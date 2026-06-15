노란봉투법 시행 후 현대차·한화오션 원청사용자성 인정, 노동계 파장 커져

노란봉투법 시행 이후 울산지방노동위원회와 중앙노동위원회가 현대자동차와 한화오션을 각각 하청 노동자의 실질적 사용자로 인정했다. 이번 판결은 첫 사용자성 인정 사례로, 향후 하청노동자의 교섭권 확대와 기업의 법적 대응을 둘러싼 논쟁이 예상된다.

개정 노동조합 법, 이른바 노란봉투법 이 시행된 뒤 대기업 원청 기업들의 책임이 본격적으로 드러나기 시작했다. 15일 울산지방노동위원회는 금속노조 산하 현대차 하청노조 10곳이 제기한 '교섭요구 사실공고 시정신청' 사건에 대해 원청인 현대자동차가 하청 노동자의 실질적인 사용자라는 판정을 내렸다.

이는 현대차가 하청 노동자의 교섭 요구를 공고하고 교섭 절차에 응해야 함을 의미한다. 이번 판정은 3월 10일 개정 노조법이 시행된 이후 완성차 대기업을 상대로 내려진 최초의 사용자성 인정 결정이다. 교섭을 요구한 하청지회는 총 10곳이며, 조합원 수는 1,675명에 달한다. 현대차 비정규직지회, 현대그린푸드지회(구내식당), 현대차보안지회(공장 경비), 자동차판매연대지회(차량 판매) 등 제조 현장을 넘어 물류·식음·보안·판매 등 비제조 직군까지 포괄하고 있다.

다만, 10개 노조 모두에 대한 사용자성 인정 여부는 한 달 뒤 발송될 판정문을 통해 최종 확인될 예정이다. 이와 같은 결정은 노동계가 개정 노조법 시행 첫날 현대차에 교섭을 요구했으나 거부당하자 바로 법적 절차에 들어가 얻어낸 성과다. 같은 날 중앙노동위원회는 한화오션 사내하청노동자들로 구성된 금속노조 웰리브지회의 손을 들어주었다. 웰리브지회는 한화오션 사업장 내 구내식당 운영, 세탁, 통근버스 운행 등을 담당하고 있다.

중앙노동위원회는 경남지방노동위원회가 내린 초심 판단을 유지하면서도 한화오션의 원청 사용자성을 명시적으로 인정했다. 위원회는 "원청인 한화오션이 이를 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 사용자로 인정된다"는 사유를 들어 판결을 내렸다. 하지만 원청 기업들이 재심을 신청하거나 행정소송을 제기하는 등 법적 대응을 지속한다면 분쟁은 장기화될 전망이다.

이에 대해 한국경영자총협회는 고용노동부가 제시한 개정 노조법 해석지침을 근거로 "공장 구내식당 등은 원청의 하청기업 소속 조합원에 대한 구조적 통제가 아니라는 사례이다"며, "해석지침과 엄격한 법적 기준을 토대로 객관적이고 중립적인 판단을 내려 산업현장의 혼란 확산을 방지해야 한다"고 강조했다. 이와 같은 논쟁은 노동계와 기업 사이의 권리·의무 관계를 재정립하고, 하청 노동자의 권리 보호 수준을 높이는 동시에 기업의 운영 부담을 어떻게 조정할 것인가에 대한 사회적 합의를 요구하고 있다. 세종=김연주 기자 kim.yeonjoo@joongang.co.k





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