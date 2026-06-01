네거티브로 얼룩진 지방선거, 여야 심판론 맞대결

제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞두고 여야 후보들이 네거티브 공세로 치열한 선거전을 벌이고 있다. 민주당과 국민의힘은 서로를 향한 심판론을 내세우며 사생결단 식 유세를 이어가고 있다. 각종 의혹 제기와 인격 비하가 난무하며, 정책 이슈는 실종되고 상대 흠집 내기에 집중되는 양상이다. 전문가들은 네거티브의 악순환이 중도층의 투표 의지를 떨어뜨리고 선거의 미래를 해칠 수 있다고 우려한다.

제9회 전국동시 지방선거 를 이틀 앞둔 시점, 여야 후보들은 네거티브 공세로 선거전을 치열하게 전개하고 있다. 더불어민주당과 국민의힘은 서로를 향한 심판론 을 내세우며 사생결단 식의 유세를 벌이고 있다.

정청래 민주당 대표는 충남 천안에서 열린 선거대책위원회의에서 내란 잔불이 준동하고 있다며 감옥 3인방인 윤석열, 이명박, 박근혜의 선거 등판을 국민 무시라고 비판했다. 그는 반헌법·반민주주의 세력을 투표로 심판해야 한다고 강조했다. 반면 송언석 국민의힘 원내대표는 국회에서 대국민 호소문을 내고 공소취소가 이재명 정권의 본질이라며 고금리·고물가·고환율을 성공 비용으로 미화하고 서민의 아픔을 외면하는 정권을 심판해 달라고 주장했다. 이날 오전 대전 유성구 한화에어로스페이스 공장에서 폭발 사고로 인명 피해가 발생하면서 네거티브 공방이 잠시 멈추는 듯했지만, 휴전은 오래가지 않았다.

조승래 민주당 사무총장은 기자간담회에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 댓글팀 운영과 박완수 경남지사 후보의 딥페이크 영상 및 공무원 동원 의혹을 제기하며 국민의힘 방지법이 필요하다고 직격했다. 이에 송 원내대표는 오전에 박찬대 민주당 인천시장 후보의 22촌 사칭 사기 방조 3법과 정원오 민주당 서울시장 후보 방지법을 국민의힘 당론으로 추진하겠다고 예고하며 맞불을 놓았다. 국민의힘은 박찬대 후보가 독립유공자 후손이 아닌 22촌 방계이며, 정원오 후보가 토론을 회피했다고 비판했다. 이러한 네거티브 공방은 개별 선거에서도 치열하게 전개되고 있다.

서울시장 선거에서는 오세훈 후보 측이 정원오 후보의 칸쿤 출장 의혹과 과거 폭력 전과를 제기했고, 정 후보 측은 GTX-A 삼성역 철근 누락과 서소문 고가차도 붕괴 사고를 묶어 오세훈 책임론으로 맞받았다. 1일에도 정 후보는 오 후보가 윤석열 정부의 전횡에 허수아비였다고 비난했고, 오 후보는 정 후보가 시장이 되면 이재명 대통령에게 순종적으로 코드 맞추기에만 열중할 것이라고 힐난했다. 부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 해운대 엘시티 특혜분양 의혹, 화랑 특혜 논란, 까르띠에 금품 수수 의혹, 전직 비서관 갑질 의혹 등을 맞교환하며 난타전을 벌이고 있다.

이 과정에서 고소·고발장이 수북이 쌓이고 있다. 상대 후보를 인격적으로 깎아내리는 가짜 논쟁도 치열하다. 민주당은 김관영 무소속 전북지사 후보와 조국 조국혁신당 경기 평택을 재선거 후보를 가짜 민주당이라고 직격하고 있고, 부산 북갑 보궐선거에서는 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 서로를 가짜 보수라고 헐뜯고 있다. 네거티브 선거전이 치닫는 이유는 짧은 기간에 효과가 빠른 전략이 없기 때문이라는 게 정치권의 인식이다.

과거 서울시장 선거를 좌우했던 무상급식·보육 같은 대형 정책 이슈가 실종된 상황에서 상대 흠집 내기로 빈자리를 채우고 있다. 지방선거 투표율이 대선·총선에 비해 낮아 내 편을 투표장으로 불러들일 방법으로 네거티브가 이용되는 측면도 크다. 장한익 케이스탯리서치 수석연구원은 강성 지지층을 겨냥한 저비용·고효과의 결집용 메시지에 양당이 몰두하고 있다고 분석했다. 과거 동지였으나 이제 적으로 만난 격전지가 많은 것도 네거티브를 부추긴다는 분석이다.

전북지사 선거에서는 이원택 민주당 후보와 김관영 무소속 후보가 맞붙어 여권 내 계파 갈등의 대리전이 펼쳐지고, 평택을에서는 범여권(김용남 민주당, 조국 혁신당)과 보수 야권(유의동 국민의힘, 황교안 자유와혁신)이 뒤엉켰다. 부산 북갑에서는 하정우 민주당 후보의 당선 여부만큼 박민식·한동훈 후보의 보수 경쟁이 주목된다. 정치권 관계자는 사실상 내전이 벌어진 곳에서 누가 이기고 지느냐에 따라 각 진영의 리더십까지 뒤바뀔 수 있어 감정적 언동이 쏟아질 수밖에 없다고 전했다.

문제는 단기 효과에 치중한 네거티브가 거세질수록 온건 지지층이나 중도층의 투표 참여 의지를 떨어뜨려 전체 유권자의 표심을 왜곡할 수 있다는 점이다. 박동원 폴리컴 대표는 네거티브가 다시 네거티브를 부르는 악순환을 만들어 극단적 정쟁만 반복되는 정치 환경을 만든다고 우려했다. 박태인·류효림 기자 park.taein@joongang.co.k





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