내년부터 현장체험학습 안전사고, 교사 중과실 없으면 면책

교육부가 현장체험학습 중 안전사고 발생 시 교사 면책 방안을 발표했다. 교사에 고의·중과실이 없으면 법적 책임을 묻지 않고, 안전요원과 보조 인력을 확대한다. 교원단체는 불안 해소에 미흡하다고 비판했다.

교육부 가 내년 상반기부터 수학여행 등 학교 현장체험학습 에서 안전사고 가 발생하더라도 고의나 중대한 과실이 없는 한 인솔 교사에게 법적 책임을 묻지 않기로 했다. 또한 현장체험학습 을 지원할 안전요원과 교육청 전담 보조 인력을 확대하기로 했다.

다만 교원단체들은 이러한 조치가 교사들의 불안감을 해소하기에는 여전히 부족하다는 입장을 밝혔다. 27일 교육부는 발표한 '현장체험학습 지원 방안'에서 교육 활동 중 발생한 안전사고에 대해 교사의 면책을 보장하겠다고 밝혔다.

'학교안전법'을 개정하여 관리 지침을 현저히 위반하는 수준의 고의나 중대한 과실이 아닌 경우에는 민사 및 형사상 책임을 면제한다는 내용이다. 교육부는 "교사들의 책임 부담으로 최근 현장체험학습 운영이 축소되고 있어 학생들의 교육 기회 제한에 대한 우려가 커지고 있다"고 설명했다. 실제로 지난해 초등학교 수련회와 수학여행의 경우 대전은 실시율이 4.0%에 그쳤으며, 서울 7.7%, 경기 9.7%, 인천 13.6% 등으로 낮은 편이다. 앞서 이재명 대통령은 지난 4월 국무회의에서 "요즘 소풍도 안 가고 수학여행도 안 간다"고 언급하여 개선 논의가 급물살을 탔다.

교육부는 국회와 협의해 올해 하반기부터 법률 개정 작업에 착수해 내년 상반기 시행을 목표로 하고 있다. 또한 교육부는 안전사고 발생 시 교사를 보호할 법률 지원 체계를 강화하겠다고 밝혔다. 앞으로 사고 발생 즉시 교육청 전담팀이 사고 수습을 지원하고, 사고 발생 시점부터 전담 변호사를 지정해 법률 상담과 소송 대응을 교육청이 지원한다. 교원보호공제사업을 통해 교원 소송 비용과 배상 책임을 지원하고 보상 금액도 확대한다.

또한 관련 보조 인력 배치 기준을 '학생 50명당 1명'에서 '학급당 1명'으로 확대할 예정이다. 보조 인력의 안전 전문성을 높이기 위해 소방청과 협력해 응급 구조 역량을 갖춘 인원을 확보하고, 안전사고 예방과 대처, 학생 인솔 등 전문성을 확보할 수 있도록 온라인 연수 과정을 개발한다. 교육부는 제주와 경주 등 지방자치단체가 실시 중인 안심수학여행 서비스를 확대하겠다고 밝혔다. 전문가로 구성된 민관 합동 점검단이 숙박 시설의 건축, 소방, 가스, 전기 상황과 음식점 위생 상태, 체험 시설 및 여객선 안전 운항 여부 등을 사전 점검하는 방식이다.

또한 전국 교육지원청에 현장체험학습 전담 인력을 배치해 교사가 맡던 계약, 보조 인력 배치, 안전 점검 등을 지원한다. 교사 업무를 가중시킨다는 비판을 받아온 현장체험학습 매뉴얼도 간소화하기로 했다. 여행 담당 민간 업체가 안전 관리까지 책임지는 패키지 상품도 개발할 예정이다. 교육부는 이를 위해 한국여행업협회와 한국관광협회 등을 대상으로 설명회를 개최할 계획이다.

그러나 교원단체들은 이러한 대책이 교사들의 불안을 해소하기에 미흡하다고 비판했다. 한국교원단체총연합회(교총)는 "일부 요구가 반영됐지만, 현장의 불안감 해소와 요구를 충족하기에는 부족하고 아쉽다"고 밝혔다. 강주호 교총 회장은 "사고 발생 시 모든 법적 혐의와 행정 서류 처리를 개별 교사에게 책임 지우는 현재 구조가 해소되지 않으면 현장체험학습 활성화를 기대하기 어렵다"고 지적했다.

전국교직원노동조합(전교조)도 성명에서 "현장 불안을 해소하기에는 턱없이 부족하다"며 "지금 학교 현장을 가장 크게 위축시키는 문제는 사고 발생 시 교사가 업무상과실치사상죄의 피의자와 피고인이 되는 현실"이라고 밝혔다. 교사 출신인 문자원 변호사(법무법인 와이케이)는 "학부모가 교사의 책임을 물어 소송까지 갈 경우 완전 면책이 어렵다"며 "안전 요원 증원과 같은 현실적인 지원책이 필요하다"고 말했다. 교육부의 이번 방안은 교사들의 부담을 덜고 현장체험학습을 활성화하기 위한 취지지만, 교원단체들은 교사 보호 장치가 여전히 미흡하다고 보고 있어 추가적인 논의가 필요할 것으로 보인다





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