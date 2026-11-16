노경필 처장, 한덕수 상고심 선고일 19일 지정 배경 설명

노경필 법원행정처장은 한덕수 전 총리 내란 사건 상고심 선고일을 구속 만료 하루 전날인 19일로 잡은 이유를 명확히 밝혔다. 대법관이 판결문에 동의하고 구속기간을 준수하기 위한 최대 노력의 결과임을 강조했다.

노경필 법원행정처 장은 16일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 긴급현안 질의에 나섰다. 그는 대법원 이 한덕수 전 국무총리의 내란 사건 상고심 선고기일을 19일로 설정한 결정에 대해 해명을 제공했다. 오른쪽 사진에 보이는 오동운 공수처장과 함께 국회에 출석한 노 처장은 이 같은 주요 사안을 공식적으로 설명하는 자리에 섰다.

노경필 처장, 선고일 19일 선정 이유 설명

노경필 대법원 법원행정처장은 16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의 긴급현안 질의에 답변하고 있다. 그는 대법원이 한덕수 전 국무총리의 내란 사건 상고심 선고기일을 오는 19일로 잡은 배경에 대해 "구속기간 내 심리를 마치기 위해 대법관들이 최대한 심리를 한 거로 안다"고 밝혔다. 이는 구속기간이 끝나는 20일 하루 전에 선고를 마쳐야 하는 법적 제한을 준수하기 위한 조치임을 시사한다. 노 처장은 이러한 판단이 사법부의 책임 있는 운영 방식임을 강조하며, 구속 상태를 유지하는 동안 판결을 완료하려는 의지를 피력했다.

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노경필 처장, 한덕수 전 총리 구속기간 준수 노력

노 처장은 선고기일 지정이 지체됐다는 지적에 대해 "지난 10월 말쯤에 관련 사건이 올려와서 관련 사건까지 종합 검토하느라 시간이 지체된 거로 안다"라고 설명했다. 대법원은 이날 한덕수 전 총리의 내란 중요임무종사 혐의 등 사건의 상고심 선고기일을 19일로 최종 지정했다. 한 전 총리의 구속기간 만료일인 오는 20일 하루 전에 선고를 내리는 시나리오는 법적 절차의 엄격함을 반영한다. 애초 대법원은 오는 19일을 심리기일로 지정한 바 있어, 기존 계획이 선고기일 지정으로 전환된 것이다.

노경필 처장, 판결문 회람과 대법관 합의 과정

노 처장은 심리기일 변경과 관련하여 김동아 더불어민주당 의원의 질의에 답하며 상세한 절차를 밝혔다. 그는 "판결문 작성이 어느 정도 완성이 됐기 때문에 회람이 돼서 모든 대법관이 그 판결문에 어느 정도 수긍하면 선고기일이 잡힌다"고 진술했다. 이는 12명 대법관 전원의 합의가 필요하며, 최종 점검을 통해 판결문의 완성도를 높이는 과정이 선행되었음을 의미한다. 노 처장은 "그렇다"라며 기존 19일 심리기일 지정이 취소되었음을 인정한 뒤, 그날 오후에도 합의가 이루어지면 즉시 선고할 수 있었다고 덧붙였다.

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노경필 처장, 한덕수 석방 관측 및 일정 변경 배경

한덕수 전 총리가 구속 만기로 석방될 것이라는 관측이 나오는 상황에서, 대법원은 기존 심리기일을 선고기일로 변경했다. 노 처장은 당초 19일을 심리기일로 지정한 이유에 대해 "최종 점검을 위해 예비로 정해놓은 게 아닌가 싶다"라고 추측했다. 그는 "대법원에서 구속기간을 준수하기 위해 최대한 노력했을 거로 생각한다"고 강조하며, 일정이 조정된 것은 구속 해제 방도를 모색하기 위함이 아님을 분명히 했다. 이는 사법부의 독립성과 공정성을 유지하려는 의도로 해석될 수 있다.

노경필 처장, 한덕수 전 총리 구속기간 경과 및 향후 전망

노 처장은 "판결이 신속하게 만들어지지 않는다. 판결문이 12명 대법관에게 회람되고 끊임없이 수정을 거치기 때문에 꽤 많은 시간이 소요된다"고 설명했다. 한 전 총리를 풀어줄 계획이었으나 일정을 바꾼 것은 아니라는 점, 그리고 이것이 상식에 부합하지 않는다는 취지의 질의에는 "판결문 작성에는 상당한 시간이 필요하다"고 반박했다. 이는 복잡한 법적 쟁점을 검토하는 대법원의 작업 특성을 반영한 것이다. 노 처장은 구속기간 준수와 사법 공정의 균형이 중요하다고 재차 강조하며, 19일 선고 예정임을 최종 확인했다.