1988년 서울 올림픽 개최와 함께 노태우 정권은 정권 유지를 위한 또 다른 도전에 직면했다. 6월 항쟁 이후의 정치적 혼란 속에서 노 정권은 민주화, 노동 운동, 통일 운동의 요구에 직면했고, 5공 청산 요구까지 겹치면서 위기에 놓였다. 이러한 상황에서 '인천부천민주노동자회(인노회)' 사건을 통해 노 정권은 공안정국 조성을 시도했다. 그러나 이 사건은 조작된 증거를 바탕으로 이루어졌으며, 사법부의 협력과 언론의 왜곡 보도를 통해 진실을 은폐하려 했다. 본 기사는 인노회 사건의 전개 과정, 판결, 관련 인물들의 행적을 추적하며, 조작된 진실과 억압의 역사를 밝힌다.

1988년 서울 올림픽 개최는 노태우 대통령에게 중요한 과제였지만, 그에게는 또 다른 중대한 문제가 있었다. 바로 정권의 성공적인 유지를 위한 전략이었다. 1987년 6월 항쟁 이후 치러진 4·26 총선에서 집권 여당이 패배하면서 노 정권은 초반부터 위기에 직면했다. 여소야대 국면은 민주화 운동, 노동 운동, 통일 운동, 그리고 '5공 청산 운동'이라는 네 가지 도전에 직면하게 만들었다. 특히 제5공화국(1981-1988)의 청산을 요구하며 전두환 전 대통령과 그의 가족에 대한 처벌을 요구하는 목소리가 높아지면서 노태우 대통령의 정치적 기반을 흔들었다. 그는 1987년 대선에서 중간평가를 공약했지만, 임기 2년 차인 1989년 상반기에 이 공약은 사실상 취소되었고, 6월에는 공식적으로 철회되었다. 노 정권은 민주화, 노동 운동, 통일 운동의 요구를 수용하기 어려웠고, 5공의 부조리 역시 제대로 청산하지 못했다.

중간평가를 실시할 경우 불신임을 받거나 리더십이 붕괴될 가능성이 높았기에, 노 정권은 정면 돌파를 선택했다. 이러한 상황에서 '인천부천민주노동자회(인노회)' 사건은 노 정권의 강경 대응을 보여주는 대표적인 사례였다.\1989년 2월 11일, 언론 보도에 따르면 경찰은 인노회 소속 노동자들을 국가보안법 위반 혐의로 검거하고, 이들이 민족해방·민중민주주의혁명(NLPDR)을 이념으로 하는 반합법 지하조직을 결성하여 노동운동을 주도했다고 발표했다. 며칠 뒤에는 인노회가 전두환·이순자 구속 촉구 대회를 주도한 것이 경찰의 강경 대응을 이끌었다고 보도했다. 이 사건은 노 정권이 경계하는 정치 운동에 연루되었다는 이유로 강경한 대응을 받았다. 인노회 회원들에 대한 구속은 한 번으로 끝나지 않았고, 여러 차례에 걸쳐 추가 구속이 이루어졌다. 6월에는 동국대 제적생인 안재환 회장까지 구속되면서, 공개 단체를 불법 지하조직으로 몰아세우는 대규모 검거 작전이 펼쳐졌다. 그러나 이 사건은 조작된 사건이라는 의혹이 제기되었다. 행정안전부 민주화운동기념사업회 보고서에 따르면 인노회는 '노동자의 인권과 생존권 확보를 목적으로 조직된 선진 노동자의 정치적 대중조직'이었으며, 공개 조직으로 활동했다. 인노회는 '모든 노동자단체와 단결하며 각계각층의 민주단체와 협력'하고, '공부와 토론, 홍보물 간행, 대중집회 개최' 등의 활동을 펼쳤다. 이는 지하조직의 모습과는 전혀 달랐다. 1988년 2월 노태우 정권 출범 초기에는 이적단체 규정을 적용하는 것을 꺼렸지만, 1년 만에 인노회를 통해 이 규정을 적용하며 공안정국 조성의 신호탄을 쏘아 올렸다.\인노회 사건은 단순한 사건이 아니었다. 노 정권은 이 사건을 통해 공안정국을 조성하고 정권의 안정을 꾀하려 했다. 1989년 2월 11일, 서울형사지방법원 백영엽 판사는 인노회 회원들에 대한 구속영장을 기각하면서, 이들이 이적단체가 아니라고 판단했다. 그러나 노 정권은 이에 굴하지 않고 구속영장을 재청구했고, 결국 구속영장이 발부되었다. 이는 사법부의 협조가 있었기에 가능한 일이었다. 조희대 서울형사지법 판사는 구속영장을 발부함으로써 노 정권의 공안정국 조성에 힘을 실어주었다. 인노회 사건은 관련자들의 징역형과 집행유예로 이어졌고, 최동 회원은 석방 후 분신하는 비극적인 결과를 낳았다. 최동은 노 정권의 폭거에 저항하며 1990년 8월 7일 한양대학교에서 분신했다. 인노회 사건은 2022년 행정안전부 경찰국 설치 문제와도 연결된다. 초대 경찰국장 김순호는 인노회 조직원이었고, 그의 행적에 대한 의혹이 제기되었다. 그는 학생운동과 노동운동을 통해 쌓은 역량을 발휘하여 용공조작 사건에서 활약했고, 승승장구하며 치안감까지 승진했다. 노태우 정권은 공개 단체인 인노회를 불법 지하조직으로 둔갑시켜 탄압하고 공안정국을 조성했다. 노 정권의 거짓은 백영엽 판사의 구속영장 기각 결정과 대법원의 재심 판결에서 드러났다. 2020년과 2025년 대법원은 인노회가 이적단체가 아니라고 판시했으며, 2025년 8월에는 서울중앙지방법원이 최동에 대한 형사보상금 지급 결정을 확정했다. 이는 인노회 사건이 조작되었음을 명백히 보여주는 증거이다





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노태우 인노회 공안정국 조작 민주화운동

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