노란봉투법 시행 100일, 원·하청 교섭 현실은 '지연'과 '복잡한 절차'

노란봉투법 시행 100일째, 하청노조의 교섭 요구는 급증했지만 실제 원·하청 교섭은 절차적 복잡성과 원청의 지연 전략으로 미미하다. 노동위원회의 사용자성 판단이 확대되면서 제도 정착이 기대되지만, 교섭 과정은 여전히 수년이 소요된다.

하청노동자들이 원청과 직접 교섭할 수 있도록 하는 ' 노란봉투법 ', 즉 개정된 노조법 제2·3조가 시행된 지 100일이 되었다. 시행 초기부터 하청노조 들의 교섭 요구가 급증했지만, 실제로 원청과 하청 간 교섭이 시작된 사례는 드물다.

고용노동부가 조사한 바에 따르면, 2023년 3월 10일 법 시행 이후 2024년 5월 5일까지 총 1,137개의 하청노조가 431개의 원청에 교섭을 요청했으며, 그 중 교섭 요구 사실을 공고한 사업장은 81곳에 불과했다. 실제 교섭이 진행 중인 사업장은 8곳으로, 전체의 1.9%에 불과한 수치다. 교섭이 지연되는 가장 큰 이유는 복잡한 절차와 원청이 의도적으로 시간을 끄는 전략에 있다. 하청노조는 교섭 요구서를 제출하고, 원청은 7일 이내에 교섭 요구 사실을 공고해야 하며, 이후 다른 하청노조가 7일 이내에 참여 신청을 하고, 원청은 5일간 교섭 요구 노조를 확정 공고한다.

마지막으로 하청노조들은 14일 동안 단일 창구를 통해 협상을 진행해야 하는 일련의 절차가 요구된다. 이 과정에서 원청이 교섭 사실 공고를 거부하거나 본격적인 교섭을 거부하면, 노조는 지방노동위원회와 중앙노동위원회에 사용자성 판단을 요청해야 한다. 중노위가 사용자성을 인정하더라도 원청이 이를 불복하고 법원으로 소송을 제기하면 교섭 지연은 더욱 장기화된다.

노동위원회는 최근 원청이 하청노동자의 근로조건에 실질적인 지배력을 행사하는 경우, 설사 그 의제가 산업안전과 같은 좁은 범위에 국한되더라도 사용자성을 인정하는 쪽으로 판단을 내리고 있다. 5월 12일까지 노동위원회에 접수된 사용자성 판단 사건 80건 중 69건, 즉 약 86%에서 사용자성이 인정되었다. 특히 15일에는 한화오션(중노위)과 현대차(울산지방노동위원회)에 대해 구내식당 등 비생산·비핵심 업무까지 사용자성을 인정하는 판결이 내려졌다. 이러한 판결들은 '노란봉투법'이 원·하청 간 격차를 해소하려는 시대적 요구에 부합한다는 점에서 의미가 크다.

노동위원회와 법원의 판단이 누적되면서 사용자성에 대한 기준이 명확해지고, 제도의 실효성도 점차 안착될 것으로 기대된다. 다만, 지방노동위원회·중앙노동위원회·행정소송 3심까지의 절차는 보통 수년이 걸리는 점을 감안하면, 원청들은 이 기간 동안 비용 절감이나 하청노조의 동력 약화를 기대할 수 있다. 하지만 이는 갈등 비용을 확대하는 '소탐대실'에 불과하다. 궁극적으로 원청이 하청노동자와 신뢰 관계를 구축하고 책임감 있게 교섭에 임하는 것이 기업 경쟁력 강화에 기여한다는 점을 인식해야 한다.

정부 역시 입법 취지가 훼손되지 않도록 원청과의 교섭을 적극 촉진하고, 특히 공공부문에서 사용자성을 인정받은 사례를 모범으로 삼아 교섭 문화를 선도해야 할 것이다. 향후 원·하청 교섭이 원활히 이루어지면, 하청노동자의 근로조건 개선과 산업 전반의 안전 확보에 크게 이바지할 것으로 기대한다





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노란봉투법 하청노조 원청 교섭 사용자성 판단 노동위원회

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