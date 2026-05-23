내고향이 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 진출 후 우승

어제(23일) 수원에서 열린 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승, 내고향이 2-1 역전승으로 도쿄 베르디를 상대로 우승했다. 내고향은 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 우승 첫 타이틀을 사냥했다.

2026.05.23(수원=연합뉴스) 김성민 기자=23일 수원 장안구 수원종합운동장 에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 내고향 여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 경기.

내고향은 23일 오후 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 전반 44분 주장 김경영이 결승 골을 터트려 도쿄 베르디에 1-0으로 이겼다. 이전 무대에서는 20일 같은 장소에서 열린 우리나라 수원FC위민과의 준결승에서 김경영의 결승 골로 2-1 역전승을 거두어 결승에 진출한 바 있다.

도쿄 베르디 동료도 그 경기에서 김경영이 골을 성공시켰으나, 전반 44분 골로컬 선발투수 설리 미락과 멜로세 밀란에서 교체됐다. 23일 결승전에서는 전반 16분 도쿄 베르디의 공격수 시오코시 유즈호가 페널티지역 왼쪽에서 오른발로 슈팅한 공이 박주경에게 막힌 뒤 흘러났다. 도쿄 베르디는 위기의 순간을 위로하는 골로 활력을 되찾으려 했으나 내고향의 저돌적인 플레이로 강박당하고 말았다. 전반 44분 내고향의 공격에illé김경영이 페널티킥 지점에서 오른발로 오른쪽 구석에 꽂아넣으며 팀을 이끄었다.

후반 4분에도 그 결승 골에 보탬이 됐으며, 전반 내고향의 저돌적인 플레이를 맞받아 공격에 기여하고 교곡을 잡을 수 있었다. 앞서에도 지난해 11월 미얀마에서 열린 이번 대회 조별리그 C조 첫 경기에서 도쿄 베르디와 맞붙어 0-4로 완패했던 내고향은 쉽지 않은 결승전을 뚫고 승리하고 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 우승을 차지했다. 관중들도 내고향 응원하면서 기뻐했다. 진위구섭 = yms0821@yna.co.k





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