넷플릭스 한국 진출 10년, 케이콘텐츠 제작 환경은 어떻게 달라졌나

넷플릭스가 한국에 진출한 지 10년이 된 2026년, 케이콘텐츠의 세계 유통은 넓어졌지만 제작비 상승과 쪼개기 투자 등 제작 현장의 부담도 커졌다. 극장과 오티티가 공존할 생태계를 만드는 일이 새로운 과제로 떠올랐다.

월요일 밤 10시에 티브이 앞에 앉아 좋아하는 드라마의 본방을 기다리던 풍경은 이제 낯설어지고 있다. 넷플릭스 가 한국에 진출한 지 10년이 된 2026년, 드라마와 영화를 보는 방식과 제작 환경이 함께 달라졌다.

정해진 시간에 티브이를 켜는 대신 원하는 시간에 오티티(OTT)에 접속하는 습관이 자리 잡았다. 드라마 '100일의 거짓말'(tvN)은 티브이로도 볼 수 있지만, 넷플릭스에서 날을 잡고 몰아보는 시청자도 많다.

Also read 이스라엘 총선 결과, 헤르초그 대통령 야권 연정 구성 우선권 부여

넷플릭스 10년, 케이콘텐츠 세계 유통과 장르 확장

넷플릭스를 통해 케이드라마와 영화, 예능은 아시아와 북미, 남미 등 전세계 시청자에게 소개됐다. 시청자가 고를 수 있는 작품의 범위도 크게 넓어졌다.

'오징어 게임'이 세계적인 흥행에 성공하면서 케이콘텐츠의 존재감이 각인됐다. 한국에서 제작한 작품을 세계 시청자와 동시에 만나는 일도 이제 낯설지 않은 풍경이 됐다.

한국 시청자 역시 그동안 접하기 어려웠던 다양한 국가와 장르의 작품을 손쉽게 볼 수 있게 됐다. 좀비물처럼 기존 방송에서 상대적으로 다루기 어려웠던 소재가 시청자에게 다가갈 기회도 많아졌다.

Advertisement

'애프터 넷플릭스'의 저자인 조영신 동국대 미디어연구소 대우교수는 오티티가 불특정 다수를 대상으로 하는 방송과 달리 틈새시장을 겨냥한 콘텐츠도 만들 수 있다고 짚었다. 특정 수요자층을 집중 공략한 장르물이 등장할 수 있었던 배경이라는 설명이다.

넷플릭스 진출 이후 제작비 급등과 쪼개기 투자

넷플릭스 한국 진출 이후 전반적으로 드라마와 영화의 제작비가 치솟았다. 시청자의 눈높이를 맞추려면 방송이나 다른 오티티를 통해 방영하는 작품도 많은 비용을 들일 수밖에 없는 구조다.

2016년 방영한 드라마 '도깨비'(tvN)의 회당 제작비는 9억원으로 알려졌다. 반면 '오징어 게임' 시즌1의 제작비는 회당 28억원으로 알려져, 같은 드라마 제작이라도 비용 차이가 세 배를 훌쩍 넘는 수준이다.

넷플릭스가 제작비 전액을 부담해 독점 공개하는 넷플릭스 오리지널은 제작비를 안정적으로 확보할 수 있다는 장점이 있다. 다만 아이피(IP·지식재산권)를 플랫폼에 넘기는 구조여서, 작품이 크게 성공해도 추가 수익과 부가사업의 성과를 제작사가 충분히 나누기 어렵다는 한계가 있다.

넷플릭스 오리지널이 되지 않은 작품은 여러 곳에서 제작비를 모으는 쪼개기 투자 방식이 많이 쓰인다. 제작사가 방송사에는 방영권을, 다른 오티티에는 해외 판권을 팔아 제작비를 채우는 방식이다. '멋진 신세계', '닥터 엑스: 하얀 마피아의 시대', '김부장' 등이 이런 방식으로 제작됐다.

쪼개기 투자는 지식재산권을 보유해 흥행에 따른 부가 수익을 노릴 가능성을 남긴다. 그러나 여러 플랫폼에서 제작비를 확보해야 하고, 그 과정에서 불확실성이 따르는 것도 사실이다.

제작 현장이 보는 생존 전략과 영화계의 방향 전환

제작 현장에서는 큰 규모의 작품이 넷플릭스 오리지널로 많이 향하는 현상을 생존을 위한 어쩔 수 없는 선택으로 보는 시각이 나온다. 넷플릭스가 성장하면서 업계 전반의 기준 자체가 올라갔다는 것이다.

Advertisement

한 드라마 제작사 관계자는 출연료를 포함한 제작 비용이 한번 높아지면 다시 낮추기 어려운 구조라고 설명했다. 다른 관계자는 넷플릭스 오리지널은 명확한 금액을 보전받지만, 방송으로 가면 작품을 쪼개서 팔아야 한다고 말했다. 위험을 감수하기보다 수익을 확실히 보장받는 쪽이 나을 수 있다는 판단이다.

영화계에서는 넷플릭스 의존에서 벗어나려는 움직임이 이미 시작됐다. 코로나 팬데믹으로 극장 개봉이 어려웠던 2020년대 초반에는 개봉하지 못한 작품에 이른바 '창고 영화' 딱지가 붙으며 넷플릭스에 판매하려는 제작사가 줄을 이었다.

최근에는 극장 개봉을 전제로 투자자를 확보하는 기존 방식으로 돌아가려는 움직임이 나타나고 있다. 영화 배급사 이화배컴퍼니의 이화배 대표는 넷플릭스의 사업 방식이 영화 흥행 비즈니스와 달라 지속 가능한 협업 관계가 되지 못했다고 평가했다. 이에 따라 영화업계가 투자자를 구하는 기존 방식으로 돌아오고 있다고 설명했다.

글로벌 구매로 이어질 다음 10년과 극장 생태계 과제

조영신 교수는 앞으로의 10년이 글로벌 인지를 넘어 글로벌 구매로 이어져야 하는 중요한 시기라고 짚었다. 한국 콘텐츠가 글로벌 인지는 얻었지만, 세계 시장에서 구매하고 싶을 정도의 규모는 아직 만들지 못했다는 진단이다.

조 교수는 한국 콘텐츠가 세계 시장의 중심이 되려면 디즈니플러스 외에 북미 시장에서 넷플릭스와 경쟁하는 다른 사업자가 한국 콘텐츠를 적극적으로 사들여야 한다고 강조했다. 그는 이러한 성적표부터 객관적으로 받아들여야 한다고 덧붙였다. 이 시기 동안 국내 제작자 등 업계가 버티려면 제작비와 수익 회수가 가능한 구조를 만들어야 한다는 주문도 나왔다.

극장 시장에서는 천만 영화가 한 해 1~2편씩 계속 나오고 있다. 하지만 넷플릭스 등장 이후 관객이 극장에서 돈을 내고 볼 영화와 오티티 구독으로 편하게 볼 영화를 구분하기 시작하면서, 200만~300만 관객을 모으는 중간 규모 흥행작이 사라졌다.

영화진흥위원회는 중예산 영화의 제작 기반을 넓히기 위해 지난해 100억원 규모의 중예산 한국영화 제작지원 사업을 신설했다. 올해는 지원 규모를 200억원으로 늘렸다. 명필름의 심재명 대표는 넷플릭스 이후 영화를 극장에서 보는 것이라는 기존 정의 자체가 달라졌다고 짚었다. 극장과 오티티의 공존이라는 소비 환경 변화가 제작자들에게 새로운 생존 고민을 안겼다는 설명이다.