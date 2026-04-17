내려놓음의 힘: 멜 로빈스의 '렛뎀 이론'으로 삶의 균형 찾기

워킹맘의 고단한 삶 속에서 '내려놓음'의 지혜를 발견하다. 멜 로빈스의 '렛뎀 이론'은 타인과 상황을 통제하려는 욕구를 내려놓고 자신에게 집중함으로써 스트레스를 줄이고 삶의 균형을 찾는 방법을 제시한다. 신경과학, 심리학 등 다양한 분야의 이론적 근거와 실제 사례를 통해 '내버려두기'와 '내가 하기'의 원리를 설명하며, 육아에도 적용할 수 있는 실질적인 방안을 제안한다.

안녕하세요! 헬로 페어런츠(hello! Parents)가 여러분의 관심사를 더욱 깊이 이해하기 위해 노력하고 있습니다. 만약 제가 없다면 이 모든 일이 제대로 돌아갈 수 있을지 걱정되시나요? 워킹맘 으로서 삶은 마치 곡예사와 같습니다. 일과 육아, 그리고 가정과 직장의 수많은 크고 작은 일들을 저글링하듯 받아내며 끊임없이 균형을 잡으려 애쓰기 때문입니다. 정작 제 자신을 돌보는 것도 힘든 상황에서 신경 쓰이는 것은 한두 가지가 아닙니다. 아이에게 너무 심한 잔소리를 하지는 않았는지, 회의 시간에 팀장님의 표정이 좋지 않던데 혹시 제가 무언가 잘못한 것은 아닌지 같은 생각들이 꼬리를 뭅니다. 타인의 말과 행동, 심지어는 그들의 기분까지 헤아리려다 보면 밤잠을 설치기 일쑤입니다. 이런 삶을 언제까지 감내해야 하는 걸까요? 헬로 페어런츠가 이번에 여러분께 소개할 책은 『 렛뎀 이론 』입니다.

이 책의 저자인 미국의 동기부여 전문가 멜 로빈스는 이러한 고민에 대한 명쾌한 해결책을 제시합니다. 그녀의 해결책은 놀랍도록 단순합니다. 모든 것을 혼자 해결하려 애쓰지 말고, 그저 “내버려 두라(Let Them)”는 것입니다. 이 간단한 말이 인생을 바꾸는 강력한 효과를 가지고 있다고 합니다. 과연 어떻게 이것이 가능할까요? 그리고 정말 그래도 되는 걸까요? 이 책은 심리학, 신경과학, 행동과학 등 다양한 분야의 연구를 통해 입증된 ‘내버려두기’의 기술을 친절하게 안내합니다. 만약 쏟아지는 일과 주체할 수 없는 감정 때문에 괴롭다면, 내가 안 하면 모든 일이 엉망이 될까 봐 불안하다면, 타인에게 휘둘리지 않고 ‘나’로서 충만해지는 인생을 살고 싶다면, 혹은 압박감 없이 타인을 변화시키는 대화법을 배우고 싶다면 이 책이 큰 도움이 될 것입니다. 저자는 막내아들의 프롬(영미권 고등학교 졸업 무도회) 준비 과정을 통해 ‘내버려두자’는 것의 힘을 절감했습니다. 그의 두 딸을 비롯한 다른 학생들은 몇 달에 걸쳐 의상부터 데이트 상대까지 꼼꼼하게 준비했지만, 아들은 아무런 계획도 세우지 않았습니다. 심지어 프롬 당일까지 애프터 파티 장소 예약조차 하지 않았죠. 답답한 마음에 아들을 다그치며 대신 발을 동동 구르고 있는데, 이를 지켜보던 딸이 일침을 날립니다. “그냥 내버려둬요. 쟤네 무도회지, 엄마 무도회가 아니잖아요.” 그 순간, 저자에게 놀라운 일이 일어났습니다. 평소처럼 빠르게 뛰던 심장이 진정되더니, 스트레스가 눈 녹듯 사라졌습니다. 그리고 문득 ‘왜 내가 굳이 개입하려고 했을까?’ 하는 생각이 들었습니다. 이 경험 이후, 저자는 긴장하거나 스트레스를 받을 때마다 스스로에게 “내버려두자”고 되뇌기 시작했습니다. 타인이나 상황을 자신의 뜻대로 바꾸려 애쓰는 대신, 있는 그대로 받아들이기로 한 것입니다. 그러자 신기하게도 더 이상 신경 쓰이던 것들이 눈에 들어오지 않았고, 짜증나게 했던 사람들도 더 이상 거슬리지 않았습니다. 삶을 통제하기 위해 단단하게 움켜쥐고 있던 마음이 조금씩 느슨해지기 시작했습니다. 그 효과는 실로 놀라웠습니다. 단 일주일 만에 남편으로부터 “당신 뭔가 달라졌어”라는 말을 들을 정도였습니다. 늘 피로에 절어 있던 그는 활력을 되찾았고, 널뛰듯 하던 감정도 평온해졌습니다. 이는 타인에게 쏟던 에너지를 줄이고, 자신을 위해 에너지를 사용한 결과였습니다. 저자는 이러한 변화에 ‘렛뎀 이론’이라는 이름을 붙이고 60초 분량의 영상을 만들어 공유했습니다. 이 영상은 공개 일주일 만에 조회 수 6000만 회를 돌파했으며, 소셜 미디어(SNS)에는 ‘렛뎀’ 문구를 몸에 새긴 타투 인증샷이 쏟아졌습니다. 뿐만 아니라 “렛뎀 이론으로 살을 빼고, 취업에 성공하고, 이별을 극복했다”는 간증 사례들도 줄을 이었습니다. 이 책에는 저자가 신경과학, 행동과학, 관계, 스트레스, 행복 등 다양한 분야의 전문가들과 나눈 대화를 통해 밝혀낸 렛뎀 이론의 근거와 생생한 실제 사례들이 풍부하게 담겨 있습니다. 이 이론의 핵심은 ‘내버려두기(Let them)’와 ‘내가 하기(Let me)’ 두 가지로 요약됩니다. 이 글에서는 이 두 단계를 차례대로 살펴보고, 마지막으로 렛뎀 이론을 육아에 어떻게 적용할 수 있는지 구체적으로 정리했습니다. “바꿀 수 없다면 ‘내버려둬라’”는 말은 삶을 바꾸거나, 목표를 이루거나, 행복하게 살고 싶어 고군분투하는 모든 이들에게 해주고 싶은 메시지입니다. 문제는 당신에게 있는 것이 아니라, 당신이 무의식적으로 타인에게 내어주는 힘에 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

렛뎀 이론 멜 로빈스 내려놓음 워킹맘 스트레스 관리

United States Latest News, United States Headlines