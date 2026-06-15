노동계, 내년도 최저임금으로 시급 1만2000원 요구…올해 대비 16.3% 인상

한국노총과 민주노총 등 노동계가 2027년 적용 최저임금으로 시급 1만2000원을 요구했다. 올해 최저임금보다 16.3% 높은 수준으로, 물가 상승과 생계비 부담을 반영해야 한다는 것이 주장이다. 월 환산액은 250만8000원(월 209시간 근무 기준)이며, 노동계는 최근 몇 년간 최저임금 인상률이 물가 상승을 따라가지 못해 실질소득이 감소했다고 지적했다. 또한 현재 최저임금 월 환산액 약 215만원은 최저임금위원회가 산정한 생계비 275만4000원에 미치지 못해 기본적 생활 유지가 어렵다고 설명했다. 양대 노총은 내년도 적정 생계비를 시급으로 환산하면 1만3737원이지만 현실적인 여건을 고려해 약 87% 수준인 1만2000원을 요구안으로 결정했다. 최저임금 인상이 사회적 불평등 해소와 내수경제 활성화를 위한 정책 수단이라고 강조하며, 특수고용·도급 노동자에 대한 최저임금 적용 확대, 업종별 차등 적용 폐지, 수습·장애인 노동자 감액 규정 개선, 임금체불 제재 강화 등을 요구했다. 반면 경영계는 경기 침체와 소상공인 경영난 등을 이유로 동결 또는 낮은 수준의 인상안을 제시할 가능성이 있다. 최저임금위원회는 이달 말까지 심의를 마쳐 고용노동부 장관에게 최저임금안을 제출해야 하며, 노사 간 입장 차로 인해 치열한 협상이 예상된다.

한국노동조합총연맹( 한국노총 )과 전국민주노동조합총연맹( 민주노총 )을 비롯한 노동계 가 2027년도 최저임금 으로 시급 1만2000원을 요구하고 나섰다. 이들은 15일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 기자회견을 열고 이 같은 요구안을 발표했다.

이번 요구안은 올해 최저임금(1만320원)보다 16.3% 높은 수준으로, 시간당 1680원이 인상된 금액이다. 월 209시간 근무를 기준으로 환산하면 약 250만8000원에 달한다. 노동계는 그동안 최저임금 인상률이 물가 상승 속도를 따라가지 못하면서 저임금 노동자의 실질소득이 감소했다고 주장했다. 최근 3년간 최저임금 평균 인상률은 2.37%에 그쳤지만 같은 기간 평균 소비자물가 상승률은 2.66%를 기록했다.

또한 최저임금위원회가 산정한 생계비는 월 275만4000원이지만 현재 최저임금 월 환산액은 약 215만원 수준에 불과해 기본적인 생활을 유지하기 어렵다고 지적했다. 이에 따라 내년도 적정 생계비를 시급으로 환산하면 1만3737원이지만, 현실적인 여건을 고려해 약 87% 수준인 시급 1만2000원을 요구안으로 결정했다고 설명했다. 류기섭 한국노총 사무총장은 "최근 몇 년간 저율 인상이 이어진 반면 대기업 성과급과 자산 가격은 크게 상승했다"며 "점심 한 끼 값보다 낮은 최저시급으로는 노동자의 삶을 보장할 수 없다"고 말했다.

이미선 민주노총 부위원장도 "고물가와 고유가 상황에서 최저임금 인상은 저임금 노동자의 생존을 위한 최소한의 사회적 안전장치"라며 "노동자와 영세 자영업자 모두를 살리는 내수경제 대책이 될 수 있다"고 주장했다. 노동계는 이날 최저임금 적용 확대와 제도 개선도 함께 요구했다. 택배기사와 배달기사 등 특수고용·도급 노동자에 대한 최저임금 적용을 확대해야 한다고 촉구했다. 또한 업종별 차등 적용을 폐지하고, 수습·장애인 노동자에 대한 감액 규정을 개선하며 임금체불에 대한 제재를 강화할 것을 요구했다.

반면 경영계는 아직 공식 요구안을 내놓지 않았지만 경기 침체와 소상공인들의 경영난 등을 이유로 동결 또는 낮은 수준의 인상안을 제시할 가능성이 큰 것으로 전망된다. 최저임금은 근로자위원, 사용자위원, 공익위원으로 구성된 최저임금위원회가 결정한다. 위원회는 이달 말까지 심의를 마쳐 고용노동부 장관에게 최저임금안을 제출해야 하지만, 노사 간 입장 차가 큰 만큼 올해도 치열한 협상이 이어질 것으로 예상된다. 최저임금위원회는 오는 16일 제6차 전원회의를 열어 업종별 차등 적용 여부 등을 논의할 예정이다. 노사 양측의 최초 요구안이 모두 제출되면 본격적인 최저임금 협상이 시작된다. 정재홍 기





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