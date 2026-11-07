노영혜 이사장, K-종이접기 한류 핵심축으로 부상 전망

노영혜 종이문화재단 이사장은 AI 시대 아날로그 가치 강조하며 K-종이접기를 새로운 한류 핵심으로 규정하고 한지 유네스코 등재 성과를 소개했다.

노영혜 종이문화재단 이사장은 인공지능과 디지털 기술이 지배하는 현대 사회일수록 인간 고유의 감성과 손끝 감각을 키우는 ' K-종이접기'의 가치가 더욱 빛을 발할 것이라고 확신한다. 그는 11월 11일 '종이문화의 날'을 맞아 아산에서 열리는 '종이접기·종이문화 컨벤션'을 앞두고, 전통 종이문화와 현대적 창의성이 결합된 K-종이접기 를 세계 평화를 잇는 핵심 문화 콘텐츠로 positioning하고 있다.

K-종이접기 교육 체계 및 지도자 양성 현황

노영혜 이사장은 1987년 'K-종이접기 재창조 운동'을 주창하며 한국 전통 종이접기와 종이문화의 복원 및 현대화에 평생을 바쳐왔다. 그는 초기에는 종이접기를 단순한 놀이로 치부하던 사회적 인식을 바꾸기 위해 체계적인 지도서를 발간하고 국내 최초의 자격 제도를 도입했다. 이를 통해 종이접기를 미술, 수학, 과학, 인성 교육이 결합된 융합형 교육 콘텐츠로 격상시켰다.

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노 이사장은 40년 전만 해도 아이들이 소일거리 정도로 여겼던 종이접기가 좌뇌와 우뇌를 동시에 자극하여 정서적 안정과 창의력 발달에 도움을 준다는 점을 학술적으로 검증해 왔다고 설명했다. 그 결과, 재단은 지금까지 국내외에서 35만 명이 넘는 종이접기 전문 지도자를 양성하는 성과를 거두었다.

전 세계 네트워크 구축 및 문화 외교 성과

이러한 교육적 기반을 바탕으로 종이문화재단은 전 세계 25개국 55개 도시에 212개 교육원 및 지부를 설립했다. 특히 재외동포 사회와 한글학교를 중심으로 K-종이접기를 보급하며 강력한 민간 문화외교 네트워크를 구축했다. 노영혜 이사장은 이러한 활동이 국경과 언어, 세대를 넘어 전 세계인을 하나로 묶는 창의적이고 평화적인 문화 콘텐츠로 작용하고 있다고 평가했다.

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그는 39년 전 꺼져가던 종이접기 문화를 다시 일으켜 세운 열정을 바탕으로, 이제는 K-종이접기를 인류 공동의 자산이자 새로운 한류의 핵심축으로 발전시켜 나가겠다는 비전을 제시했다. 이는 단순한 기술을 넘어 문화적 정체성을 세계에 알리는 중요한 수단으로 작용하고 있다.

한지 유네스코 등재 기대와 전통 보존 노력

노영혜 세계종이접기연합 이사는 종이문화재단의 활동과parallel로 한지살리기재단 이사로서 전통한지의 보존과 세계화에도 앞장서 왔다. 그는 한지의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위해 다각적인 노력을 기울여 왔으며, 유네스코가 등재 권고를 내리고 이를 철회한 사례가 없기 때문에 최종 등재 가능성이 높다고 믿는다.

그는 우리 민족이 종이 위에서 태어나 살다가 종이로 돌아간다고 할 만큼 한지와 삶을 함께해 왔다고 강조하며, 세계에서 가장 우수하고 질긴 천년 한지는 우리 문화적 정체성의 결정체라고 설명했다. 중국의 선지, 일본의 화지에 이어 한지가 등재되면 한국 종이문화의 역사성과 우수성을 세계에 입증하는 역사적 순간이 될 것으로 기대한다.

평화 통일 운동 및 차세대 융합 전략

종이문화재단은 단순히 접는 기술을 가르치는 것을 넘어, '한반도 평화통일과 세계평화기원 고깔 8천만 개 접기 운동' 등 문화를 통한 평화 운동을 지속적으로 추진해 왔다. 노 이사장은 하늘, 땅, 사람의 화합을 상징하는 전통 고깔을 접으며 평화를 기원하는 마음이 종이문화가 가진 가장 숭고한 힘이라고 강조했다.

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노영혜 이사장은 앞으로 아날로그 종이문화의 가치를 지키면서도 메타버스나 디지털 플랫폼과의 융합을 통해 차세대 청소년들과 전 세계인들에게 더 친근하게 다가갈 계획이라고 밝혔다. K-팝과 K-푸드처럼 'K-종이접기'가 고유명사로서 전 세계 학교와 가정에 널리 퍼져 세계인들이 한국의 종이문화로 소통하고 평화를 나누는 미래를 만들어 가겠다는 포부를 피력했다.