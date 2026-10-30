노바야 가제타는 2021년 노벨평화상 수상자 무라토프가 설립한 독립언론으로 푸틴 정권을 비판해왔으나, 2024년 러시아 정부의 압력 끝에 폐간된다. 주요 사건과 절차, 국내외 반응을 정리한다.

노바야 가제타 는 1993년 러시아 언론 인 드미트리 무라토프 가 설립한 언론사로, 2021년 노벨평화상 수상자이기도 한 무라토프가 핵심 인물로 지휘해 왔다. 이 신문은 러시아 독립언론의 상징이자 푸틴 정권 에 비판적인 보도로 국내외에서 큰 주목을 받았다. 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 뒤, 노바야 가제타 가 이에 대한 반대 기사를 발표하면서 당국의 압력은 급격히 고조되었다. 3월, 러시아 정부는 온라인 사이트에 대한 차단 명령을 내리고 신문 발행 부수를 제한한다는 규제를 적용했다.

그러나 노바야 가제타는 유럽에서 '노바야 가제타 유럽'을 창간해 온라인 보도를 계속했다. 한편, 러시아 내에서는 1000부 미만의 신문을 비정기적으로 인쇄해 출판을 회피하려 했다. 우크라이나 전쟁 이후 로컬에서의 친크렘린 매체들에 대한 감시가 강화되면서, 4월 모스크바 포타폽스키 거리에서 노바야 가제타 본사를 13시간 동안 압수수색한 사건이 있었다. 기자들이 컴퓨터와 문서고를 놓고 조사와 검거를 받았고, 해당 기자는 '컴퓨터로 개인정보를 불법 수집·유포' 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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외국 대리인 명단과 편집국장 체포

러시아에서는 군사 모독 혐의 등으로 수많은 기자가 수감돼 있다. 9월, 법원은 노바야 가제타 기자와 후원자 100여명을 '외국 대리인' 명단에 올렸다. 이 명단에 오르면 온라인에 글을 올릴 때 외국 대리인임을 밝혀야 하고 선거 출마 자격이 박탈된다. 15일 소콜로프 편집국장은 경찰에 체포돼 수시간의 조사 사이에 본사 건물에서 퇴거하도록 명령받았다. 독자 재정 후원을 받는 웹사이트 역시 차단됐다. 이제 노바야 가제타는 유럽 지국을 통한 온라인 기사 발표에만 전념할 계획이다.

소콜로프는 러시아 헌법 제29조의 검열 금지를 언급하며, 현 정부가 헌법을 배신하고 있는 것을 '반역'이라 규정했다. 그는 '노바야 가제타의 퇴간은 전 세계가 지켜보는 범죄'라고 덧붙였다. 2000년대 초 러시아 언론 환경이 자유화되던 시기에 무라토프가 설립한 노바야 가제타는 혁신적이면서도 독립적인 보도를 통해 보편적 인권과 표현의 자유를 수호했다. 두 가지 요소가 결합된 이 언론사는 국영 매체층이 대부분이었음에도 불구하고 지속적으로 정부에 반대하는 목소리를 냈다. 2022년 초, 우크라이나 전쟁에 반대하는 기사들이 나오면서 러시아 당국은 법적인 수단으로 매체를 차단했다.

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이와 동시에 수많은 언론인들이 억압의 대상이 되었고, 노바야 가제타는 이를 대응하기 위해 정부에 면허를 반납하고, 유럽으로 쏟아내어 해외에서 다시 출판해 온다. 최근 모스크바 경찰은 노바야 가제타 본사를 압수하면서, 무라토프와 사내 기자들을 적극적으로 추적했다. 경제적·정치적 압력은 직접적인 금지와 동시에 간접적으로 검열로 이어지며, 뉴스에 대한 공정성과 독립성을 위협한다. 노바야 가제타의 창립자와 편집국장은 현재 유럽 기반의 지사를 통해 발표를 지속할 계획이며, 러시아 내 독자들과 정보를 공유하려는 노력이 이어지고 있다.

언론 자유 위협과 국제적 경고음

그러나 국외 자금·외국 대리인 명단에 올라선 경위와 검열에 대한 기사 보도가 중단될 경우, 노바야 가제타는 언론의 자유와 언론인 독립성에 대한 심각한 위협을 직면하게 된다. 노바야 가제타의 폐간은 러시아 내 언론 자유가 한계에 부딪힌 중대한 사례로 기록된다. 무라토프의 노벨평화상 수상 경력이 장기적으로는 국제사회와 상호 연결된 보호의 의미를 지닌 만큼, 현재의 탄압은 국제적인 국가적 기준과도 맞닿는 이슈다. 앞으로 노바야 가제타는 유럽 기반을 통해서만 의사를 전달할 수 있는 상황이었으며, 그로 인해 글로벌 관점에서 보고서에 대한 검열은 더욱 심각해졌다.

러시아의 언론 규제와 정치적 억압이 끊임없이 전개되는 현 시점에서 노바야 가제타의 폐간은 국제 언론계에게 경고음이 되고 있다.