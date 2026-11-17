노만석 전 대검 차장검사의 법정 증언을 통해 심우정 전 검찰총장의 윤석열 전 대통령 구속취소 즉시항고 포기 결정 배경과 대검 내부 논의 과정이 상세히 밝혀졌다.

노만석 전 대검찰청 차장검사는 지난해 법원이 윤석열 전 대통령의 구속을 취소한 결정에 대해 검찰 내부에서 불만이 있었음에도 법원의 판단을 존중해 구속취소 가 옳다는 다수 의견이 형성됐다고 증언했다. 노 전 차장검사는 17일 서울중앙지법 38-3부(최영각·장성진·정수영 부장판사) 심리로 열린 심우정 전 검찰총장 및 전무곤 전 대검 기획조정부장 재판에 증인으로 출석하여 당시 상황을 상세히 진술했다. 그는 12·3 비상계엄 당시 내란 혐의 등으로 기소된 심우정 전 검찰총장의 재판에서 핵심 증언을 통해 검찰 내부의 갈등과 결정 과정을 조명했다.

구속취소 결정 직후 대검 간부회의 논의

노 전 차장검사는 당시 대검찰청 마약조직범죄부장으로 재직하며 검찰의 핵심 참모 역할을 수행했다. 법원이 윤석열 전 대통령의 구속을 취소한 당일 열린 대검찰청 간부회의에서 노 전 차장검사는 회의 진행 상황을 증언했다. 그는 회의에서 대부분 간부들이 법원의 판단에 대해 불만을 표시했지만, 최종적으로 구속취소가 맞다는 의견이 다수를 차지했다고 전했다. 노 전 차장검사는 이러한 내부 입장을 바탕으로, 법원의 결정을 수용하는 방향이 적절하다는共识이 형성되었음을 시사했다.

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다만 노 전 차장검사는 항고 방식에 대해서는 간부들 사이에 의견이 엇갈렸다고 밝혔다. 즉, 구속취소 자체에 대한 수용 여부는 명확했으나, 이에 대한 법적 대응 절차인 항고의 종류를 어떤 방식으로 진행할지 논의가 분분했음을 의미한다. 이 과정에서 즉시항고와 보통항고 중 어떤 선택이 법적, 전략적으로 더 유리할지에 대한 복잡한 계산이 오갔던 것으로 보인다. 노 전 차장검사의 증언은 검찰 내부가 단순한 순종이 아닌, 복잡한 법적 판단 과정을 거쳤음을 보여준다.

천대엽 발언과 검찰 내부 의견 대립

대검찰청 간부회의에서는 천대엽 당시 법원행정처장(현 대법관)의 발언이 결정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 천 대법관은 국회에서 즉시항고가 가능한 상황이라는 취지로 발언하며, 검찰 내부의 논의에 변수를 던졌다. 이로 인해 간부 회의에서는 의견이 분열되었고, 결국 심우정 전 검찰총장 본인이 최종적인 책임을지고 결정을 내리겠다고 선언했다고 노 전 차장검사는 증언했다.

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노 전 차장검사는 심우정 전 검찰총장이 즉시항고를 포기하는 것이 옳다는 의견도 있었음을 인정했다. 그러나 노 전 차장검사는 총장에게 위법하거나 부당한 지시가 들어온 적이 단 한 번도 없다고 단언했다. 이는 검찰 고위층이 법적 절차와 윤리적 기준을 엄격히 준수하며 결정했음을 강조하는 증언이다. 노 전 차장검사는 총장의 결정을 존중하면서 검찰 조직의 단결과 법치주의 수호를 위한 조치였음을 시사했다.

형사소송법상 항고 절차와 검찰의 최종 선택

형사사송법에 따르면 법원 결정에 대한 불복 절차는 즉시항고와 보통항고로 명확히 구분된다. 즉시항고는 7일 이내에 제기해야 하며, 제기 즉시 재판의 집행이 정지되는 강력한 효력을 가진다. 반면 보통항고는 집행을 정지하기 위해 원심 또는 항고법원의 별도의 결정이 필요하여 절차가 상대적으로 복잡하다. 이러한 법적 차이는 구속 취소 결정에 대한 대응 전략 수립에 핵심적인 요소로 작용했다.

검찰은 법원의 구속취소 결정이 나온 지 하루 만인 작년 3월 8일, 즉시항고를 하지 않기로 최종 결론 내리고 윤석열 전 대통령의 석방을 수용했다. 이 결정은 천대엽 대법관이 같은 달 12일 국회 법제사법위원회 현안질의에서 즉시항고 기한이 남아있다고 언급했음에도 불구하고, 검찰이 이를 번복하지 않았음을 의미한다. 검찰이 법적 여유가 있음에도 불구하고 기각 결정을 고수한 이유는 무엇이었는지에 대한 의문을 자아낸다.

법적 파장 및 향후 전망

노만석 전 차장검사의 이번 증언은 12·3 비상계엄 사건과 연관된 심우정 전 검찰총장의 재판에서 중요한 수사가 될 전망이다. 검찰의 항고 포기 결정이 정당했던지, 아니면 법적 권한을 남용한 것이었는지에 대한 논란이 재점화될 가능성이 크다. 천대엽 전 법원행정처장의 국회 발언과 검찰의 결정 사이의 괴리는 향후 법원-검찰 관계 및 정치적 갈등의 주요 쟁점으로 부상할 것이다.

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이 사건은 단순한 개인의 형사적 책임을 넘어, 사법 시스템 내 권력 분립과 검찰의 독립성, 그리고 법원 결정에 대한 검찰의 존중 여부에 대한 근본적인 질문을 던진다. 노 전 차장검사의 증언이 사법부의 투명성과 책임성을 확보하는 데 기여할지, 아니면 추가적인 정치적 논쟁을 불릴지 지켜봐야 할 것이다. 향후 재판부의 판결은 대한민지 사법 역사에서 중요한 판례가 될 것으로 예상된다.