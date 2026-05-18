노동 존중의 외침과 멈추지 않는 죽음의 행렬: 4월의 산업재해 기록

이재명 대통령이 노동절을 맞아 안전과 상생을 약속했음에도 불구하고, BGF로지스 사건을 포함해 4월 한 달간 전국에서 수많은 노동자가 산업재해로 사망하는 비극이 계속되고 있다.

제136주년 세계 노동절을 맞이하여 이재명 대통령 은 정부 주최 기념식에서 노동자의 건강권과 안전을 최우선 가치로 내세우며 강한 의지를 표명했다. 이 대통령은 이날 연설을 통해 노동절을 맞아 국민과 노동자들에게 세 가지 핵심적인 약속을 제시했다.

첫째는 일터의 안전을 철저히 보장하는 것으로, 안전을 지키는 것은 국가와 기업이 반드시 이행해야 할 기본적 책무임을 명확히 했다. 둘째는 고용 형태와 관계없이 모든 노동자가 노동 기본권을 온전하게 보장받는 세상을 만드는 것이며, 마지막으로는 노동과 기업이 서로를 이해하고 함께 성장하는 상생의 모델을 구축하는 것이었다. 특히 이 대통령은 노동 존중이란 단순히 누군가에게 베푸는 배려나 시혜의 문제가 아니며, 노동이 소외된 성장은 반쪽에 불과하여 결코 지속 가능할 수 없다는 점을 강조하며 노동 가치의 존엄성을 역설했다.

하지만 이러한 정부의 화려한 약속과 달리, 노동 현장에서 들려오는 소식은 여전히 비극적이고 참혹했다. 가장 대표적인 사례가 바로 BGF리테일의 물류 자회사인 BGF로지스 진주물류센터에서 발생한 노동자의 사망 사고였다. 화물연대 소속의 한 노동자는 원청 회사에 정당한 교섭을 요구하며 집회를 벌이던 중, 회사가 투입한 파업 대체 차량에 치여 숨지는 참변을 당했다. 고인이 속한 화물연대는 올해 1월부터 약 석 달 동안 일곱 차례나 교섭을 요청했으나, 사측은 묵묵부답으로 일관하며 대화를 거부해 왔다.

결국 갈등이 극에 달한 상황에서 대체 차량의 출차를 저지하려다 발생한 이 사고는, 이 대통령이 약속했던 일터의 안전, 노동 기본권 보장, 그리고 기업과 노동자의 상생이라는 세 가지 가치가 현장에서 얼마나 무력하게 무너져 있었는지를 극명하게 보여주었다. 다행히 사고 이후 사측이 뒤늦게 협상 테이블에 앉아 휴식권 보장과 운송료 인상 등이 포함된 단체합의서에 서명했지만, 이미 한 노동자의 소중한 생명은 되돌릴 수 없게 되었다. 이는 사후 약방문 식의 대처가 아니라, 사전 예방과 상생의 정신이 선행되었어야 함을 시사한다.

더욱욱 절망적인 것은 4월 한 달 동안 전국 각지에서 노동자들의 죽음이 끊이지 않았다는 점이다. 4월 2일부터 23일까지 기록된 산업재해 명단은 마치 죽음의 리스트처럼 길게 이어졌다. 충북 청주의 기계 제조 공장에서는 용접 작업 중 폭발 사고로 50대 노동자가 사망했고, 경기 포천의 가구업체와 화성의 창고 증축 현장, 충북 청주의 공원묘지, 경기 이천의 무대장치 제작업체에서는 각각 노동자들이 무거운 자재나 구조물에 깔려 목숨을 잃었다. 전북 익산의 양어장에서는 태국 국적의 외국인 노동자가 매몰되었으며, 경남 함안의 자동차 부품 공장에서는 로봇에 부딪히고 끼이는 사고로 60대 노동자가 사망했다.

경기 포천의 폐기물 처리장과 가평의 요양병원 부지에서도 끼임 사고가 발생해 노동자들이 사망하는 비극이 반복되었다. 대형 사업장에서도 안전 불감증은 계속되었다. 울산 HD현대중공업 조선소에서는 정비 중이던 홍범도함 잠수함에서 화재가 발생해 청소 작업을 하던 하청업체 노동자가 사망했다. 이는 위험의 외주화라는 고질적인 문제가 여전히 해결되지 않았음을 보여준다.

전남 완도의 수산물 가공 공장에서는 화재 진압 후 재진입한 소방관 2명이 폭발 사고로 순직하며 우리 사회의 안전을 지키는 이들조차 안전하지 못하다는 사실을 알렸다. 그 외에도 경북 경주의 크레인 점검 중 추락, 경기 김포와 광명의 추락 사고, 경남 김해의 폭발 사고, 용인의 감전 사고, 여수의 배관 용접 중 추락 사고 등 추락, 끼임, 폭발, 감전 등 온갖 형태의 사고가 노동자들의 생명을 앗아갔다. 특히 진주 BGF로지스 센터 앞 도로에서 집회 중 대체 차량에 깔려 사망한 사건은 단순한 사고를 넘어 노동권을 억압하는 구조적 폭력이 낳은 결과라고 볼 수 있다. 우리는 이제 질문해야 한다.

대통령이 말한 노동 존중과 상생은 과연 누구를 위한 것인가. 매일같이 쏟아지는 산업재해 사망자 명단은 정부의 구호가 현장의 안전모와 안전화, 그리고 정당한 교섭권으로 이어지지 않고 있음을 증명한다. 노동자의 목소리가 묵살되고, 그들의 목숨이 기업의 효율성과 이익보다 뒷전으로 밀려나는 사회에서 노동 존중은 허울 좋은 수식어에 불과하다. 4월 한 달간 퇴근하지 못한 수많은 노동자의 명복을 빌며, 이제는 말뿐인 약속이 아니라 실질적인 제도 개선과 기업의 책임 강화가 이루어져야 한다.

노동자의 목소리가 귀하게 여겨지고, 일터로 나간 노동자가 반드시 무사히 집으로 돌아올 수 있는 세상, 그것이 바로 우리가 꿈꾸어야 할 최소한의 정의이자 진정한 의미의 노동 존중 사회일 것이다





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산업재해 노동권 이재명 대통령 BGF로지스 안전사고

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