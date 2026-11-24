동대문구 노점단속 특별사법경찰 요원의 폭언과 강제철거 논란이 확산되고 있습니다. 민주노련은 제도 폐지와 협의 이행을 최동민 구청장에게 요구하고 있습니다.

동대문구청 소속 노점단속 특별사법경찰 요원이 여성 노점상에게 욕설을 퍼붓고 스티로폼 상자를 거칠게 집어 던졌다는 영상이 공개되며 노점단속 특별사법경찰 제도를 둘러싼 논란이 커지고 있습니다. 민주노련 에 따르면 해당 남성은 등판에 '공무수행'이라는 글씨가 선명한 분홍색 조끼를 입고 청량리시장 인근 거리에서 '불법' 노점을 단속하던 중 폭언과 물리력을 행사했습니다.

민주노련은 이 사건을 계기로 노점단속 특별사법경찰 제도의 폐지를 요구하고 있습니다. 단속을 맡은 주체는 동대문구청이며, 제도의 운영 책임은 최동민 동대문구청장에게 있습니다.

Also read 트럼프, AI 패권 주장하며 미국 기업 해외 데이터센터 건설 차단 발표

노점단속 특별사법경찰 제도의 구조와 도입 배경

특별사법경찰은 특정 분야의 범죄에 효과적으로 대응하기 위해 법률이 정한 범위에서 범죄수사권을 부여받은 사법경찰관리입니다. 산림, 환경, 식품, 세무 등 전문성이 필요한 분야의 범죄에 대응하기 위해 도입된 제도이며, 형사소송법 제245조의10과 사법경찰직무법에 근거해 정해진 직무 범위 안에서 수사권을 행사합니다.

동대문구는 2022년 6월 지방선거에서 당선된 이필형 전 구청장 체제에서 2022년 9월 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 노점단속 특별사법경찰 제도를 도입했습니다. 이후 서울시 9개 자치구에 노점단속 특별사법경찰이 추가로 도입됐으며, 서울시는 제도를 도입하는 자치구에 인센티브를 제공하는 방식으로 제도 확대를 추진하고 있다는 것이 민주노련의 설명입니다.

민주노련은 특별사법경찰 요원이 맡아야 할 역할이 전문적인 수사에 한정돼야 한다고 주장합니다. 그러나 해당 동영상 속 모습은 전문성을 갖춘 수사공무원의 모습으로 보기 어렵다는 것이 민주노련의 판단입니다.

Advertisement

구청의 단속 명분과 노점상단체의 반론

동대문구청은 노점 단속의 명분으로 두 가지를 제시했습니다. 첫째는 노점상의 인적사항을 확보할 방법이 없어 도로법 위반에 따른 변상금 징수, 원상회복 명령, 이행강제금 부과, 고발, 행정대집행 비용 징수 등 후속 행정업무에 차질이 생긴다는 점입니다. 둘째는 거리가게 실태조사에 대한 동대문경찰서의 협조가 미흡하다는 점입니다.

이에 대해 동대문구 노점상단체는 실태조사 협조를 충분히 이뤄질 수 있었던 문제로 보고 있습니다. 동대문구 노점상단체는 2019년 구청과 노점 허가제에 관한 협약을 체결했으며, 노점 허가제는 일정한 조건을 갖춘 노점상에게 도로점용허가 등을 부여해 노점을 제도권 안으로 편입하는 방식이라고 설명합니다.

노점상단체는 2022년 9월 말 '2022년도 거리가게 실태조사 협조 요청의 건에 대한 답변'이라는 공문을 구청에 보내, 실태조사 자료를 근거로 노점 철거나 과태료와 벌금 부과 등 노점 탄압을 하지 말 것을 요구했습니다. 구청도 같은 해 10월 중순 노점 탄압을 목적으로 실태조사를 하지 않는다는 내용의 공문을 노점상단체에 보냈습니다.

그러나 노점상단체는 구청이 실태조사를 마친 뒤 입장을 180도 바꿔 조사 결과를 근거로 노점 단속과 철거를 강행했다고 주장합니다. 노점상단체는 이를 노점상들과의 신뢰와 상생의 약속을 저버린 행위로 규정하고 있습니다.

인권침해 증언과 최동민 구청장에게 요구되는 대응

노점단속 특별사법경찰의 인권침해 실태는 2024년 진보당 윤종오 국회의원실이 개최한 '노점단속 특별사법경찰제도의 문제점 폭로 및 노점상 증언대회'에서 공개됐습니다. 증언에 따르면 노점단속 특별사법경찰은 매일같이 노점을 단속하며 상인들의 물건을 발로 차고 철거하겠다는 협박성 발언을 일삼았습니다.

증언자들은 고령의 노점상에게 노령연금이나 타 먹고 살지 왜 나와서 장사하느냐는 막말을 했다고 전했습니다. 또한 새벽에 예고 없이 강제철거를 했고, 이에 항의하는 노점상에게 욕설을 퍼붓거나 물건을 집어 던져 상인이 다친 사례도 있었다고 증언했습니다.

Advertisement

실태조사에 응답한 동대문구 노점상의 87.3%는 노점단속 특별사법경찰의 단속 과정에서 폭언이나 폭행을 목격하거나 직접 겪었다고 답했습니다. 특사경 도입 이후 신체적, 정신적 고통으로 병원 치료를 받았다고 응답한 비율도 28.2%에 달했습니다.

이필형 전 구청장이 올해 6월 지방선거에서 낙선한 뒤 노점상들은 단속과 철거 중심의 노점정책이 달라질 것이라고 기대했습니다. 그러나 더불어민주당 소속 최동민 구청장이 취임한 지 5개월 가까이 지났지만 노점단속 특별사법경찰 제도는 여전히 폐지되지 않고 있습니다.

노점상단체는 최동민 구청장이 협의를 여러 차례 공언했지만 번번이 약속을 지키지 않았다고 비판합니다. 지난 11월 17일에는 민주노련 소속 서울과 경기지역 회원 1,000여 명이 지하철 1호선 제기동역 인근에서 '노점 탄압 특별사법경찰 해체! 노점 생존권 쟁취 투쟁 결의대회'를 열고 협의 약속 이행을 촉구했습니다.

제도 폐지 요구는 정부 논의기구에서도 제기됐습니다. 이재명 정부가 구성한 국무총리 소속 사회대개혁위원회는 지난 3월 10일 국민보고대회를 열고 20개 긴급실행과제를 정부에 공식 제안했으며, 여기에는 '노점단속 특별사법경찰제도 폐지 및 협의형 관리체계 전환'이 포함됐습니다.

지난 9월 이재명 대통령이 청와대에서 주최한 시민사회단체 사무총장단 간담회에서 민주노련 조항아 사무총장은 생계형 노점상을 범죄자 취급하는 제도의 즉각적인 폐지를 요구했습니다. 민주노련에 따르면 이재명 대통령은 특별사법경찰이 노점단속까지 하고 있다는 사실에 놀라움을 표하며 관련 내용을 확인해보겠다는 취지로 답했습니다.

민주노련은 최동민 구청장에게 노점상단체와의 협의 약속을 즉각 이행하고 노점단속 특별사법경찰 제도를 폐지할 것을 요구했습니다. 일방적인 단속과 철거 중심의 정책을 당사자와의 대화와 협의에 기반한 상생의 정책으로 바꿔야 한다는 입장입니다. 가난은 범죄가 아니라는 것이 노점상단체의 핵심 주장입니다.