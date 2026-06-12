노태악 전 중앙선관위원장, 선거 3개월 동안 절반 미만 출근 기록 논란

중앙선관위원회의 시스템 관리 부실 논란 속에서 노태악 전 중앙선거관리위원장이 선거를 앞둔 3개월 동안 실제 출근한 날이 절반에 불과한 것으로 드러나 논란이 일고 있다. 12일 윤건영 더불어민주당 의원실 공개 자료에 따르면, 노 전 위원장은 대법관 퇴임 후 선거일까지 법정근무일 60일 중 34일만 업무를 수행했으며, 출근 시간도 대부분 오후였다. 특히 출근이 확인된 29일 중 오전 9시 전 출근은 단 하루뿐이었고, 퇴근은 오후 6시 전이 21일에 달했다. 선거 당일엔 오전 9시30분 출근했고, 일부 근무일은 2시간 안팎에 그쳤다. 중앙선관위는 비상임직 특성을 감안할 때 문제가 없다는 입장이지만, 전업 가능한 상황에서도 충분한 역할을 하지 못했다는 지적이 나오고 있다.

중앙선거관리위원회 의 선거 시스템 관리 부실 논란이 이어지는 가운데, 노태악 전 중앙선거관리위원장이 선거를 앞둔 3개월 동안 실제 출근한 날이 절반에 불과했던 것으로 확인됐다. 선관위원장은 비상임직 으로 출퇴근 의무가 없지만, 선거관리 업무에 충실했다고 보기 어려운 대목이다. 12일 윤건영 더불어민주당 의원실이 중앙선관위로부터 제출받은 자료에 따르면, 노 전 위원장이 대법관에서 퇴임한 3월3일 이후 선거일까지 법정근무일 60일 중 업무를 수행한 날은 총 34일에 불과했다.

정확한 출퇴근시간이 확인 가능한 29일 가운데 오전 9시까지 출근한 날은 단 하루에 그쳤다. 절반 가까운 14일은 오후에 출근했으며, 오후 4시에 출근한 날도 있었다. 퇴근 시간은 비교적 일찍이었는데, 오후 6시 전 퇴근한 날이 총 21일에 달했다. 선거 당일에는 오전 9시30분에 출근했다.

출근한 날에도 청사 근무시간이 짧은 경우가 많았다. 예를 들어 본 투표일 일주일 전인 5월27일, 노 전 위원장은 오후 3시5분에 출근해 오후 5시30분에 퇴근해 약 2시간25분간만 근무한 것으로 기록됐다. 3월11일에는 오전 10시55분에 사무실에 도착해 낮 12시50분에 퇴근해 1시간55분 동안 머무른 것으로 나타났다. 이러한 근태가 가능한 것은 중앙선관위원장이 비상임직으로 정해진 출퇴근 의무가 없기 때문이다. 중앙선관위원장은 관례상 대법관 중 한 명이 겸직하는데, 본업이 있는 상황에서 선관위 업무에 충실하기 어렵다는 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

비상임 체제 개선 필요성이 강조되는 이유다. 다만 노 전 위원장은 선거를 3개월 앞둔 3월3일자로 대법관을 퇴임해 사실상 전적인 역할을 할 수 있는 여건이었다. 중앙선관위는 선관위 업무 특성상 노 전 위원장의 근태에 문제가 없다는 입장이다. 중앙선관위 관계자는 "3~4월에는 위원장이 실시간으로 보고받아야 할 사안이 많지 않다"며 "후보자 등록 이후 업무량이 급증하는 시기에는 거의 매일 출근하셨다"고 설명했다.

이어 "비상근직으로 출퇴근시간이 정해진 것도 아니기에 출근 시간이 늦다고 해서 업무에 소홀했다고 보기는 힘들다"며 "과거 위원장들에 비해 오히려 자주 출근하셨다"고 강조했다. 하지만 노 전 위원장이 선거 관리 핵심 시기인 3개월 동안 충분한 출근 일수를 확보하지 못한 데 대해선 비판이 제기된다. 특히 시스템 관리 부실로 인해 투표용지 부족 사태 등이 발생한 점을 고려하면, 선거 업무 총괄 책임자가 적극적인 역할을 하지못한 것은 아닌지 의문이 제기된다. 이번 사안은 중앙선관위의 비상임 위원장 제도가 개선되어야 한다는 목소리를 다시 한번 불러일으키고 있다





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노태악 중앙선거관리위원회 출근 기록 비상임직 선거 관리 시스템 부실 윤건영 더불어민주당

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