네타냐후, 트럼프에 이란 공격 재개 종용…트럼프는 중립 표명

이스라엘 네타냐후 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이란 대규모 공격을 재개할 것을 강력히 요구한 것으로 알려졌다. 트럼프 정부는 아직 결정유보하며 외교적 해결을 우선시하고 있어 중동 정세에 불확실성이 가중되고 있다.

이스라엘의 베냐민 네타INY후 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미국 중간선거 이후 이란에 대한 대규모 공격을 감행할 것을 지속적으로 촉구하고 있는 것으로 파악되었다. 이는 이스라엘 AP 통신이 2일(현지시간) 보도한 내용으로, 지역 정세의 긴장을 고조시킬 수 있는 중요한 developments이다.

네타냐후의 정치적 고립과 군사적 시나리오

이스라엘 내각인 네타냐후 총리는 지난달 27일 치러진 총선에서 연정 구성에 필요한 최소 요건인 과반 의석을 확보하지 못해 정치적 입지가 크게 좁혀진 상태다. 이러한 국내 정치적 압박 속에서 네타냐후 총리는 이란과의 전면전 재개를 정국 반전을 위한 수단으로 활용하고, 이를 통해 비상 연립정부 구성의 정당성을 확보하려는 전략을 구사하고 있다는 분석이 지배적이다.

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이스라엘 내부 여론은 무조건적인 전쟁 중단보다는 확실한 성과를 거두고 전쟁을 종결시키는 쪽으로 기울어 있는 상태다. 이러한 분위기가 지속될 경우, 네타냐후 총리가 구상하는 군사적 개입 시나리오가 실제로 전개될 가능성이 크다는 것이 정치 분석가들의 공통된 견해다. 즉, 네타냐후 총리의 정치적 생존 전략과 국내 여론이 군사적 선택지를 선호하는 방향으로 일치하고 있는 것이다.

트럼프의 중립적 입장 및 외교적 우선순위

네타냐후 총리는 지난 주말 도널드 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 미군 공습을 거듭 촉구했으나, 트럼프 대통령은 이에 대해 명확한 확답을 피한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 중간선거를 하루 앞둔 시점에 이란 공격 재개 여부에 대한 결정을 서두르지 않겠다는 선을 그으면서도, 당분간 공격 재개보다는 협상에 무게를 두고 있다는 해석을 내고 있다.

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마코 루비오 미국 국무장관 역시 기자들과의 면담에서 트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지 않았다고 확인했다. 루비오 장관은 군사 행동에 대한 강한 자신감을 유지하고 있지만, 기본적으로는 외교적 해결책을 선호하는 복잡한 기류가 존재한다고 설명하여 미국 행정부가 즉각적인 군사 개입보다는 외교적 경로를 우선 고려하고 있음을 시사했다.

이란 봉쇄 해제와 호르무즈 해협 협상안

미군과 이란 측은 이란이 호르무즈 해협을 지나는 상선 공격을 중단하는 대가로, 미국이 이란 항구 봉쇄를 해제하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 이번 주 추가 회담이 예정되어 있는 만큼, 양국 간 협상이 구체적인 결과를 도출할지에 전 세계의 관심이 집중되어 있다. 이 협상안이 성사될 경우, 지역 에너지 수송로의 안전이 회복될 수 있는 가능성이 열리게 된다.

안드레아스 크리그 런던 킹스컬리지 교수는 현재 미국과 이란 간 대치를 카타르와 이스라엘 간의 싸움과 비교했다. 카타르는 아랍권의 지지를 바탕으로 외교적 탈출구를 마련하려 노력하는 반면, 이스라엘은 지역 전체를 위험에 빠뜨릴 수 있는 군사적 해결책을 모색하고 있다는 분석이다. 이는 중동 지역의 이해관계가 단순하지 않으며, 군사적 충돌 시 파장이 클 수 있음을 경고하는 것이다.

글로벌 에너지 위험과 국제사회의 우려

이란이 다시 공격받을 경우, 예멘의 친이란 후티 반군과 이란의 지원을 받는 이라크 민병대가 사우디아라비아와 홍해 해상 수송로를 향한 공세를 강화할 가능성이 있다. 이러한 상황이 발생할 경우 글로벌 에너지 가격이 폭등하여 세계 경제에 심각한 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 바드레 압델라티 이집트 외무장관 역시 다음 단계의 군사적 긴장 고조가 훨씬 더 위험하고 파괴적일 것이라고 우려했다.

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시진핑 중국 국가주석은 2일 중국을 국빈 방문한 하이삼 빈 타리크 알사이드 오만 술탄과의 정상회담에서 중동 걸프 지역이 강대국 간 경쟁과 지정학적 충돌의 무대가 되어서는 안 된다고 강조했다. 시 주석은 외교적 수단을 통한 분쟁 해결을 촉구하며, 군사적 충돌의 확산을 막기 위한 국제사회의 협력을 요청했다. 트럼프 대통령이 이란의 새로운 지하 핵시설로 의심되는 곡괭이산을 공격하여 '이란의 핵단지를 완전히 무력화했다'며 승리를 선언하려 할 수 있다는 관측도 존재하지만, 현재로서는 외교적 타협이 더 유력한 시나리오로 점쳐지고 있다.