놀이동산에서의 우선탑승권은 사람들이 기다리는 시간과 돈을 교환하는 행태로, 비판을 받으며 불공정하다는 주장이 있다. 그러나 일부는 더 나은 경험을 할 수 있고 우선탑승권은 현대 사회에서 필수임을 주장하는 등 다양한 의견이 존재한다.

놀이동산에서의 돈을 더 내면 우선탑승권을 통해 더 빠르게 놀이기구를 탈 수 있는 행태에서 논쟁이 일었다. 그러나 온라인 커뮤니티에서 게시글을 찾을 수 없지만, 언론 보도를 통해 부모와 자녀가 놀이동산에 가던 과정이 논의의 숙제였다.

글쓴이는 앉아서 기다리던 사람이 우선탑승권을 이용하여 더 빠르게 가서 아이에게 미안하다고 말했고, 이를 통해 ‘패스권 같은 시스템’을 들고와서 ‘이재명 대통령’이 ‘서민들은 체감을 느끼는’ 것을 막아야 한다고 요청했다. 이러한 행태를 칭찬하는 댓글도 있었으나, 반대 의견도 쏟아졌다. 반면에 ‘항공기 일등석도 없애 달라고’, ‘돈을 아끼면 국도로 가고, 급하면 고속도로로 더 높은 가격에’ 등 패스권은 자본주의의 규칙이라는 반론도 쏟아졌다. 그러나 미국의 경우에도 패스권은 논란이 됐으며, 최대 가격이 약 478달러였으나, 놀이공원은 계층을 경험하는 공간이 됐다며 비판이 나왔다.

뿐만 아니라, 주식을 사고파는 행위, 수전을 사거나 벗어내는 행위 등 다양한 분야에서 돈을 돈으로 사는 행태가 나타나고 있다. 이러한 추세는 시성비를 따지는 ‘시성비’, 타이파 등의 용법을 통해 한국, 일본을 대표하는 문화적 요소를 넘나드는 모습이다. 이러한 행태를 비판하는 마이클 샌델 교수는 시간의 가치를 중요하게 여긴다면, 우선탑승권 등의 행위는 새치기 권리로 비판했다. 또한 유럽에서 ‘혁신의 구조’(기준 150%), 한국에서는 ‘시성비’로 이행할 가능성을 제기하며, ‘시간의 합정성’이 필요하다고 주장하였다.

또한, 더 좋거나 더 나은 찬사를 못 받는 경우도 있다. 반대 의견이 있다면, 패스권은 일부 요구에는 모두 현대 사회에서 필수가 된다는 주장이다. 대가를 지불하지 않는 행위와 기다리는 행위를 구분할 수 없으며, 각 활동에 적합한 방식은 다르다는 것이다. 또한, 중요한 사람이 우선탑승권을 이용하여 더 먼저 가서 뒤에 줄을 서는 사람들의 기분을 좋게 할 수 있다.

마찬가지로 놀이동산에서의 앉아서 기다리던 사람들은 더 좋은 경험을 할 수 있다는 주장도 있다. 이러한 아이디어는 단순한 편견의 역할일 수도 있지만, 현대 사회에서 이루어지는 실제 행위에 대한 비판의 불필요함을 감안해야 한다. 놀이동산에서의 우선탑승권은 그 자체로는 문제가 되지는 않지만, 중요한 사람이 더 먼저 가서 뒤의 사람들의 기분을 좋게 하고, 그 합의가 필요하다. 이를 제공하는 사람들의 앉아서 기나긴 대기 시간을 걱정하는 마음이 엄격하기 그지없다.

이러한 각자의 위치에 따라, 돈을 돈으로 사는 행태는 정당화될 수 있을뿐만 아니라 불공정한 것으로도 간주될 수 있는 것이다





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