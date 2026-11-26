이스라엘 법원이 네타냐후 총리의 부패 혐의 대부분 증거 부족을 이유로 기각을 권고했다. 다만 1000호 사건은 합의를 통한 처벌 감축 가능성이 남아있어 정치적 운명이 여전히 불투명하다.

이스라엘 예루살렘 법원이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 부패 혐의 중 대부분에 대해 증거 부족을 이유로 검찰에 공소 취하를 권고했다. 이는 네타냐후 총리가 장기 집권 중인 이스라엘 정계의 최대 리스크 중 하나였던 사법 문제가 급진전된 사례로, 그의 정치적 운명과 향후 정부 구성 협상에 중대한 영향을 미칠 전망이다.

법원의 핵심 판단과 혐의별 결과

예루살렘 법원은 25일 갈리 바하라브미아라 이스라엘 검찰총장을 소환하여 네 가지 부패 사건 중 세 건에 대해 공소 취하를 검토하라고 명시적으로 권고했다. 특히 네타냐후 총리가 통신기업 베제크의 규제 특례 대가로 자사 뉴스 사이트 왈라에 우호적인 보도를 요구한 혐의를 받는 '4000호 사건'은 기소 이후 가장 중대한 사건으로 여겨졌으나, 재판부는 혐의를 재검토할 필요가 있을 정도로 유죄 판결 가능성이 낮다고 판단했다.

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또한 네타냐후 총리가 한 일간지 발행인에게 특혜를 제공하며 우호적인 보도를 요구한 '2000호 사건'에 대해서도 혐의가 충분히 입증되지 않았다고 결론지었다. 법원은 이러한 사건들에서 증거와 논리가 부족하다는 점을 강조하며, 검찰이 재판을 계속 진행하기에는 법적 타당성이 떨어진다고 평가했다.

다만 '1000호 사건'은 예외적으로 유죄 인정 가능성이 여전히 남아있는 유일한 사건으로 분류되었다. 이 사건에서 네타냐후 총리는 할리우드 영화 제작자 아르논 밀찬 등으로부터 수십만 세켈 상당의 시가, 샴파뉴 등을 수수한 혐의(사기, 배임)로 기소되었다. 법원은 이 사건에 대해 검찰과 네타냐후 총리 측이 합의를 시도하도록 권고했으며, 이는 유죄 인정 대가로 처벌 수위를 낮추는 플리 바게닝이 성립될 가능성을 시사하는 것이었다.

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총리의 즉각적 반응과 정치적 의도

이러한 법원의 권고에 대해 네타냐후 총리는 이날 크네세트(이스라엘 의회)에서 녹화한 영상 성명을 통해 "마침내 진실이 밝혀졌다"며 결과를 환영했다. 그는 자신의 부패 재판을 즉각 종결할 것을 검찰에 촉구하며, 자신에 대한 정치적 음모가 폭로되었다는 메시지를 강하게 전달했다. 이는 법원의 판단이 그의 무죄를 공식적으로 선언한 것은 아니지만, 정치적 지지층과 여론을 진정시키고 다음 단계인 정부 구성에 집중하기 위한 전략적 움직임으로 읽힌다.

네타냐후 총리는 현재 정부 구성 협상 도중에 있으며, 사법 리스크가 협상 타결의 주요 장애물이었다. 이번 법원의 권고는 그가 여당의 과반 의석을 잃은 상황에서도 총리직을 유지하거나 새 정부를 이끌 기회를 모색하는 데 중요한 돌파구가 될 수 있다. 그러나 여전히 1000호 사건에 대한 처리 결과가 그의 정치적 존속 여부를 결정짓는 핵심 변수로 작용하고 있다.

정부 구성 협상과 입법의 걸림돌

네타냐후 총리를 둘러싼 부패 의혹은 그의 연임과 정권 유지에 주된 걸림돌로 작용해 왔다. 지난달 치러진 총선에서 네타냐후 총리가 이끄는 여권은 의회 과반 의석을 확보하지 못해 새로운 연정 구성을 위한 협상이 필요한 상태다. 야권은 중범죄 혐의로 기소된 의원이 대통령으로부터 정부 구성 권한을 받지 못하도록 하는 법 제정을 추진하고 있어, 네타냐후 총리의 정치 생존 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

만약 네타냐후 총리가 혐의에서 완전히 벗어남 없이 이 법이 통과될 경우, 그는 정부 구성 기회를 얻지 못하고 정권을 내줄 가능성이 크다. 따라서 네타냐후 총리와 그의 지지 세력은 이 법안이 통과되기 전에 1000호 사건을 해결하거나, 적어도 도덕적 비위가 없는 합의를 이끌어내야 할 긴급한 과제를 안게 되었다.

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향후 전망과 도덕적 비위 논란의 여지

1000호 사건에서 네타냐후 총리가 도덕적 비위가 수반된 유죄 판결을 받을 가능성은 여전히 남아 있다. 이스라엘 법에 따르면 도덕적 비위가 인정되는 범죄로 유죄를 받으면 7년간 공직 취임이 제한되므로, 이는 네타냐후 총리의 정치 생명을 끝낼 수 있는 치명적 위험이다. 원고와 피고가 플리 바게닝을 시도하더라도 검찰이 도덕적 비위 인정을 고집할 경우, 네타냐후 총리는 합의를 거절할 것으로 보인다.

시간이 지날수록 1000호 사건의 합의 여부가 네타냐후 총리의 정치적 행보와 이스라엘 내 정국 안정에 미치는 영향력이 클 것으로 예상된다. 법원이 제시한 권고를 검찰이 어떻게 수용할지, 그리고 야권이 추진하는 무능력 의원 제명 법안이 언제 통과될지가 향후 몇 주 동안 이스라엘 정치의 주요 쟁점으로 부상할 것이다.