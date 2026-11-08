네이버카카오NC AI로 국방력 강화, 3대 IT 강자의 '국방 AX' 행보

네이버클라우드, 카카오모빌리티, NC AI가 각각 클라우드, 모빌리티, 월드 모델 역량을 활용해 국방 인공지능 전환에 나섰다. 2034년 시장 규모 74조 원 달하는 K팰런티어 도약의 초석.

국내 대표 정보기술 기업인 네이버, 카카오, 엔씨컴퓨터가 국방 분야의 인공지능 전환에 적극 나섰다. 각사는 본사에서 축적한 핵심 기술력을 바탕으로 국군의 현대화와 작전 역량 강화에 기여하고자 사업 확장을 가속화하고 있다.

저출생으로 인한 병력 부족 문제가 심화되면서 국군은 국방 선진화에 사활을 걸고 있다. 이러한 흐름 속에 네이버클라우드, 카카오모빌리티, NC AI 등 3사의 국방 AX 사업이 탄력을 받을 것으로 전망된다. 각사는 자회사를 통해 관련 사업을 공격적으로 추진하며 새로운 판을 열고 있다.

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네이버클라우드, 폐쇄망 'AI 비밀요새' 구축

네이버클라우드의 국방 AX 핵심 전략은 군사 데이터의 외부 유출을 원천 차단하는 'AI 비밀요새'다. 외부망과 완전히 분리된 폐쇄 환경 속에서 AI를 구현하여, AI 모델 통제권을 군이 온전히 확보할 수 있도록 지원한다. 이는 단순한 시스템 제공을 넘어 엔지니어를 직접 파견하여 군의 필요에 맞는 정밀한 시스템을 구축한다는 목표다.

김유원 네이버클라우드 대표는 최근 국방 행사에서 군에서 요구되는 AI 규모가 작전에 따라 대폭 증대된다고 강조했다. 대규모 데이터와 시뮬레이션을 다루는 중앙 거점 AI, 작전을 지원하는 임무용 AI, 통신이 원활하지 않은 상황에서도 독자 작동하는 현장용 AI를 상호 연계하는 체계 구축이 필수적이라고 밝혔다.

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네이버클라우드와 육군군수사령부는 이미 업무협약 모먼트를 체결하고 AI를 활용한 군수 업무 혁신에 나섰다. 물자의 효율적인 조달과 무기체계 고장의 사전 예측을 통해 군수 부문의 생산성을 높이고 있다. 이를 통해 군사 작전의 효율성과 지속 가능성을 동시에 개선하는 데 주력하고 있다.

카카오모빌리티, 전장 통합 기동망 운영

이동 서비스에 특화된 카카오모빌리티는 국방 AX 사업의 핵심을 '모빌리티'로 잡았다. 전장을 누비는 병기의 기동성을 높이기 위한 통합 기동망 구축에 나섰다. 카카오T 플랫폼으로 택시 호출을 묶은 역량처럼, 관제 알고리즘을 전장 환경에 맞게 AI로 구현한다는 목표다.

러시아와 우크라이나 전쟁에서 드론이 본격적으로 사용되면서 무인 자율 이동 수단이 크게 증가했다. 이에 따라 이를 통제하고 지휘하는 관제 필요성도 커진 상황이다. 카카오모빌리티와 육군은 최근 전투체계 통합 관제 기술 관련 업무협약 모먼트를 체결하며 이러한 니즈에 대응하고 있다.

카카오모빌리티는 플랫폼 기술을 육군 작전 데이터와 결합할 전망이다. 국방 작전 환경에 맞는 로봇 관제와 군집 분산 제어 등이 이루어질 것으로 예상된다. 육군 주력 전차와 드론을 AI 기술이 접목된 플랫폼에서 구현하여 전장에서의 작전 효율성을 극대화하고자 한다.

카카오모빌리티와 육군은 경기 판교와 대전에 위치한 육군 AX 거점을 중심으로 실증 테스트베드를 구축했다. 이곳에서 국방 사업 분야의 연구를 함께 진행하며 기술력을 검증하고 있다. 이를 통해 실제 전장 환경에서의 시스템 안정성과 실용성을 높이는 데 집중하고 있다.

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NC AI, 로봇 두뇌 '피지컬 AI' 개발

NC AI는 게임 기술이 AI 학습용 월드 모델로 이용된다는 점에 착안해 국방 AI용 '두뇌'를 만드는 데 주력한다. 군사용 무인 로봇이나 장비들이 전장 상황을 인지하고 이에 걸맞은 물리적 행동을 할 수 있는 피지컬 AI를 구현하려는 것이다. 이는 로봇이 복잡한 전장 환경에서 스스로 판단하고 행동할 수 있는 기반을 마련한다.

NC AI는 지난 5월 현대로템과 컨소시엄을 구성하여 국방과학연구소가 발주한 사업을 최종 수주했다. 피지컬 AI 기반 통합 시뮬레이터 및 모듈형 로봇 시스템 프로젝트다. NC AI는 로봇 두뇌이자 차세대 로봇 파운데이션 모델 구현을 위한 핵심 기술인 월드 모델 개발을 총괄 주도한다.

세계적으로도 국방 AX 시장은 매년 크게 성장할 전망이다. 포천비즈니스인사이트의 분석에 따르면 군사 AI 시장은 2026년 173억 6000만 달러에서 2034년 541억 9000만 달러로 급증할 것으로 예상된다. 이는 약 23조 7000억 원에서 73조 9200억 원으로 성장하는 규모다.

IT 업계 관계자는 국방 관련 사업 수주에 성공하면 이를 레퍼런스로 삼아 해외 진출이 용이해진다며 전망했다. K팰런티어로 도약하려는 3사의 움직임이 더욱 활발해질 것으로 내다봤다. 이는 한국 기술이 글로벌 방산 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있는 중요한 계기가 될 것이다.