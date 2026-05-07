노타와 모빌린트의 전략적 제휴, 국산 AI 반도체와 최적화 소프트웨어의 결합으로 온디바이스 AI 시장 선도

AI 최적화 전문 기업 노타가 NPU 기업 모빌린트에 넷츠프레소를 공급하며 엣지 AI 솔루션의 상용화를 가속화하고 국내 AI 생태계를 강화합니다.

인공지능 모델의 경량화와 최적화 기술을 선도하는 기업인 노타가 고성능 인공지능 반도체 즉 NPU 설계 전문 기업인 모빌린트 와 함께 글로벌 엣지 AI 시장의 패러다임을 바꾸기 위한 전략적 파트너십을 체결했다.

이번 협력의 핵심은 노타가 보유한 독보적인 AI 모델 경량화 및 최적화 소프트웨어 기술력을 모빌린트의 하드웨어 설계 능력과 결합하여 시장이 갈망하는 고성능이면서도 저전력인 온디바이스 AI 솔루션을 공동으로 구축하는 데 있다. 최근 인공지능 기술이 급격히 발전함에 따라 모델의 크기가 방대해지고 연산량이 기하급수적으로 증가하고 있으며 이는 곧 막대한 전력 소모와 하드웨어 비용 상승으로 이어지고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 모델을 효율적으로 압축하고 최적화하여 낮은 전력으로도 빠른 추론 속도를 구현하는 경량화 기술의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있는 시점이다.

구체적인 계약 내용에 따르면 모빌린트는 자사의 고성능 NPU 제품군인 MLA100과 MLA400 등에 노타의 AI 모델 최적화 플랫폼인 넷츠프레소를 라이선스 방식으로 도입하게 된다. 넷츠프레소는 복잡한 AI 모델을 타깃 하드웨어의 특성에 맞게 자동으로 최적화하여 성능 손실을 최소화하면서도 크기를 획기적으로 줄여주는 플랫폼이다. 이를 통해 최종 사용자는 모빌린트의 NPU 하드웨어를 활용하면서 동시에 자신의 서비스 환경에 최적화된 경량 AI 모델을 신속하게 배포하고 운용할 수 있는 환경을 갖게 된다.

노타 역시 이번 협력을 통해 넷츠프레소의 적용 범위를 국산 NPU 영역으로 성공적으로 확장함으로써 하드웨어 생태계를 더욱 공고히 다질 수 있게 되었다. 특히 노빌린트의 MLA 시리즈 기반 카드와 서버를 활용해 노타의 비전 AI 솔루션인 NVA를 구동하는 방안을 심도 있게 검토하고 있으며 이를 통해 산업 현장의 안전 관리, 지능형 교통체계 구축, 스마트시티 구현, 고도화된 보안 관제 등 엣지 기반 영상 AI 시장에서 실질적인 사업 기회를 확대해 나갈 계획이다.

이번 파트너십은 단순한 기업 간의 협력을 넘어 국내 AI 최적화 소프트웨어 기업과 국산 AI 반도체 기업이 각자의 핵심 역량을 결합해 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 온디바이스 AI 솔루션을 구현했다는 점에서 매우 깊은 의미를 지닌다. 그동안 글로벌 AI 시장은 외산 하드웨어와 소프트웨어의 결합이 주를 이루었으나 이번 협력을 통해 국산 하드웨어와 소프트웨어의 시너지를 증명함으로써 기술 자립도를 높이고 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 발판을 마련했다.

채명수 노타 대표는 이번 협력이 노타의 AI 최적화 기술이 국산 AI 반도체 생태계 내에서 실질적인 상용화 기반으로 확장되는 중요한 계기가 될 것이라고 강조하며 넷츠프레소가 모빌린트 NPU 위에서 더 많은 AI 모델을 더 빠르게 최적화함으로써 실질적인 상용화 사례를 만들어가겠다고 밝혔다. 모빌린트의 신동주 대표 또한 이번 협력이 국산 NPU 기반 온디바이스 AI의 상용화를 앞당기는 기폭제가 될 것이라며 고성능 저전력 AI 서비스를 안정적으로 구현하겠다는 의지를 보였다.

노타는 이미 글로벌 시장에서 그 기술력을 인정받아 Arm과 다년간의 라이선스 계약을 체결한 바 있으며 삼성전자의 차세대 모바일 AP인 엑시노스 2600과 퓨리오사AI의 고성능 NPU인 레니게이드에도 AI 최적화 기술을 공급하며 사업 영역을 모바일과 데이터센터까지 확장해 왔다. 이번 모빌린트와의 계약은 그동안 집중해 온 모바일과 데이터센터 영역을 넘어 실제 산업 현장에 배포되는 엣지 AI 영역으로 넷츠프레소의 상용화 스펙트럼을 넓혔다는 점에서 전략적 가치가 매우 높다.

앞으로도 노타와 모빌린트는 공동 마케팅 활동과 상용화 성과 창출을 위한 단계적 협력을 추진하며 온디바이스 AI의 대중화를 이끌어갈 전망이다. 이는 결과적으로 클라우드 의존도를 낮추고 개인정보 보호와 실시간 응답성을 극대화하는 엣지 컴퓨팅 시대의 핵심 경쟁력이 될 것이며 국내 AI 산업 전체의 성장을 견인하는 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대된다





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