노시환 MLB 진출, SI 매체 '에인절스 플랜 C·D' 분석과 시장가치 전망

한화 노시환의 MLB 포스팅 허용에 대해 스포츠 일러스트레이티드는 2~3년 800만달러 가치를 평가하며 에인절스 대상 플랜 C, D 후보로 지목했다. 수비 취약점과 삼진 증가 가능성도 지적됐다.

한화이글스 의 내야수 노시환 이 메이저리그 진출을 위해 공식적인 포스팅 절차를 밟게 되었다. 미국 스포츠 전문 매체 스포츠 일러스트레이티드(SI)는 3일 자 기사를 통해 노시환 의 MLB 진출 가능성과 시장가치를 집중 분석했다. 이 매체는 노시환 이 세네루스 문제를 해결할 수 있는 카드가 될지 여부에 초점을 맞추며 냉정하면서도 구체적인 평가를 제시했다.

SI의 노시환 시장가치와 에인절스 타겟 분석

스포츠 일러스트레이티드는 노시환을 '팀의 중심 타선에 손색이 없는 스탯'을 기록한 선수로 평가했다. 특히 지난 시즌 32개의 홈런을 터뜨리며 팀을 한국시리즈로 이끈 공로를 인정했다. 하지만 KBO리그의 경쟁 수준이 메이저리그 더블A보다 조금 높은 정도라고 가정할 때, 노시환의 구속 대비 수위에서 삼진율이 증가할 가능성이 있다고 내다봤다.

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실제 노시환은 지난 세 시즌 동안 삼진율이 약 20% 수준을 유지해 왔다. 그러나 최근 시즌에는 이 수치가 25.7%까지 상승했다. 이 매체는 이를 고려하여 노시환이 메이저리그 데뷔 시 더 많은 삼진을 기록할 수 있다고 경고했다. 이는 공격력을 보완할 수 있는 수비 안정성이 함께 확보되어야 함을 시사한다.

수비 평가에서도 다소 신중한 시각이 제시되었다. 대부분의 스카우트는 노시환을 평균보다 약간 낮은 수비력으로 평가하고 있다. 강한 어깨는 명확한 강점이지만, 좌우로의 움직임과 수비 반경 개선이 필요하다는 지적이 나왔다. 월드베이스볼클래식(WBC)에서 1루수로 출전했던 경험은 수비 유연성 측면에서 긍정적인 요소로 작용할 수 있다는 점도 부연 설명되었다.

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노시환의 현재 성과와 계약 조건 재조명

노시환은 지난 2월 한화와 11년 기간, 옵션 포함 총액 307억 원의 비FA 다년 계약을 체결했다. 이 계약에는 올 시즌 종료 후 포스팅을 통한 MLB 진출을 허용하는 조항이 포함되어 있어 이번 포스팅 절차가 가능해졌다. 현재 노시환은 올 시즌 127경기에 출전하여 타율 0.283, 29홈런, 96타점, 97득점을 기록하며 확실한 offensive 생산력을 입증했다.

이러한 활약에도 불구하고 매체는 노시환의 몸값을 2~3년 계약 기준 약 800만 달러로 예상했다. 이는 메이저리그에서 비교적 저렴한 금액이지만, 여전히 성장 가능성을 검증받아야 하는 단계임을 의미한다. SI는 이러한 가격대를 고려할 때 노시환이 로스앤젤레스 에인절스의 플랜 C 또는 D 후보로 고려되어야 한다고 명확히 진단했다.

유력 지명팀 비교와 수비 포지션의 중요성

노시환 영입에 관심을 보이는 팀으로 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, 로스앤젤레스 에인절스 등이 거론된다. 그중 시애틀 매리너스와의 궁합에 대해서는 매체가 세밀하게 분석했다. 시애틀은 매 경기 3루 수비를 소화할 수 있는 노시환이라면 매력적인 옵션이 될 수 있다고 봤다.

하지만 노시환이 1루수나 지명타자로 활용된다면 시나리오가 달라질 수 있다고 분석했다. 시애틀 매리너스 측이 노시환의 타격을 선호한다면 수비력에서 평범한 부분을 감수할 여지가 있다는 것이다. 또한 어린 나이(26세)는 오히려 성장 가능성의 증거로 해석될 수 있다는 긍정적 평가도 함께 제시되었다.

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토론토 블루제이스 적합성 낮고 포스팅 마감 임박

반면 캐나다의 토론토 블루제이스와의 궁합에 대해서는 SI 매체가 낮은 점수를 매겼다. 수비 포지션의 중복이나 전술적 적합성 부족 등으로 인해 노시환의 토론토행은 실현 가능성이 낮아 보인다. 이러한 분석들은 노시환의 다음 행보가 어떤 팀과의 계약 협상 결과에 크게 좌우될 것임을 시사한다.

KBO 사무국은 지난달 31일 한화이글스의 요청을 받아 MLB 사무국에 공식적인 포스팅 요청을 제출했다. 이제 남은 절차는 MLB 구단들과의 계약 협상이다. 협상 기한은 다음달 2일 오전 7시까지다. 이 시한 내에 계약이 성사되지 않으면 노시환의 메이저리그 도전은 일단 중단되고 한국으로 복귀해야 한다.

스포츠 일러스트레이티드의 분석이 시사하듯, 노시환은 공격력만큼은 메이저리그에서도 경쟁력을 갖춘 선수다. 다만 수비 안정성과 삼진 통제력이 핵심 변수로 작용할 전망이다. 에인절스를 비롯해 관심을 보이는 구단들이 노시환의 성장 가능성을 얼마나 높게 평가하느냐에 따라 800만 달러의 시장가치가 실제로 반영될지 주목된다.