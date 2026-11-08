내년 초등학교 입학생 20만명대 진입, 4대 1 급감 충격과 교육 시스템 대 전환

내년 초등학교 입학생이 사상 처음 20만명대로 급감하며 59년 전 최대치의 4분의 1 수준으로 쪼그라든다. 저출생 충격으로 인한 학교 통폐합 우려와 정부의 교육 재정 구조 개편 방향을 살펴본다.

내년 초등학교 입학생 수가 역사상 처음으로 30만 명 선을 무너뜨리고 20만명대로 급락할 것이 유력하게 전망된다. 2024년 초등학교 입학생 이 35만3828명으로 30만명대에 진입한 지 불과 3년 만의 일로, 한국의 교육 시스템이 직면한 인구 구조의 근본적인 전환을 의미한다.

8일 국가통계포털과 한국교육개발원의 교육통계 데이터를 종합하면, 11월 시작되는 초등학교 입학 통지 대상 인원이 20만명대에 머물 것으로 예상된다. 이는 1964년 관련 통계 작성 이후 사상 최소치이며, 과거 최대 대비 4분의 1 수준으로 급감하는 결과를 초래한다.

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2020년생 기준 27만명대로 추락, 10% 급감세 지속

내년 초등학교 입학 대상인 2020년 출생아 수는 27만2337명으로 집계되었다. 이는 올해 초등학교 입학 대상인 2019년생 출생아 수인 30만2676명보다 10.0% 줄어든 수치이다.

물론 외국 체류 등으로 출생아 수와 실제 초등학교 입학 대상아 수가 완전히 일치하지는 않는다. 그럼에도 불구하고 과거 추세를 볼 때 입학생 수는 출생아 수보다 항상 적었기 때문에, 내년 초등학교 입학 대상자가 20만명대에 그칠 가능성이 매우 크다.

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역사적으로 초등학교 입학생은 1964년 90만명대에서 시작되어 1968년 사상 최대인 105만5632명까지 불어났다. 이후 1982년 80만명대, 1983년 70만명대, 1991년 60만명대로 하락세를 보였으나 증감을 반복했다. 2007년까지는 61만769명을 기록했고, 2008년 처음 50만명대로 내려왔으며 2009년 40만명대로 줄었다.

2009년부터 2023년까지 4년 연속 감소세를 보인 후, 2024년 35만3828명으로 30만명대 진입에 성공했다. 2010년대 중후반부터 심화된 저출생으로 인해 이러한 감소세는 당분간 이어질 전망이다. 2017년 출생아는 전년보다 11.9% 감소한 35만7771명으로 첫 30만명대에 진입했으며, 2020년은 20만명대로 내려왔다.

비수도권 학교 통폐합 가속화, 잠재성장률 하락 우려

급격한 학령인구 감소의 충격은 비수도권에서 더 크게 나타날 것으로 예상된다. 교육 여건 악화가 학령기 자녀를 둔 가구의 수도권 이동을 부추기고, 이는 지역 학생 수를 다시 줄이며 학교 통폐합 압력을 키우는 악순환으로 이어질 가능성이 크다.

국가 경제 전체 차원에서는 노동의 양이 줄어드는 만큼 잠재성장률이 저하될 것으로 보인다. 이에 대응해 정부는 지방교육재정교부금(교육교부금)의 내국세 연동제를 55년 만에 폐지했다.

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개편으로 생긴 여유 재원은 그동안 투자가 빈약했던 영유아, 고등·평생교육에 투입할 예정이다. 이는 급변하는 인구 구조에 맞춰 기존 초중등 중심의 교육비 지출을 다각화하고, 미래 세대의 교육 지원 체계에 변화를 모색하는 조치이다.

2030년 초등학교 신입생 20만명대 초반 진입 예상

향후 교육 현장에는 더 큰 파급 효과가 예상된다. 2023년 출생아는 23만28명까지 줄었으며, 이들이 입학하는 2030년에는 초등학교 신입생이 20만명대 초반으로 감소할 것으로 예상된다.

다만 2024년부터 출산율이 반등한 점을 고려하면, 20만명대 수는 지켜질 것으로 전망된다. 그러나 장기적인 저출생 추세는 쉽게 꺾이지 않을 것으로 보여, 교육 행정 당국의 대응과 정책 수립이 시급한 상황이다.

이번 인구 감소는 단순한 학생 수의 줄어드움을 넘어, 학교 통폐합과 지역 교육 생태계의 재편, 그리고 국가 경제의 잠재성장률 저하 등 사회 전반에 걸친 구조적 변화를 의미한다. 정부와 지방자치단체는 이에 선제적으로 대응하여 교육 공백과 지역 소멸 위기를 막아야 할 과제에 직면했다.