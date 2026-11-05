노소영 아트센터 나비 관장, 한중일 포럼서 AI 시대의 인간 관계 재조명

아트센터 나비 노소영 관장이 11월 5일 서울 정동1928에서 열린 한중일 융합예술 포럼에서 AI 시대, 데이터화된 인간 관계의 단절 문제를 지적하고 공통의 대화 공간 회복을 촉구했다.

노소영 아트센터 나비 관장은 2026년 11월 5일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 한중일 융합예술 포럼에서 현대 사회의 인간 관계를 근본적으로 되돌아보아야 한다고 강조했다. 이번 행사는 '2026 한중일 문화교류의 해'를 기념하여 아트센터 나비 와 한국국제문화교류진흥원 (KOFICE)이 공동 주최했다.

데이터 시대의 소통 단절과 탁자 부재

노소영 관장은 강연의 핵심 질문으로 '오늘날, 우리를 어떻게 봐야 하는가?'를 제시하며, 인공지능 기술이 발달한 현재의 상황을 날카롭게 진단했다. 그는 인공지능이 인간의 취향과 행동을 데이터로 분류하고, 단 한 대의 로봇이 학습한 정보를 수천 대의 로봇이 공유하는 시대가 도래했다고 지적했다.

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기술적 연결성은 극대화되었으나, 정작 사람들이 서로를 마주보는 빈도는 점차 줄어들고 있다는 것이 노 소장의 지적이다. 그는 독일 정치철학자 한나 아렌트의 탁자 비유를 인용하여 마술처럼 우리 앞에 있던 공통의 탁자가 사라졌다고 비판했다.

노소영 관장은 과거 가족이 식탁에 둘러앉아 같은 대상을 바라보거나, 매스미디어 시대에는 TV라는 단일 화면을 함께 시청하던 것과 비교했다. 현재는 각자 자신의 개인화된 화면을 들여다보는 상태가 되었다며, 이러한 변화가 사회적 유대를 약화시키는 주원인이라고 분석했다.

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데이터 신뢰성 문제와 기술의 한계

노소영 관장은 데이터에 대한 맹신 역시 심각한 문제로 제기했다. 데이터가 과연 정확하고 신뢰할 수 있는가에 대한 의문이 따르지 않으면 안 된다는 점이다. 그는 개인의 일상이 데이터로 남는 과정 자체가 결코 중립적이지 않을 수 있음을 경고했다.

로봇 기술의 발전 역시 눈앞에 드러난 모습만 볼 것이 아니라, 이를 움직이는 배후의 구조까지 들여다볼 수 있는지가 중요한 과제라고 말했다. 기술의 표면적 기능뿐만 아니라 그 이면에 숨겨진 권력 구조나 알고리즘의 편향성을 비판적으로审视해야 한다는 주장이다.

공동 환경과 개인의 책임 연대

환경 문제에 있어서도 노소영 관장은 개인과 공동체의 불가분한 관계를 역설했다. 사람들이 일상에서 배출하는 탄소나 쓰레기가 모여 결국 공동의 환경을 만든다는 사실은 간과되기 쉽다.

그는 우리가 함께 만든 결과가 원하든 원하지 않든 우리 사이에 놓인다고 강조했다. 개인의 사소한 행위가 결국 모두가 함께 살아가는 거시적 세계에 영향을 미친다는 점을 상기시키며, 이기적인 개인의 선택이 집단적 재앙으로 이어질 수 있음을 우려했다.

노소영 관장은 사람들이 서로를 연결하던 공통의 탁자를 잃어버린 것이 현대 사회의 근본적인 문제라고 정의했다. 이러한 사회적 단절이 지속될 경우, 인간성 상실과 공동체 해체가 가속화될 것이라는 예측을 내비쳤다.

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문화교류의 해를 통한 새로운 탁자 조성

이번 포럼은 한국국제문화교류진흥원 박창식 원장의 개회사와 함께 본격적인 논의의 장으로 전개되었다. 불교, 로봇공학, 미디어아트, 신체 연구, 무용 등 다양한 분야의 전문가들이 참석하여 인간과 기계의 관계에 대해 심도 있는 대화를 나눴다.

노소영 관장은 이번 포럼에서 공유된 대화들이 참석자들의 마음속에 새로운 탁자로 남기를 바란다고 당부했다. 데이터와 기술이 주도하는 시대 속에서도 인간적인 교감과 이해를 회복할 수 있는 통로가 필요하다는 메시지를 전달했다.

행사 현장에는 노소영 아트센터 나비 관장과 박창식 한국국제문화교류진흥원 원장, 배우 유준상이 함께 사진을 찍으며 문화 교류의 의미를 더했다. 이들의 참석은 예술과 기술이 만나는 지점에서 새로운 사회적 대화를 모색해야 한다는 시의성을 보여준 사례다.

한중일 융합예술 포럼은 단순한 학술 행사를 넘어, 기술 중심의 사회에서 인간 중심의 가치를 재설정하는 중요한 계기가 되었다. 참가자들은 서로 다른 분야의 지식을 결합하여 데이터 시대에 맞는 새로운 소통 방식을 모색할 것을 다짐했다.

앞으로 정동1928 아트센터는 이러한 문화적 실험과 대화가 지속될 수 있는 공간으로 활용될 예정이다. 노소영 관장의 경고가 시사하듯, 기술의 진보 속에 잃어버린 인간적 연결고리를 다시 찾아야 한다는 교훈은 단순한 예술 담화를 넘어 정책과 일상 전반에 걸쳐 중요한 화두로 남게 될 것이다.