노소영 아트센터 나비 관장이 최태원 SK그룹 회장 측의 재산분할 금 9440억 현금 지급 및 화해권고 결정 요청을 공식 거부하며, 소송 재개 가능성이 높아졌다.

노소영 아트센터 나비 관장 측이 최태원 에스케이(SK)그룹 회장의 재산분할 소송 재상고심 과정에서 제시한 화해권고 결정 요청을 거부했다. 이는 최 회장이 전액 현금 지급을 제안하며 분쟁 종결을 요청한 지 이틀 만인 25일, 대법원 에 제출된 의견서를 통해 명확히 드러났다.

화해권고 결정 요청을 공식 거부한 논리

노소영 관장 쪽 대리인은 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 제출한 의견서에서 최 회장 측의 화해권고 요청에 동의하지 않는다는 입장을 분명히 했다. 노 관장 측의 요구는 구체적으로, 최 회장에게 조속한 해결을 위한 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하여 법적 분쟁의 단행을 요구하는 것으로 해석된다.

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이에 앞서 최 회장 측은 지난 23일 대법원에 화해권고 결정 요청서를 제출하며 오랜 기간 이어진 분쟁의 원만한 최종 마무리를 원한다고 밝혔다. 최 회장은 재산분할금 9440억 원을 전액 현금으로 지급하여 모든 법적 분쟁을 종결하려는 의지를 표명했다.

최 회장 측은 또한 글로벌 인공지능(AI) 경쟁이 격화되는 시기에 경영에 전념해 에스케이와 국가경제 발전에 기여하겠다는 포부를 밝혔다. 이러한 설명과 함께 화해권고 결정을 통해 소송을 종결하고 새로운 경영 활동에 집중하고 싶다는 뜻을 대법원에 전달한 상태다.

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법적 효력과 재상고 심리의 진행 과정

화해권고 결정은 재판부가 원고와 피고에게 합의를 권고하는 독특한 법적 절차로, 결정문을 수령한 지 2주 이내에 양측이 이의를 제기하지 않을 경우 확정 판결의 효력이 발생해 소송이 최종적으로 종결된다. 그러나 한쪽이라도 기간 내에 이의신청을 제출하면 화해권고 결정의 효력은 즉시 무효화되며, 사건은 다시 원래의 소송 절차로 복귀하게 된다.

노소영 관장 측이 동의 의사를 밝히지 않았으므로, 현재 진행 중인 재상고심 심리는 계속될 것으로 보인다. 최태원 회장은 파기환송심 판결에 불복하며 재상고를 제기한 상태였으나, 입장을 변경해 재산분할금 전액 지급 의사를 밝혔다.

2017년 시작된 법적 공방의 현황

두 사람의 법적 분쟁은 2017년 7월 최태원 회장이 노소영 관장을 상대로 신청한 이혼 조정이 결렬되자 본격화됐다. 이후 2018년 2월 정식 소송이 제기되었고, 이혼 자체는 지난해 10월 대법원에서 확정되었으나 재산분할 부분은 다시 판단하라며 사건을 파기환송받았다.

최태원 회장이 재상고를 제기하며 화해 권고를 요청했으나 노소영 관장 측의 거부로 인해, 당분간 두 사람의 재산분할 소송은 대법원 심리를 통해 지속될 전망이다. 이번 노 관장 측의 거부 행보는 앞으로도 수개월 이상 이어질 수 있는 긴 법적 공방의 시작점을 알리는 신호로 받아들여지고 있다.