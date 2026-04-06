노동계, AI 확산에 따른 고용 불안정 해소 위한 노사정 협의체 구성 촉구

민주노총 금속노조를 비롯한 노동계가 AI 확산에 따른 고용 불안정을 해결하기 위해 정부에 적극적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다. 노사정 협의체 구성을 통해 사회적 합의를 이루고, 로봇세 도입 등 재원 마련 방안을 논의해야 한다고 주장하며, AI 기술이 인간을 보조하는 도구로 활용될 수 있도록 정부의 역할 강화를 요구했다.

민주노총 금속노조 현대차·기아차·한국지엠지부를 포함한 노동계가 인공지능(AI) 확산에 따른 노동 시장의 변화에 적극적으로 대응하기 위한 노사정 협의체 구성을 촉구하며 정부의 적극적인 대책 마련을 요구하고 나섰다. 2일 청와대 앞에서 기자회견을 열고, AI 기술의 발전이 가져올 고용 불안정 문제를 해결하기 위해 정부, 기업, 노동계가 머리를 맞대고 논의해야 한다고 강조했다. 특히, 현대차그룹이 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 2028년부터 미국 공장에 도입할 예정인 가운데, 금속노조는 AI 도입으로 인한 고용 영향 평가와 이에 대한 구체적인 대책 수립을 요구하며, AI 기술의 확산에 따른 고용 불안 문제를 임금 및 단체협약(임단협)의 주요 쟁점으로 다룰 것을 시사했다. 이에 따라 정부는 ‘산업전환 고용안정 기본계획’ 수립을 준비 중이나, 아직 구체적인 정책 방안이 제시되지 않아 노동계의 우려가 커지고 있다.

AI 기술의 발전은 단순 반복 업무를 넘어 사무직 일자리까지 위협하며, 청년 일자리 감소로 이어질 수 있다는 분석이 제기되고 있다. 이에 대해 전문가들은 AI 기술을 활용하여 일자리를 창출하거나 유지하는 기업에 대한 정부의 적극적인 지원과 함께, 청년들의 AI 활용 능력 및 실무 경험 축적을 위한 대기업의 사회적 책임 강화, 정부의 재정적 지원 등을 제안하고 있다. 고용 불안정 문제가 심화될 경우에 대비하여 고용 안전망 확충의 필요성도 강조되고 있다. 기술 혁신으로 인한 직무 이동에 따른 재교육, 재배치, 지역 이동, 소득 공백 등의 문제를 해결하기 위해 정부의 정책적 지원과 함께, 실업급여 사각지대에 놓인 프리랜서 등 취약 계층을 위한 ‘일자리전환지원금’ 신설, 산업 전환으로 인한 실직자 지원 방안 마련 등 다각적인 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높다. 재원 마련 방안에 대한 논의도 본격적으로 시작되어야 한다. 이재명 대통령은 로봇세 도입 가능성을 언급하며, 기업의 부담을 늘리는 방안을 고려해야 한다고 밝힌 바 있다. 로봇세 부과 방식을 두고는 로봇의 노동자 대체에 따른 추가 법인세 부과, 기업 세제 혜택 축소, 로봇 생산 상품·서비스에 대한 소비세 부과 등 다양한 방안이 논의될 수 있다. 이러한 복잡한 문제들을 해결하기 위해서는 사회적 대화가 필수적이며, 노사정이 참여하는 협의체를 통해 업종별, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 대책을 마련해야 한다는 지적이다. 전문가들은 AI가 일자리를 빼앗는 존재가 아닌, 인간을 보조하는 도구로 활용될 수 있도록 정부가 적극적으로 정책적, 제도적 기반을 마련해야 한다고 강조한다. 기술 발전 속도를 늦추는 것은 어렵지만, AI 기술이 인간의 삶을 긍정적으로 변화시키는 방향으로 사용될 수 있도록 정부의 역할이 중요하다는 것이다. 인공지능 시대를 맞아 노동 시장의 변화에 효과적으로 대응하고, 지속 가능한 일자리를 창출하기 위해 정부, 기업, 노동계의 적극적인 협력과 사회적 합의가 절실히 요구된다





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