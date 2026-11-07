내년 초교 신입생 30만명 붕괴, 교육교부금 연동제 폐지 및 구조조정 본격화

저출생 여파로 내년 초등학교 신입생이 30만명 미만으로 떨어질 전망이다. 정부는 이에 대응해 교육교부금 내국세 연동제를 폐지하고 재원을 영유아 및 평생교육 등 핵심 분야로 재배분하는 구조조정 계획을 추진 중이다.

저출생 심화로 인해 내년도 초등학교에 입학하는 신입생 수가 사상 처음으로 30만 명 미만으로 떨어질 것으로 전망된다. 이는 해당 연령대 출생아가 2020년에 급감하며 통계 작성 이래 처음으로 20만 명대로 축소되었기 때문이며, 올해 초등학교 입학생 30만 1,442명보다도 크게 줄어드는 결과를 초래할 전망이다.

입학생 급감 속 교육 환경 악화 우려 심화

2024년 출생아는 23만 8,317명, 지난해는 25만 4,341명으로 집계되었으며, 올해 8월까지 19만 3,784명이 태어났다. 최근 20년간 입학생과 출생아 수 격차는 평균 1만 2,438명(2.6%)으로 입학생이 항상 적었으나, 올해는 그 차이가 더 벌어질 것으로 보인다. 1982년 80만 명대, 1983년 70만 명대, 1991년 60만 명대 등 증감을 반복하던 입학생 수는 2007년 61만 769명을 정점으로 2023년부터 4년 연속 감소세에 있으며, 2023년부터 올해까지 감소율도 10% 안팎으로 가파르다.

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학교 통폐합 및 대학 폐교 가속화 전망

2010년대 중후반부터 심화된 저출생은 초등학교 입학생 감소로 직접적으로 이어져, 2023년생 23만 28명이 입학하는 2030년까지 초등학교 입학생 수가 20만 명대 초반까지 줄어들 것으로 예상된다. 이로 인해 또래 집단 간 상호작용 기회가 제한되고 다양한 교육 프로그램 운영이 어려워져 교육 환경이 악화될 우려가 크다. 학교 통폐합은 불가피하며, 이들이 대학생이 되는 시기에는 대학 폐교도 잇따를 것으로 관측된다.

고령화 심화로 노년부양비 급증 예상

저출생과 학령인구 감소는 미래세대의 부담으로 작용한다. 15세에서 64세 인구 100명이 부양해야 할 65세 이상 고령자 비율을 나타내는 노년부양비는 올해 31.3명이나, 2070년에는 103.3명으로 급증할 전망이다. 생산가능인구 100명이 더 많은 인원을 부양해야 하는 상황이 오면서 잠재성장률 하락과 수도권 집중 심화 등 사회경제적 영향이 확대될 것으로 분석된다.

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교육교부금 연동제 폐지 및 재원 재배분

정부는 이러한 위기에 대응하여 지방교육재정교부금(교육교부금)의 내국세 연동제를 55년 만에 폐지하기로 했다. 개편으로 생긴 여유 재원은 그동안 투자가 빈약했던 영유아, 고등 및 평생교육 분야에 집중 투입될 예정이다. 이는 학령인구 감소에 따른 재정 효율성을 높이고, 교육의 사각지대를 해소하기 위한 정책적 조치로 평가된다.

인재 육성 및 노동시장 유연화 필요성 대두

김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 "1인당 교육비와 훈련비를 늘려 노동의 질을 높이는 '전 인구의 인재화' 전략이 필요하다"고 지적했다. 그는 여성과 고령층 비경제활동인구를 경제활동인구로 유입하기 위해 노동시장을 유연화해야 하며, 청년 인력이 기피하는 일자리는 인공지능(AI)을 적극적으로 도입해야 한다고 제안했다. 이는 인구 감소 시대에 성장 동력을 확보하기 위한 핵심 과제로 부각되고 있다.