삼성화재, DB손해보험 등 주요 보험사가 티맵과 네이버지도 안전운전 점수를 연계해 최대 27.3%까지 할인해주는 자동차보험 특약 서비스를 제공한다.

최근 내비게이션 애플리케이션의 안전운전 점수가 자동차보험료 할인으로 직결되는 사례가 증가하고 있어 운전자들의 관심이 집중되고 있다. 주요 손해보험사들이 티맵과 네이버지도 등 내비게이션 서비스와 연계한 할인 특약을 판매하면서, 과속이나 급가속을 하지 않고 안전하게 주행할 경우 보험료를 크게 절약할 수 있는 길이 열렸다.

서울의 한 직장인 A씨는 주변 차량이 없는 도로에서도 시속 60km 이하로 천천히 주행하며 내비게이션 앱을 통해 안전운전 점수를 높이고 있다. A씨는 연간 자동차보험료가 50만~60만원 수준인데, 이를 20% 이상 할인받으면 절약하는 금액이 적지 않다고 설명하며 할인 특약의 장점을 강조했다. 단속카메라가 설치된 지점에서만 속도를 줄이는 것이 아니라, 주행 구간 전반에 걸쳐 제한속도를 준수해야 높은 점수를 받을 수 있다는 점도 운전자들에게 인식되고 있다.

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보험사별 티맵 안전운전 할인 특약 내용

20일 보험업계에 따르면 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, KB손해보험 등 주요 손해보험사들이 내비게이션 안전운전 점수와 연계한 할인 특약을 판매하고 있다. 이 특약은 운전자의 과속, 급가속, 급감속 등 운전 습관을 평가하여 일정 점수 이상을 받을 경우 보험료를 할인해주는 방식으로 운영된다. 각 보험사별로 적용 기준과 할인율 범위가 상이하여 운전자들의꼼꼼한 비교가 필요하다.

삼성화재는 티맵 착한운전 할인 특약을 통해 최대 26.5%의 보험료 할인을 제공한다. 개인용 승용차 기준으로 기명피보험자가 만 29세 이하이고 운전자 범위를 기명피보험자 1인으로 한정했을 때, 티맵 안전운전 점수 95점 이상을 받으면 최고 할인율이 적용된다. 이때 최근 6개월 동안 티맵을 켜고 500km 이상 주행한 기록이 반드시 있어야 한다.

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현대해상은 티맵 안전운전 할인 특약과 네이버지도 안전운전 할인 특약을 별도로 운영하며 할인 범위는 각각 0.3~27%, 3.1~26.3%이다. 두 특약 모두 티맵 또는 네이버지도 안전운전 점수 70점 이상과 직전 6개월간 500km 이상 주행을 기본 조건으로 요구한다. KB손해보험은 티맵 안전운전 점수가 95점 이상인 운전자에게 최대 27.3%의 할인율을 적용한다. 다만 KB손해보험의 최고 할인율은 만 29세 이하이면서 운전자 범위를 기명피보험자 1인 또는 부부로 한정했을 때만 해당한다.

DB손해보험 및 연령과 운전자 범위 영향

DB손해보험은 티맵과 카카오내비를 활용한 안전운전 할인 특약을 운영한다. 두 서비스 모두 최근 6개월간 500km 이상 주행하고 안전운전 점수 81점 이상을 기록하면 할인 대상이 되며, 할인율은 두 서비스 모두 0.2~25.4%로 동일하게 적용된다. 또한 DB손해보험은 네이버지도 안전운전 점수와 연계한 할인 특약도 별도로 운영하고 있어 운전자들은 다양한 옵션을 선택할 수 있다.

같은 안전운전 점수를 받더라도 연령과 운전자 범위에 따라 할인율이 달라질 수 있으므로 주의가 필요하다. 이미 자동차보험에 가입한 운전자라면 보험기간 중에 특약을 추가할 수 있는지도 살펴볼 필요가 있다. 일부 보험사는 보험기간 중 가입 기준을 채우면 할인 특약을 추가할 수 있게 하여 할인 기회를 완전히 놓치지 않도록 배려했다.

중복 가입 불가 및 추가 가입 조건

KB손해보험은 보험기간 중 티맵 안전운전 점수가 가입 기준에 도달하면 특약에 추가로 가입할 수 있게 한다. 단, 남은 보험기간이 90일 이상이어야 하며, 이 경우 특약 가입 접수일부터 남은 보험기간에 해당하는 할인 보험료를 돌려받을 수 있다. 삼성화재도 보험 가입 이후 안전운전 점수가 특약 기준을 넘으면 특약에 가입할 수 있고, 남은 보험기간에 대해 할인을 적용한다. DB손해보험 역시 보험기간 중 안전운전 점수가 기준에 도달하면 계약 변경을 거쳐 안전운전 할인 특약에 가입할 수 있다고 안내했다.

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티맵과 네이버지도 특약처럼 안전운전 할인 특약끼리는 중복 가입이 되지 않는다는 점은 운전자들이 반드시 인지해야 할 사항이다. 할인율은 보험시작일과 연령, 운전자 범위, 차량 연식 등에 따라 달라지며 보험사가 수시로 변경할 수 있다. 따라서 최고 할인율만 비교하기보다 자신의 연령과 운전자 범위, 실제 운전 점수로 받을 수 있는 할인을 확인하는 것이 유리하다. 느린 속도로 달린다고 안전운전 점수가 높아지는 것은 아니며, 제한속도를 지키고 급한 조작을 줄이는 것이 중요하다. 보험사마다 인정하는 내비게이션 앱, 최소 주행거리, 점수 기준도 다르므로 신중한 선택이 필요하다.