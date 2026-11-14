내년 군 복무 기간 전체 인정, 출산 크레딧 확대 및 실업 보험료 지원 상세 안내

국민연금 크레딧 제도의 주요 변경 사항을 안내합니다. 내년 군 복무 기간 전체 인정, 둘째 출산 시 15개월 인정, 실업 보험료 75% 지원 등 구체적인 혜택과 신청 방법을 정리했습니다.

국민연금 공단은 군 복무와 출산, 실직 등 불가피하게 보험료 납부가 어려운 기간을 가입기간으로 인정해주는 크레딧 제도 를 본격적으로 확대 시행한다. 보건 복지부 와 국민연금 공단에 따르면, 이번 조치는 연금 수급 자격 충족을 돕고 노령연금 금액을 높이기 위한 핵심 방안으로 추진된다. 특히 내년 1월부터 시행되는 제도의 변화 사항들이 명확히 정리되었으므로, 가입자들은 본인의 상황과 적용 대상을 즉시 확인해야 한다.

군 복무 크레딧, 내년부터 전역 시점별 상한 완화

군 복무 크레딧은 전역 시점에 따라 인정받는 가입 기간의 상한이 달라지며, 내년 1월 1일 이후 복무를 마친 병사들은 최대 제한 없이 실제 복무 기간 전체를 인정받는다. 올해까지 군 복무 기간은 최대 12개월까지만 인정되었으나, 2027년 1월 1일 이후 전역하는 사람부터는 12개월이라는 상한선이 철폐되고 최소 6개월 복무 요건도 사라진다. 이는 하루의 전역일 차이로도 국민연금 가입 기간에 6개월의 차이가 발생할 수 있음을 의미한다.

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기존 제도와 비교할 때 확대 폭은 매우 크다. 복지부 기준 육군과 해병대의 만기 복무 기간은 18개월, 해군은 20개월, 공군과 사회복무요원은 21개월이다. 기존에 최대 12개월만 인정받던 것에 비하면 육군과 해병대는 6개월, 해군은 8개월, 공군과 사회복무요원은 9개월씩 추가로 인정받는 효과가 있다. 예를 들어 연금 수급 연령에 도달했을 때 보험료를 낸 기간이 8년 6개월인 사람이 올해 전역하면 12개월 크레딧을 받아 9년 6개월로 가입 기간이 채워지지 않는다. 하지만 내년 이후 18개월을 인정받으면 정확히 10년 자격 요건을 충족하게 된다.

이처럼 크레딧을 통해 가입 기간 10년을 채우는 것이 핵심이다. 노령연금을 받기 위해서는 가입기간이 10년 이상이어야 하며, 출생연도에 따른 지급개시연령을 만족해야 한다. 이미 가입기간 10년을 충족했더라도, 크레딧은 연금액을 높이는 데 직접적으로 기여한다. 같은 기준값과 소득대체율을 적용했을 때, 크레딧으로 인정받는 기간이 길수록 매달 받는 연금 금액은 비례하여 증가한다.

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출산 크레딧 확대, 첫째 대상 포함 및 둘째 혜택 증가

출산 크레딧 제도는 도입 당시 둘째 자녀부터 인정하던 것을 올해부터 첫째 자녀까지 대상을 확대했다. 2024년 1월 1일 이후 출산 또는 입양한 경우, 첫째와 둘째 자녀는 각각 12개월씩 인정하며, 셋째 자녀부터는 자녀 1명당 18개월씩 가입기간으로 추가된다. 또한 기존 최대 50개월까지만 인정하던 상한 제한도 완전히 폐지되었다.

2027년에는 둘째 자녀에 대한 혜택이 한 번 더 강화된다. 2027년 이후 둘째 자녀를 출산하거나 입양할 경우, 인정 기간이 12개월에서 15개월로 확대된다. 첫째 자녀는 현재 기준인 12개월이 유지된다. 복지부는 이러한 기간 확장이 월 연금액에 미치는 영향을 분석했다. 출산 크레딧 12개월 적용 시 월 연금액이 3만 4330원 증가하는 반면, 15개월 적용 시 4만 2910원이 증가한다. 즉, 둘째 자녀에 대한 인정 기간이 3개월 늘어난 차이는 월 8580원의 연금액 증가로 직결된다.

다만 출산 크레딧 적용은 자녀의 출생 또는 입양 시점에 따라 달라지므로 주의가 필요하다. 이미 자녀가 있는 경우라 해도 내년 확대 기준이 모두 자동 적용되는 것은 아니며, 자녀별 출생 또는 입양 시기마다 적용 기준이 분리되어 산정된다. 따라서 정확한 혜택을 확인하려면 자녀의 구체적인 출생 및 입양 날짜를 기준으로 국민연금 가입 내역을 재검토해야 한다.

실업 크레딧 신청 기한 준수, 국가 75% 보험료 부담

실업 크레딧은 구직급여 수급자 중国民연금 보험료를 1개월 이상 납부한 경력이 있고 18세 이상 60세 미만인 사람이 대상으로 한다. 해당 기간의 국민연금 보험료 중 25%를本人이 부담하면, 국가가 나머지 75%를 지원해 준다. 이때 생애 최대 12개월까지 지원이 가능하지만, 한 번에 모두 사용해야 하는 것은 아니다. 이번 실직 시 3개월을 지원받았다면, 이후 재취업 후 다시 실직했을 때 남은 한도 내에서 신청하여 혜택을 이어갈 수 있다.

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보험료 산정 기준은 실직 전 3개월 평균임금의 절반인 인정소득을 사용하며, 인정소득 상한은 월 70만원이다. 그러나 일정 수준 이상의 재산이나 소득이 있는 경우 지원에서 제외된다. 국민연금공단 지난 1월 안내에 따르면, 재산세 과세표준 합계가 6억원을 초과하거나 사업 및 근로소득을 제외한 연간 종합소득이 1680만원을 초과하면 실업 크레딧 지원 대상에서 제외된다.

실업 크레딧은 군 복무나 출산 크레딧과 달리 자동 반영되지 않으므로本人的인 신청과 납부가 필수적이다. 군 복무나 출산 크레딧은 노령연금 청구 시 해당 이력을 확인하여 반영되지만, 실업 크레딧은本人이 직접 신청해야 지원이 시작된다. 신청은 국민연금공단 지사나 고용센터를 통해 가능하며, 구직급여 종료일이 속하는 달의 다음 달 15일까지 신청해야 한다. 예를 들어 11월 중 구직급여가 종료되었다면 12월 15일까지 신청 기한이 적용된다.

세 가지 크레딧 제도 모두 연금 가입 기간 확보에 중요하지만, 확인해야 할 사항과 절차가 다르다. 군 복무 크레딧은 입대 및 전역일과 실제 복무 기간을, 출산 크레딧은 자녀별 출생 및 입양 시점과 부모 간 인정 기간 배분 기준을 살펴봐야 한다. 실업 크레딧은 구직급여 수급 여부, 신청 기한, 그리고本人 부담금 납부 여부를 꼼꼼히 확인해야 한다. 보험업계 관계자는国民연금 가입 내역을 볼 때 지금까지 납부한 기간과 향후 크레딧으로 추가 인정받을 기간을 구분하여 살필 필요가 있다고 강조한다. 또한 전역하거나 자녀를 얻은 직후 가입 내역에 해당 기간이 표시되지 않았다고 해서 혜택 대상이 아니라고 판단해서는 안 된다고 조언했다.