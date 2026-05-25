노벨 평화상 수상자 나르게스 모하마디의 생존 투쟁과 이란의 가혹한 인권 실태

심각한 건강 악화로 병원에 이송되었던 이란 인권운동가 나르게스 모하마디의 상황과 그녀의 남편 타기 라마니의 인터뷰를 통해 본 이란 내 정치범 탄압 및 민주화 열망을 조명합니다.

2023년 노벨 평화상을 수상하며 전 세계에 이란 여성과 인권의 가치를 알린 나르게스 모하마디 가 최근 심각한 건강 위기에 직면하며 국제사회의 우려를 자아내고 있습니다. 이란 북서부의 잔잔 교도소에 수감 중이던 모하마디는 극심한 저체중 상태와 심장마비 위험이라는 위급한 상황으로 인해 최근 병원으로 긴급 이송되었습니다.

이후 지난 18일 퇴원하여 현재는 자택에서 외래 치료를 받고 있는 상태이지만, 그녀가 겪어온 수감 생활의 고통은 단순한 질병 그 이상의 의미를 지닙니다. 모하마디의 남편이자 이란의 반체제 언론인인 타기 라마니는 최근 서면 인터뷰를 통해 아내의 생명이 위태로운 상황임을 알리며, 이란 정권의 잔혹한 탄압 방식을 강하게 비판했습니다. 라마니는 현재 프랑스에 망명하여 자녀들을 돌보고 있지만, 끊임없이 아내와 연락을 시도하며 이란 내 정치범들의 인권 문제를 국제사회에 호소하고 있습니다.

라마니의 증언에 따르면, 최근 미국과 이스라엘의 대이란 공격 이후 이란 정부는 내부 결속을 다진다는 명분으로 시민사회에 대한 탄압을 더욱 강화하고 있습니다. 외부의 위협이 오히려 강경 군부 세력의 영향력을 확대시키는 기회로 작용했으며, 이는 결과적으로 반정부 활동을 펼치는 이들과 시위대에 대한 가혹한 진압으로 이어졌습니다. 특히 정치적 이유로 행해지는 사형 집행이 급격히 증가하고 있다는 점이 심각한 문제입니다. 이란 휴먼라이츠와 국제앰네스티의 자료에 따르면 이란은 전 세계 사형 집행 건수의 상당 부분을 차지할 정도로 극단적인 사법 처리를 이어가고 있습니다.

정당한 법적 근거 없이 이루어지는 정치적 처형은 이란 사회 전반에 공포 분위기를 조성하며, 시민들이 자유롭게 목소리를 낼 수 있는 공간을 완전히 말살시키고 있습니다. 하지만 이러한 억압 속에서도 이란 정권의 내부 기반은 흔들리고 있다는 분석이 나옵니다. 과거 이란 정권은 빈곤층의 지지를 확보함으로써 중산층의 민주화 요구를 억눌러 왔으나, 최근 수년간 지속된 극심한 경제난과 살인적인 인플레이션으로 인해 이제는 빈곤층마저 생존의 벼랑 끝으로 내몰렸기 때문입니다. 경제적 몰락은 정권의 정치적 기반을 약화시켰으며, 이제는 혁명수비대와 같은 극소수의 강경 세력만이 정권을 지탱하고 있는 형국입니다.

라마니는 이란의 진정한 변화를 위해서는 해외 세력의 개입보다 이란 내부에서 새로운 지도력이 등장하는 것이 중요하다고 강조합니다. 시민들이 다시금 생계적 요구와 시민적 권리를 제기할 수 있는 최소한의 사회적 공간이 마련될 때 비로소 민주주의로 향하는 길이 열릴 것이라는 전망입니다. 나르게스 모하마디가 겪어온 고초는 이란 인권 상황의 축소판이라고 할 수 있습니다. 그녀는 지금까지 총 14번에 걸쳐 체포되었으며, 10번의 재판을 거치며 44년이 넘는 징역형과 154대의 태형이라는 가혹한 판결을 받았습니다.

수감 기간 중에는 161일이 넘는 시간을 독방에서 보내며 정신적, 육체적 고문을 견뎌야 했습니다. 특히 과거 마슈하드 시설 구금 당시 입은 심각한 폭행의 후유증은 현재 그녀의 건강 악화에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 당국은 전문 의료진의 진료 요구를 반복적으로 거부하거나 지연시켰으며, 이는 사실상 수감자를 서서히 죽음에 이르게 하는 잔인한 보복 행위와 다름없습니다. 그럼에도 불구하고 모하마디는 수감 중에도 에빈 교도소 여성 수감자들의 증언을 모아 백색고문이라는 책을 집필하며, 보이지 않는 곳에서 벌어지는 국가 폭력을 기록하는 일을 멈추지 않았습니다.

모하마디와 라마니 부부의 삶은 이란 민주화 운동의 아픈 역사 그 자체입니다. 1990년대 후반, 사회운동에 열정적이었던 대학생 모하마디와 정치적 성향의 서점에서 만난 두 사람은 민주주의와 자유라는 공통된 신념으로 결합했습니다. 그러나 정권의 탄압으로 인해 2012년 2월 이후 두 사람은 단 한 번도 얼굴을 마주하지 못한 채 기나긴 생이별을 이어오고 있습니다. 남편 라마니는 아내와 떨어져 지내는 고통 속에서도 그들을 버티게 하는 힘은 바로 인간으로서 가져야 할 고결한 이상과 자유에 대한 확신이라고 말합니다.

모하마디가 옥중에서 노벨 평화상을 수상한 것은 그녀 개인의 영광을 넘어, 어둠 속에서도 굴하지 않고 빛을 찾는 모든 이란 시민들의 투쟁이 인정받은 상징적인 사건이었습니다. 그녀는 이란 사회가 진정한 민주주의에 도달하는 그날까지 자신의 투쟁을 멈추지 않을 것이며, 국제사회는 그녀의 생명과 안전을 보장하기 위해 더욱 강력한 압박과 관심을 기울여야 할 것입니다





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