네이버페이, AI와 Npay 커넥트로 디지털금융 허브 구상

네이버페이 CPO 이우람이 네이버페이의 비전을 제시했다. AI와 Npay 커넥트를 활용해 온·오프라인 통합 디지털금융 허브로 진화할 계획이다. 초개인화된 앱과 데이터 기반의 맞춤형 서비스를 제공하며, Npay 커넥트 가맹점 확대를 통해 고품질 데이터를 확보할 예정이다.

네이버페이 가 온라인 간편결제 서비스를 넘어 오프라인 시장으로 진격하고 있다. 최근 CPO(최고 제품 책임자)로 부임한 이우람 네이버페이 CPO는 매일경제와의 인터뷰에서 네이버페이 의 비전을 제시했다.

그는 전 국민의 절반이 넘는 3000만 명의 사용자를 기반으로 네이버페이가 온·오프라인을 아우르는 디지털금융 허브로 진화할 것임을 강조했다. 이를 실현하기 위한 핵심 전략은 인공지능(AI)과 결제 단말기인 Npay 커넥트의 활용이다. 네이버페이는 AI를 통해 앱이 사용자별로 초개인화된 형태로 진화할 수 있도록 계획 중이다. 현재는 금융 정보 정리 서비스인 머니브리핑과 자연어 검색을 통한 부동산 추천 서비스인 부동산 AI 집 찾기가 서비스에 반영되어 있다.

향후에는 각 사용자의 패턴과 취향에 따라 앱 홈화면의 메뉴 구성까지 완전히 달라지도록 구현할 예정이다. AI 학습을 위한 고품질 데이터 확보를 위해 네이버페이는 Npay 커넥트 가맹점 확대에 주력하고 있다. 파리바게뜨 등 프랜차이즈와 지역 마트 등에 Npay 커넥트를 도입하는 협약을 체결했으며, 서울신용보증재단·하나은행과 함께 소상공인 대상 보증대출 지원도 제공한다. Npay 커넥트는 네이버 플랫폼과의 연계를 강점으로 내세우고 있다.

단말기 하나로 주문과 결제, 리뷰 작성과 포인트 적립까지 가능하며, 탐색부터 리뷰까지의 소비 단계를 네이버 생태계 내에서 하나의 흐름으로 통합할 계획이다. 예를 들어, 이용자는 네이버 검색으로 식당을 찾고, 네이버 플레이스로 예약한 뒤, 네이버 지도로 길을 찾아 방문하며, Npay 커넥트로 주문·결제 및 리뷰 작성까지 마친 후 포인트를 적립받는 식이다. 이 과정에서 수집된 리뷰와 결제 정보 등이 AI 학습에 활용된다. 지난 2월 기준 Npay 커넥트 설치 후 30일간 일평균 리뷰 수는 설치 전 대비 220% 증가하는 성과를 거두었다.

이러한 데이터가 축적되면 AI가 사용자의 니즈에 맞춘 추천을 할 수 있게 된다. 이 CPO는 네이버페이가 후발주자이지만 Npay 커넥트의 차별점을 바탕으로 경쟁력을 확보할 수 있다고 강조하며, 각 사용자의 니즈에 맞춘 생활금융 플랫폼을 구축하겠다는 포부를 밝혔다





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네이버페이 AI Npay 커넥트 디지털금융 생활금융 플랫폼

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