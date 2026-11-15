내무부, 혐오·비방 선거벽화 영구 제로트러런스 적용한 집중 단속 시행

행정안전부가 10월까지 혐오·비방 표현이 포함된 선거벽화에 대해 영구 제로트러런스 원칙을 적용하여 전국적 집중 단속에 나선다. 특히 '전환된 벽화'에 대한 규제를 강화한다.

행정안전부 는 내년 총선을 앞두고 선거벽화 관리 규제를 대폭 강화한다. 해당 부서는 혐오 표현이나 타인을 비방하는 내용이 포함된 벽화에 대해 '영구 제로트러런스 (Zero Tolerance)' 원칙을 적용하기로 했다. 이에 따라 전국 각지에서 불법적으로 설치된 벽화에 대한 집중적인 정화 작업이 진행될 예정이다.

전환된 벽화 표적 단속 시작

이번 단속의 핵심 대상은 특정 인물의 영정 사진 형식을 빌려 명예를 훼손하는 이른바 '전환된 벽화'다. 행정안전부는 15일 이 같은 내용을 포함한 '혐오·비방적 표현 선거벽화 정비 강화 시행 계획'을 발표했고, 오는 23일부터 연말까지 전국에서 일제 정비 작업을 추진한다. 이 계획은 불법 벽화의 확산을 막고 선거 공영제를 훼손하는 행위를 사전에 차단하기 위해 마련되었다.

Also read ��Ʃ�꿣 �����ѱ� ���Լ���, ���̹� ��ۿ� ����¥ �����ڼ��� ���� ���Ҵ� - ��ߴ�������

부처 내부 관계자는 최근 추석 전후인 9월경 '전환된 벽화'가 새롭게 등장하며 문제가 심각해졌다고 설명했다. 이러한 벽화들은 허용 설치 개수와_display 기간을 반복적으로 위반했을 뿐만 아니라, 타인의 권리나 명예를 간접적으로 침해하는 내용을 담고 있어 강력한 단속 필요성이 제기된 것이다.

국회서 발간된 이재명 영정 사례

이 같은 규제 강화의 배경에는 구체적인 사례가 존재한다. 대표적으로 9월 10일 국회에서 열린 국민의힘 이진숙 의원의 행사에서 대형 영정 사진 형식의 벽화가 제작되어 배포된 사건이 꼽힌다. 이 벽화는 이진숙 의원이 주최 측이 아닌 개인이 설치했다고 주장했으나, 더불어민주당 한병도 원내대표 등은 이는 명백한 선을 넘는 행위라고 강력 비판한 바 있다.

Advertisement

행정안전부는 이처럼 논란이 된 사례들을 종합적으로 검토하여, 앞으로 단순 내용 판단보다는 설치 개수, 위치,_display 기간 등의 형식적 요건을 엄격히 적용할 방침이다. 이는 벽화 설치 기준을 명확히 함으로써 사후 정화 작업의 효율성을 높이기 위한 조치로 해석된다.

설치 기준 및 강제 철거 절차

현행 법규에 따라 각 정당이 설치할 수 있는 벽화의 수는 읍·면·동 단위당 최대 2개다. 또한, 아이돌봄 지역과 같은 아동 보호 구역 내 설치는 절대 금지된다. 벽화_display 기간은 총 15일을 초과할 수 없으며, 이를 위반할 시 시·군·구청장은 24시간 이내 자발적 철거를 명령할 수 있다.

만약 당사자나 다수의 시민이 신고를 접수할 경우, 관할 기관은 24시간 이내에 시정을 요청한다. 이때 시정을 이행하지 않으면 벽화를 즉시 철거하고 مؤقت 보관한다. 신고가 없더라도 사회적 논란이 클 경우나 지자체에서 법적 판단이 어려운 경우, 행정안전부 옥외광고정책위원회 심의를 거쳐 조치 방안을 결정하고 안내한다.

법적 지원 및 유무죄 관철 의지

단속 과정에서 제로트러런스 원칙이 적용됨에 따라, 위반 정황이 적발될 시 관련 법령에 따른 과태료 부과 등 법적 제재도 병행된다. 또한, 공무원들이 단속 과정에서 부당한 고발이나 명예훼손 소송을 당할 경우, 적극 행정 면책 및 법률 대리인 지원을 강화하여 단속 기관을 보호한다.

Advertisement

윤호중 행정안전부 장관은