논란 속 트럼프, 성경 낭독 마라톤 참여... 자신을 예수에 빗댄 후 행보 주목

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자신을 예수 그리스도에 빗댄 이미지 게시물로 논란을 일으킨 가운데, 보수 기독교 단체가 주최하는 성경 낭독 마라톤 행사에 참여 소식을 알렸다. 트럼프 전 대통령은 행사에서 구약 성경 역대하 7장의 일부 구절을 낭독할 예정이다. 그의 이러한 행보는 최근 논란으로 인한 반발과 더불어, 종교적 상징을 정치적으로 활용하려는 전략으로 해석되고 있다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자신을 예수 그리스도에 빗댄 이미지 게시물로 논란을 일으킨 가운데, 성경 낭독 마라톤 행사에 참여 소식을 알렸다. 보수 성향 기독교 단체 크리스천 인게이지드 가 주최하는 ‘미국, 성경을 읽다’ 행사는 오는 19일부터 25일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 열린다. 트럼프 전 대통령은 이 행사에서 성경 낭독 자로 나설 예정이다.

주최 측은 트럼프 전 대통령이 지난 14일 자신의 집무실에서 낭독 분량을 녹화했다고 밝혔다. 그는 구약 성경 역대하 7장 일부 구절, “내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라”를 읽었다. 이 구절은 수십 년간 미국에서 정치적 함의를 가지는 약속으로 해석되어 왔으며, 찬양, 기도, 설교 등에서 자주 인용되었다. 특히 트럼프 전 대통령의 기독교 지지자들은 이 구절을 국가의 회개와 그에 따른 축복을 강조하는 의미로 해석하는 경향이 있다.

지난 2021년 1월 6일 미국 국회의사당 습격 사건 당시, 트럼프 지지 단체 ‘트럼프를 위한 카우보이들’ 설립자는 확성기를 통해 이 구절을 낭독했고, 군중은 “트럼프를 위해 싸우자!”라고 외치며 호응했다. 이번 성경 낭독 행사는 19일 오전 창세기 1장으로 시작하여 25일 오후 요한계시록 마지막 장으로 마무리된다. 트럼프 전 대통령이 낭독한 부분은 미국 동부 시간 기준으로 21일 오후 6시에서 7시 사이에 방영될 예정이다.

이번 행사에는 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 트럼프 행정부 출신의 고위 인사들도 다수 참여한다. NYT 보도에 따르면, 트럼프 행정부 인사들을 포함해 약 500여 명에 달하는 성경 낭독자들이 이번 행사에 참여하며, 이들 대부분은 트럼프 전 대통령의 가장 충성스러운 기독교 지지자들로 알려졌다. 트럼프 전 대통령의 이번 성경 낭독 행사 참여는 그가 최근 일으킨 논란으로 인해 기독교 지지층 내에서 일부 반발에 직면한 상황에서 이루어져 더욱 주목받고 있다.

앞서 트럼프 전 대통령은 지난 12일 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜에 흰 옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 사람의 이마에 손을 얹는 자신의 이미지를 게시했다. 이 이미지는 인공지능(AI)으로 생성된 것으로 추정되며, 트럼프 전 대통령 주변에는 광채가 나고 왼손에는 빛나는 물체를 들고 있는 모습으로 묘사되었다. 또한, 주변에는 성조기와 자유의 여신상, 흰머리수리 등 미국의 상징물들이 배치되어 있었다. 이 이미지가 자신을 예수 그리스도에 비유한 것이라는 비판이 보수 성향 교계 인사들로부터 쏟아져 나오면서 신성모독 논란이 거세졌다.

이에 트럼프 전 대통령은 해당 게시물을 약 12시간 만에 삭제했다. 이와 더불어, 트럼프 전 대통령은 그보다 앞서 미국의 이란 전쟁을 비판해온 프란치스코 교황을 향해 “범죄 문제에 나약하다”고 맹비난하며 설전을 벌이기도 했다. 그의 이러한 행보는 종교적인 상징과 정치적 메시지를 결합하려는 시도로 해석될 수 있으며, 그의 지지층 결집과 동시에 비판 세력의 결집을 유도할 가능성도 있다.

종교계와 정치권에서는 트럼프 전 대통령의 이러한 행보에 대해 다양한 해석과 우려를 표하고 있다. 특히, 그의 기독교 지지층 내에서의 입지와 영향력에 변화를 가져올지 귀추가 주목된다. 이번 성경 낭독 행사를 통해 트럼프 전 대통령이 그의 정치적 지지 기반을 더욱 공고히 하려는 전략을 구사하는 것으로 분석된다. 하지만 동시에, 그의 종교적 이미지 활용 방식에 대한 논란은 앞으로도 계속될 것으로 예상된다.

이는 미국 사회 내에서 종교와 정치의 경계가 어떻게 설정되고 인식되는지에 대한 중요한 질문을 던지고 있다. 트럼프 전 대통령의 이전 행적들을 볼 때, 그는 항상 논란을 통해 대중의 이목을 집중시키고 자신의 지지자들을 결집시키는 데 능숙한 모습을 보여왔다. 이번 성경 낭독 행사 참여 또한 이러한 전략의 연장선상으로 해석될 수 있다. 그는 자신이 진정한 기독교적 가치를 대변하고 있으며, 이를 통해 국가를 치유하고 회복시킬 수 있는 지도자임을 강조하려는 의도를 가진 것으로 보인다.

하지만 그의 이미지가 예수 그리스도를 연상시키도록 의도된 것이 아니라고 주장하면서도, 성경 구절을 자신의 정치적 메시지와 결부시키는 방식은 여전히 많은 사람들에게 불편함을 주고 있다. 특히, 미국 사회의 다원주의적 가치를 고려할 때, 특정 종교적 상징을 정치적으로 활용하는 것은 더욱 신중해야 할 부분이라는 지적이 나온다. 이번 행사의 성공 여부와 그 파급 효과는 트럼프 전 대통령 개인의 정치적 입지뿐만 아니라, 미국 내 종교와 정치의 관계, 그리고 보수 기독교 세력의 동향에도 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.

그의 행보 하나하나가 미국 정치 지형에 미치는 영향력을 다시 한번 확인시켜 주는 계기가 될 것이다. 또한, 이러한 종교적 상징의 정치적 활용은 단순히 미국만의 문제가 아니라, 다른 국가들에서도 유사한 현상이 나타날 수 있다는 점에서 국제적인 관심을 받을 만한 사안이다. 전 세계적으로 포퓰리즘 정치인들이 종교적 상징을 활용하여 대중의 지지를 얻으려는 경향이 나타나고 있기 때문이다. 따라서 트럼프 전 대통령의 이번 행보는 이러한 광범위한 정치 현상을 이해하는 데 중요한 맥락을 제공한다.





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