여인형 등 전직 군 장성 5명의 내란 혐의 항소심 첫 공판이 열렸다. 1심 중형 선고에 대해 일부는 양형만 다투고, 나머지는 무죄 주장하며 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 판단 기준도 쟁점으로 떠올랐다.

내란 주요 임무 종사 등 혐의로 기소된 전직 군 장성 5명의 항소심 공판이 시작되었다. 서울고등법원 형사 12-1부(재판장 이승철 부장판사)는 24일 여인형 전 국군방첩사령관, 이진우 전 수도방위사령관, 곽종근 전 육군특수전사령관, 문상호 전 국군정보사령관 등 4명과 김용현 전 국방부 장관 등 전직 고위 관료들의 항소심 첫 공판준비기일을 열었다. 이는 2024년 12월 3일 비상계엄 사태와 관련된 내란 사건에서 핵심 피고인들의 법적 공방이 본격화된标志性 사건이다.

1심 중형 선고 배경과 계엄 모의 정황

서울고등법원 형사 12-1부는 이날 공판준비기일을 통해 1심 재판부의 상세한 사실 인정을 재조명했다. 1심 재판부는 피고인들이 2024년 10월 1일 국군의 날 행사 이후 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관과 식사 자리에서 국회 상황 등을 거론하며 '비상대권'과 '비상조치'의 필요성을 언급했다고 판단했다. 이를 통해 피고인들이 대통령의 계엄 의지를 미리 인지했고, 당시 상황이 계엄 요건에 해당하지 않음을 충분히 알면서도 계엄 선포 직후 각종 지시를 이행한 만큼 국헌문란의 목적과 내란의 고의성이 인정된다고 보았다. 특히 피고인들이 계엄 선포 최소 두 달 전부터 윤 전 대통령, 김 전 장관과 계엄을 모의한 것으로 보고 이들의 혐의를 모두 유죄로 인정해 중형을 선고한 바 있다.

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1심 재판부는 여 전 사령관이 정치인 체포조 편성 및 운영을 주도하고, 중앙선거관리위원회에 병력을 투입해 서버 확보를 지시하는 등 내란 중요임무에 적극 종사한 점을 중점적으로 지적했다. 이에 따라 여인형 전 국군방첩사령관에게는 징역 18년이, 곽종근 전 육군특수전사령관에게는 징역 9년이 선고되었다. 곽 전 사령관은 특전사 병력을 국회 및 민주당 사옥 등에 투입해 국회의 계엄 해제 의결을 막으려 한 주도적 역할이 인정되었으나, 수사 과정에서 자수서를 제출하고 일관되게 범행을 자백한 점이 참작되어 상대적으로 낮은 형량이 선고되었다.

피고인辩护 전략 갈림...양형 부당 vs 무죄 주장

항소심 공방의 핵심은 피고인들과 변호인단의 1심 유죄 판단 수용 여부에서 드러났다. 여인형 전 국군방첩사령관 측과 곽종근 전 육군특수전사령관 측은 1심의 사실인정과 법 적용에는 이의를 제기하지 않는 대신, 양형이 부당하다는 주장만 전개하겠다고 밝혔다. 이들은 1심 재판 과정에서 국헌문란의 목적과 국회·선관위 등 헌법 기관의 권능 행사를 불가능하게 하려는 의도가 없었다며 혐의를 부인해 왔으나, 항소심에서는 재판 전략을 바꾸어 유죄를 전제로 형량이 지나치게 무겁다는 점만 주장할 방침이다. 이는 대법원의 최근 판례 흐름과 재판부의 엄격한 해석을 고려한 전략적 선택으로 분석된다.

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반면 이진우 전 수도방위사령관과 문상호 전 국군정보사령관 측은 여전히 무죄를 주장하며 1심의 유죄 판단에 강력히 저항하고 있다. 이 전 사령관 측은 1심 재판부가 "몇 군데만 짜깁기"하여 유죄를 선고했다며 사실관계 전반에 대한 재판단을 요구했다. 특히 유죄 판단의 핵심 근거가 되었던 조성현 전 수방사 제1경비단장의 "국회의원 끌어내라"는 진술의 신빙성을 지적하며, 조 전 단장에 대한 엄격한 증인신문을 통해 사실 관계를 재검토하겠다는 입장을 밝혔다.

문상호 전 국군정보사령관 측은 '계엄의 위법성을 인식했다면 곧바로 국헌문란의 목적이 인정된다고 판단한 원심판결에는 논리비약이 있다'는 취지의 주장을 폈다. 그는 발생 가능성을 인식하는 것만으로는 부족하며, '그 실현을 지향하고 결과를 용인하려는 정도의 의사'까지 인정되어야 국헌문란 목적이 성립한다고 반박했다. 이는 대법원이 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 상고심에서 내린 법리를 인용한 것으로, 피고인들이 부분적으로나마 반대 의사를 표시한 적이 있음을 근거로 국헌문란 목적을 부인하는 전략을 펼치고 있음을 시사한다.

대법원 판례의 영향과 향후 공전 일정

이 사건 항소심에서 주목할 점은 대법원의 최근 판례가 피고인들의 辩护에 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 대법원은 한덕수 전 국무총리 사건에서 내란 가담자의 형사 책임을 묻기 위해선 개별 행위 당시 '국헌문란 목적' 인정을 더 엄격하게 판단해야 한다는 법리를 내놨다. 이에 따라 피고인들이 대법원 판결의 법리를 국헌문란 목적 부인 용도로 활용할 가능성이 배제할 수 없다. 이날 공판준비기일에서는 해당 주장이 직접 펼쳐지지 않았으나, 향후 본심 공판 단계에서 핵심 쟁점으로 부상할 전망이다. 피고인들의 항소이유서는 모두 한 전 총리의 상고심 판결 전에 제출되었기 때문이다.

재판부는 12·3 비상계엄 선포 2년째가 되는 다음달 3일 첫 정식 공판을 열고 양측의 항소 이유를 들을 예정이다. 서울고등법원은 같은 달 17일과 28일 증인신문을 진행한 뒤, 가능하면 내년 1월 14일 변론을 종결할 계획이다. 이번 항소심 공판은 윤석열 전 대통령의 내란 혐의와 깊이 연관되어 있어, 군의 정치적 개입과 내란죄의 구성 요건에 대한 법리적 해석이 어떻게 내려질지 주목된다. 여인형 전 국군방첩사령관, 이진우 전 수도방위사령관 등 전직 장성들의 항소심 판결은 향후 한국 정치사 및 군사법 체계에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.