 '똑똑 또르르르~' 소리가 울려 퍼졌다. 아이들은 마치 얼음땡이라도 한 듯 움직임과 말을 멈추고 신비로운 소리에 귀 기울였다. '푸르르' 하며 새가 젖은 깃털을 터는 소리도 들렸다. 아이들은 단어 채집장에 부지런히 손을 움직여 그 순간들을 기록한 뒤 다시 흩어졌다. 곤충을 좋아하는 자림이는 개미와 거미를 관찰했고, 연제는 새끼손톱보다 작은 버섯을 발견하고 기뻐했다.

한참 동안 하늘을 바라보던 시경이는 필자가 다가가자 '선생님, 여기서 나무를 바라보면 더 아름답지 않나요?'라며 웃었고, 필자 역시 연둣빛 새순이 난 나뭇가지 사이로 비치는 하늘에 감탄했다. 잠시 후 필자는 아이들을 불러모아 그림책을 읽어주고 숲 속에서 가장 마음에 드는 나무 옆에서 진짜 나무가 되어보자고 제안했다.

아이들은 숲을 뛰어다니며 나무를 관찰했고, 리현이는 휘어진 나무 줄기와 드러난 뿌리를 몸으로 표현했으며, 가람이는 건너편 나무와 춤을 추었다. 아이들은 서로 모였다 흩어지며 마음껏 숲을 뛰어다니다 다시 벚꽃비를 맞으며 학교 앞으로 향했다. 채집한 단어들을 활용하여 시와 글을 쓰는 활동을 위해 학교 앞 아늑한 공간으로 이동하여 탁자에 둘러앉았다.

숲 속에서 담아온 단어들을 붙여 쓰자 저절로 글과 시가 완성되었다. 글과 함께 그림도 그렸는데, 머리로 상상한 것이 아닌 몸으로 느낀 것을 담아 더욱 생동감이 넘쳤다. 필자는 아이들과 숲 속에서 수업을 하며 눈물이 왈칵할 정도로 행복했고, 자연 속에서 마음껏 뛰어노는 아이들을 보는 것만으로도 기쁨과 해방감을 느꼈다. 학교에서 아이들을 가르칠 때 자신도 하루 종일 칠판 앞 수업과 컴퓨터 업무로 힘들었는데, 아이들은 오죽했을까 생각했다.

말과 글로 배우고 머리로 외우는 대신, 눈으로 보고, 향기를 맡고, 소리를 듣고, 피부로 느끼며 자유롭게 움직이는 수업에서 아이들은 즐거워하고 집중했다. 스마트폰이나 컴퓨터 게임의 가상 현실이 아닌, 생생하게 살아 움직이는 자연 속에서 주의 깊게 관찰하고 기록하고 표현하는 아이들의 모습에서 새로운 희망을 보았다. 필자는 이어지는 수업에서 이 희망을 잘 키워나가고 싶다고 밝혔다. 자연이라는 학교에서의 배움을 담고 또 나누다 보면 더 많은 아이들을 품을 수 있을 것이라는 믿음으로.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS와 브런치스토리에도 실리며, 숲 속에서의 수업은 2주에 한 번씩 연재될 예정이다





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