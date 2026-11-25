네이버웹툰 산하 N스튜디오의 자사 기획 제작 전략이 빛을 발했다. '재혼황후' 글로벌 1위 기록을 비롯해 원작 IP의 부가 수익 극대화와 다양한 콘텐츠 포맷 확장으로 업계 지각변동이 예상된다.

네이버웹툰 산하 자회사 N스튜디오 가 제작한 드라마 ' 재혼황후'가 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서 사상 최고의 흥행 성과를 거두며 콘텐츠 산업의 판도를 바꾸고 있다.

24일 네이버웹툰에 따르면 '재혼황후'는 공개 이후 3일 기준 디즈니플러스 로컬 오리지널 콘텐츠 전 세계 시청자 수 부문에서 역대 최다 기록을 세웠다.

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이 작품은 동대제국의 황후가 이혼 후 이웃 나라 왕자와 재혼하는 로맨스 판타지 스토리로, 단순히 외부 의뢰를 받아 제작하는 전통적 하청 구조를 벗어났다.

네이버웹툰이 자체 지식재산권(IP)을 보유하고 있는 상태에서 기획 단계부터 시나리오 개발과 각색을 직접 주도했다.

이러한 자율적 제작 구조는 저작권 소유권과 부가 판권 수익을 외부 플랫폼에 양도하는 것을 방지하고, IP 가치 확장을 통한 장기적 수익 창출에 성공하는 결정적 계기가 되었다.

자사 IP 주도 제작으로 수익 구조 혁신

한국 콘텐츠 업계는 오랫동안 글로벌 OTT로부터 제작비를 보전받는 대가로 높은 저작권과 부가 판권 수익을 넘겨주는 하청 구조의 한계에 직면해 있었다.

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반면 N스튜디오는 원작 IP를 바탕으로 기획부터 마무리 단계까지 전 과정을 주도하며 플랫폼에 작품을 제안하고 투자를 유치하는 새로운 비즈니스 모델을 구축했다.

이러한 직접 제작 방식은 IP 확장 단계에서 발생하는 추가적인 수익 기회를 넓히는 데 크게 기여했다.

N스튜디오는 2018년 출범 당시에는 영상화한 IP가 단 2개에 불과했으나, 올해는 8개로 급증하며 웹툰과 웹소설 기반 영상화 역사상 최대치를 기록했다.

이들은 이전에 성공을 거둔 '유미의 세포들', '사냥개들', '스위트홈' 등 주요 히트작들을 모두 자체적으로 기획하고 제작한 바 있다.

글로벌 플랫폼 러브콜과 선순환 구조 확립

N스튜디오의 제작 능력이 업계에서 크게 인정받으면서 주요 OTT 기업들이 앞다퉈 작품을 제의하는 상황이 펼쳐지고 있다.

현재까지 N스튜디오가 공개한 총 45편의 작품은 넷플릭스 12편, 티빙 8편, tvN 7편, 디즈니플러스 4편 등 다양한 유통 창구를 통해 소비되고 있다.

OTT 업계 관계자는 다양한 플랫폼으로부터 러브콜을 받을수록 콘텐츠 협상력이 강화된다고 설명하며, '재혼황후'의 성공으로 글로벌 기업들의 N스튜디오에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 전망했다.

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영상화 성공은 다시 원작인 웹툰과 웹소설의 인기 상승으로 이어지는 선순환 구조를 완성했다.

'재혼황후' 공개 후 2주 동안인 이달 3일부터 16일까지 원작 웹툰의 글로벌 조회 수는 맛보기 영상 공개 전 2주 동안인 8월 12일부터 25일 대비 무려 35배나 폭증했다.

언어별로는 한국어 기준 54배, 영어 기준 35배 증가했으며 서비스 중인 모든 언어에서 조회 수가 큰 폭으로 늘어났다.

동일한 기간 네이버시리즈에 연재된 원작 웹소설의 조회 수도 45배 늘어난 것으로 집계되어, 영상 콘텐츠가 텍스트 기반 원작에 미치는 영향력이 막대함을 입증했다.

다양한 포맷 확대로 콘텐츠 생태계 강화

N스튜디오는 드라마나 영화에만 머무르지 않고 뮤지컬, 애니메이션 등 다양한 포맷으로 핵심 IP를 확장하는 전략도 꾸준히 추진하고 있다.

2021년 드라마 1시즌으로 시작한 '유미의 세포들'은 2시즌과 3시즌까지 성공을 이어갔고, 이어 극장판 애니메이션을 공개했다.

올해에는 뮤지컬까지 선보이며 콘텐츠 다변화 전략의 모범 사례를 보여줬다는 평가다.

내년에도 '상남자', '하렘의 남자들'처럼 강력한 팬덤을 보유하고 있는 작품들이 영상화되어 글로벌 시청자와 만날 예정이며, 네이버웹툰 측은 이러한 성과를 바탕으로 다양한 작품을 선보일 계획을 전했다.