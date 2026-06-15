노란봉투법 시행 100일의 역설, 원청의 회피와 교섭의 사법화

노란봉투법 시행 후 하청 노조의 원청 교섭 요구가 잇따르고 있으나, 기업들의 조직적인 회피와 복잡한 법적 절차, 정부의 소극적 태도로 인해 실제 교섭 성사율은 1.9%에 불과하며 갈등이 심화되고 있습니다.

노란봉투법 으로 알려진 노동조합 및 노동관계조정법 개정안이 시행된 지 어느덧 100일이라는 시간이 흘렀지만, 현장의 모습은 법의 취지와는 거리가 먼 실정입니다. 하청업체 노동자들이 실질적인 결정권을 쥔 원청 기업과 직접 교섭할 수 있는 길을 열어주겠다는 것이 이 법의 핵심이었으나, 실제 현실에서는 원청 기업들의 조직적인 교섭 회피와 법적 다툼으로 인해 제도 안착에 심각한 어려움을 겪고 있습니다.

고용노동부의 집계에 따르면 법 시행 이후 1137개에 달하는 하청 노동조합이 431곳의 원청 기업을 대상으로 교섭을 요구했습니다. 이는 하청 노동자들이 그동안 겪어온 임금 결정 과정의 불투명함과 열악한 근로 조건을 개선하기 위해 진짜 사장과의 대화를 간절히 원하고 있음을 보여줍니다. 하지만 원청 기업들이 교섭 요구 사실을 공고한 곳은 전체의 약 18.8퍼센트인 81곳에 불과했으며, 실제로 교섭 테이블에 앉은 기업은 단 8곳, 즉 1.9퍼센트에 그치는 처참한 성적표를 기록했습니다.

경영계는 법 시행 전 수백 개의 노조와 교섭해야 하는 혼란이 올 것이라며 우려했지만, 정작 현실은 노조만이 외롭게 교섭을 기다리는 상황이 전개되고 있습니다. 문제는 원청 기업들이 노동위원회의 판단조차 무시하거나 지연시키는 전략을 취하고 있다는 점입니다. 지방노동위원회에 접수된 원청의 사용자성 판단 요구 사건 중 무려 86퍼센트에 달하는 69건에서 원청의 사용자성이 인정되었습니다. 즉, 법적으로는 원청이 하청 노동자의 근로 조건에 실질적인 영향력을 행사하는 진짜 사장임이 확인된 셈입니다.

그럼에도 불구하고 기업들은 이러한 판정에 불복하여 중앙노동위원회에 재심을 신청하는 방식으로 시간을 끌고 있습니다. 이는 단순히 절차적인 이의 제기를 넘어, 행정법원과 고등법원을 거쳐 대법원까지 이어지는 장기적인 소송전을 통해 교섭 의무를 최대한 뒤로 미루려는 전략으로 풀이됩니다. 특히 자동차, 조선, 철강 등 대규모 장치 산업의 대기업들은 과거부터 하청 노동자에 대한 책임을 회피하기 위해 막대한 법적 비용을 감수하며 소송을 이어온 전례가 있어, 이번에도 유사한 패턴이 반복될 가능성이 매우 높습니다.

이는 결국 노동 분쟁이 대화와 타협이라는 노사 관계의 본질을 벗어나 법정에서만 다투는 사법화 현상을 심화시키고 있습니다. 더욱 심각한 것은 법 집행의 주체여야 할 정부와 지방자치단체조차 사용자 책임을 회피하는 데 앞장서고 있다는 사실입니다. 최근 경기도가 노동국 명의로 위수탁 노동자들에 대한 사용자성을 회피할 수 있는 방안을 담은 매뉴얼을 제작해 배포한 사실이 드러나 큰 파장을 일으켰습니다. 공공부문은 민간부문의 모범이 되어 법의 조기 정착을 이끌어야 함에도 불구하고, 오히려 꼼수 지침서를 통해 법망을 빠져나가려 했다는 비판을 면하기 어렵습니다.

실제로 전국 243개 지방자치단체 중 하청 노조의 교섭 요구에 응한 곳은 단 3곳에 불과했으며, 그마저도 실제 교섭으로 이어지지는 않았습니다. 고용노동부 역시 해석지침을 통해 법률이나 예산으로 정해진 근로 조건은 교섭 대상이 아니라는 단서를 달아, 사실상 공공부문 원청의 교섭 의무를 무력화시키고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 노동계는 이러한 정부의 태도가 법의 실효성을 훼손하며 노동자들을 더욱 벼랑 끝으로 몰아넣고 있다고 강하게 반발하고 있습니다. 교섭이 이루어지지 않는 구조적인 원인으로는 복잡한 교섭 개시 절차와 과도한 입증 책임이 꼽힙니다.

원청이 교섭 요구를 받고도 공고를 하지 않으면, 노조는 먼저 노동위원회를 통해 원청의 사용자성과 공고 의무를 인정받아야 하는 험난한 과정을 거쳐야 합니다. 이후에도 사업장당 하나의 교섭대표노조를 정하는 창구 단일화 절차를 밟아야 하는데, 이는 직접적인 계약 관계를 전제로 설계된 제도로서 원청 교섭이라는 새로운 환경에는 맞지 않는 옷과 같습니다. 또한 하청 노조는 원청이 실질적인 사용자라는 점을 스스로 입증해야 하는데, 기업 내부의 기밀 정보나 도급비 산정 근거 등에 접근할 방법이 없는 노동자들에게 이는 사실상 불가능에 가까운 요구입니다.

이 때문에 임금이나 처우 개선 같은 핵심 의제보다는 상대적으로 입증이 쉬운 산업안전 문제로 교섭 요구가 쏠리는 기형적인 구조가 고착화되고 있습니다. 결국 법적 절차를 통한 해결이 무산되면서 하청 노동자들의 분노는 극에 달하고 있습니다. 노동위원회와 법원의 판단만을 기다리다가는 근로 조건 개선의 골든타임을 놓칠 수 있다는 절박함이 커지고 있으며, 일부 현장에서는 생산라인 점거구나 파업과 같은 직접 행동의 필요성이 강력하게 제기되고 있습니다. 다가오는 여름 투쟁의 핵심 의제가 원청 교섭 보장과 절차 개선이 된 이유도 바로 여기에 있습니다.

민주노총을 비롯한 노동계는 총파업을 통해 정부에 사용자성 회피 매뉴얼과 독소 조항이 담긴 해석지침의 폐기를 요구하고, 원청 정규직 노조와 하청 노조가 연대하는 원하청 연대 투쟁을 확대할 계획입니다. 노란봉투법이 단순한 종이 위의 법으로 남지 않고 노동 현장에서 실제로 작동하기 위해서는, 정부의 전향적인 태도 변화와 더불어 원청 기업들의 책임 있는 자세가 절실한 시점입니다





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노란봉투법 원청교섭 사용자성 하청노조 노동위원회

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