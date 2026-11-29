노소영 아트센터 나비 관장이 최태원 SK그룹 회장의 9천440억 원 화해권고 요청을 거부하며 입장문을 제출했다. 장기 소송의 종결 방식과 진정성 여부를 두고 양측의 주장이 팽팽히 맞서고 있는 배경을 분석한다.

노소영 아트센터 나비 관장이 30일 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 제출한 ' 화해권고 결정 요청에 대한 반대 의견서'를 통해 최태원 SK그룹 회장의 화해 제안에 대한 강한 거부감을 나타냈다. 이는 최 회장이 파기환송심에서 산정한 9천440억 원의 재산분할 금을 전액 지급하겠다는 조건으로 화해권고 결정을 요청한 지 이틀 만에 이루어진 일이다.

노소영 관장의 화해 거부 배경 및 입장

노소영 관장 측은 의견서를 통해 오랜 기간 이어온 소송을 판결이 아닌 화해로 마무리하는 데에 대한 거부감이 깔려 있다고 밝혔다. 해당 의견서에는 그간의 소송 경과와 그 과정에서 노 관장이 느낀 개인적인 상처 등이 상당한 분량에 걸쳐 담겨 있다. 노 관장 측의 주장에 따르면, 최 회장은 2015년 한 일간지에 편지를 보내 혼외자의 존재를 알리고 혼인 관계를 정리하겠다는 뜻을 공개적으로 밝힌 바 있다.

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노소영 관장 측은 "SK그룹 경영에 누가 될까 염려하며 가정의 상처를 밖으로 드러내지 않은 채 세 자녀와 함께 오랜 시간 이를 견뎠다"며 "그러나 최태원 자신의 선택으로 온 국민 앞에 낱낱이 드러났다"고 주장했다. 이는 노 관장이 공개적 고백으로 인한 정신적 고통과 사생활 침해 문제에 대해 여전히 예민하게 반응하고 있음을 시사한다.

최태원 측의 대응 및 대승적 해법 주장

이에 최태원 SK그룹 회장은 입장문을 통해 "진정성을 의심하고 요청의 취지를 폄훼한 것에 착잡한 심경"이라며 반박했다. 최 회장 측은 화해권고 결정을 요청한 것이 분쟁 요소를 완전히 해소하는 것이 좋겠다는 대승적 취지라고 설명했다. 양측은 서로의 주장에서 근본적인 신뢰 결여와 상대방의 동기에 대한 의구심이 팽배한 상태이다.

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특히 최 회장 측은 이혼 및 재산분할 등 가사 분쟁에서 당사자 합의에 따라 부제소 조항을 두는 것은 일반적이라고 주장했다. 이는 노 관장 측이 제시한 '추가 재산분할청구 차단'이라는 의구심을 해소하기 위한 방안으로, 법적 분쟁의 최종 종결과 미래의 법적 리스크를 제거하려는 전략으로 해석된다.

법정 공방 및 금전적 조건 구체화

노소영 관장 측은 파기환송심 선고 이후 최 회장의 행보를 문제 삼으며 일관성 없는 태도를 지적한다. 최 회장은 지난 8월 파기환송심 판결에 불복해 재상고했으며, 이후 재산분할금 9천440억 원 가운데 7천억 원은 다투지 않고 나머지 2천440억 원에 대해서만 다투겠다며 상고 취지 감축 신청서를 냈다.

하지만 노 관장 측은 재상고가 이뤄진 이후 불복 범위를 축소하더니 석 달도 지나지 않아 돌연 전액을 지급하겠다며 화해권고 결정을 구했다고 지적했다. 그러면서 "최태원의 불복 범위는 일관된 기준에 따른 것이 아니라, 그때그때 자신의 사정에 따라 달라졌다"고 비판했다. 의견서에는 분쟁을 끝내야 한다는 이유만으로 종결 방식까지 양보할 수 없다며, 이는 "편의만을 위한 일방적인 타협"이라는 강한 표현도 담겼다.

법적 효력 및 향후 지급 절차

화해권고 결정은 재판부가 소송 당사자에게 합의를 권고하는 절차로, 원고와 피고가 결정문을 받고 2주 안에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 같은 효력이 있다. 최 회장은 화해권고 결정 확정일로부터 7일 이내에 재산분할금 9천440억 원 전액을 지급하고, 기한을 넘기면 연 5%의 지연이자를 지급하는 조건을 제시한 것으로 알려졌다.

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노 관장 측은 의견서에서 "숨겨진 재산이 있어 추후 추가 재산분할청구를 차단하려는 의도가 있는 것 아니냐는 의구심이 든다"고 밝혔다. 또한 최 회장이 9천440억 원의 자금을 확보함으로써 상소심이 길어질수록 노소영은 아무것도 지급받지 못하게 될 수 있다며, 최 회장만 해당 자금의 운용 수익을 누리게 된다고 지적했다.

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장은 2017년 이혼 조정 신청을 시작으로 소송전을 이어왔다. 9년간의 소송 끝에 작년 10월 이혼이 확정됐지만 재산분할을 둘러싼 다툼은 계속되고 있다. 재산분할 비율은 노 관장과 최 회장 각각 3분의 1과 3분의 2로 정해졌으며, 최 회장이 노 관장에게 지급할 재산분할금은 9천440억 원으로 산정되었다.