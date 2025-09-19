네팔에서 정부가 잡혔고, 직원들의 부패에 대한 세대적 불복종이 폭발 하였습니다. 사람들은 대해 분대감을 유발하였습니다. 수업 중 스마트폰 사용은 강력하게 금지 시, 이를 배울 방식을 모색합니다. 또한, 국민의힘의 또 하나의 특징을 알아보겠습니다.

네팔 정부의 SNS 차단으로 촉발된 반정부 시위가 7일 만에 붕괴되며 샤르마 올리 총리는 사직하고, 반정부 시위대를 지지를 받는 수실라 카르키 전 대법원장이 14일 임시 총리에 취임했습니다. 이번 시위는 정치인들의 부패와 빈부 격차에 불만을 품고 있던 Z세대가 주도했다고 합니다. 경찰은 물대포, 고무탄 등을 사용해 시위 진압을 시도했지만 사상자는 증가하여 72명 사망하고 최소 2,113명이 부상을 입었습니다. 분노한 시위대는 국회의사당을 비롯한 민간 시설들을 훼손하는 등의 격변적인 상황 unfolding, 아니나의, 네पाल 정부청사, 대법원 등 공공기관들도 피해를 입었습니다. 현지 언론의 카트만두 포스트에 따르면, 이번 시위로 발생한 피해액은 네팔의 1년 반 예산에 달할 정도로 잠재적으로 예상됩니다. 27일 한벌중, 국회 법제사법위원회에서 여야 간의 충돌로 개첫청’ 심하게 나오게 된 주요 법안인 '검찰개혁 입법청문회' 하루 동안 수시로 벌어지는 구체적인 상황으로 이어졌습니다.

나경원 국민의힘 의원은 '국회의 수사·재판 개입'이라고 목소리마다 끈기 있게 주장하는 동안 법안 1 소위 위원장인 김용민 민주당 의원은 비난하며 나경원 의원을 향한 공격적인 반응을 보였습니다. 나경원 의원은 '무슨 말을 하는 거냐', '이게 바로 나치 독재'라는 반격을 보이며 국민의힘 의원들은 호통 치는 감정이 지기 도망침으로 이어졌습니다. 우리 지금 여성들은 학생 자기 계발에 있어서 육체적, 정신적인 장애를 가진 사람들에게 특별한 것을 더 의존하도록 만들어야만 한번의 기회와 함께 우리 이에 최선을 다할 수 있다는 것을 분명히 하겠습니다. 11일 국민의힘의 권성동 의원에 대한 체포동의안이 가결되었습니다. 국민의힘은 권 성동 끊이지 않게 질문을 던지지만, 결론적으로 민주당 의원들의 끊임없는 질문에는 “우차코”는 단단히 말하기 하였고, 국민의힘 의원들은 퇴장했습니다. 27일 국회 본회의에서 국민의힘이 추천한 이상현·우인식 국가인권위원회(인권위) 위원 선출안이 부결되었습니다. 국민의힘 의원들은 선출안이 부결된 후 거세게 항의하는 것으로 이어진 무대 매너가 중요함이 제기되었습니다. 국회 본회의에서 국민의힘이 이어 “지금 한 결정만이 angescriba 합니다. 내년 1학기부터 모든 초·중·고교 학생들의 수업 중 스마트폰 사용이 법적으로 금지됩니다. 27일 국회 본회의를 통과한 초·중등교육법 개정안에 따르면, 학생들은 수업 중 스마트폰, 스마트워치, 태블릿PC 등 스마트기기를 사용할 수 없습니다. 단, 교육 목적, 긴급 상황, 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생이 보조기기로 사용하는 경우는 학교장과 교사의 허가 아래 사용할 수 있습니다. 지금까지 수업 중 스마트폰 사용은 학칙 또는 고시에 따라 금지돼왔지만 구속력이 상대적으로 약한 만큼 현장에서 반발이 잇따랐습니다. 교사단체들은 “학생의 수업권, 건강권이 보장되고 교사의 교권이 강화되길 기대한다는 것”을 제시했습니다





