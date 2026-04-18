낯선 땅, 죽음의 계곡 데스밸리에서 발견한 비움의 미학

인간의 발길이 닿기 어려운 극한의 환경, 데스밸리에서 마주한 광활한 소금 사막과 독특한 지형, 그리고 그 속에서 피어나는 생명의 경이로움을 기록한 탐방기. 비움과 존재의 의미를 되새기는 특별한 여정.

낯선 세계에 대한 동경은 인간의 본질적인 감정일지도 모릅니다. 인공적인 흔적이 덜 묻은 원시 자연의 속삭임을 느끼기 위해 2026년 3월 3일부터 10일까지 미국 중서부의 여러 협곡을 탐방했습니다. 현지에서 직접 보고 관찰한 경험들을 바탕으로 이 여정을 몇 차례에 걸쳐 공유하고자 합니다. 데스밸리 는 지구상에서 가장 뜨겁고, 북미 대륙에서 가장 건조하며, 서반구에서 가장 낮은 지대에 자리하고 있습니다. 1913년 섭씨 57도를 기록하며 기상 관측 역사상 최고 기온을 경신한 곳으로 유명하며, 한여름 평균 기온은 40도를 훌쩍 넘깁니다. 말 그대로 생명체가 살아가기 힘든 ‘죽음의 계곡’입니다. 하지만 이처럼 극한의 열사(熱沙)의 땅에도 매년 80만 명 이상의 방문객이 찾아오며, 놀랍게도 더운 여름이 성수기라고 합니다. 데스밸리 는 미국 캘리포니아주 동쪽과 네바다주 남서쪽에 걸쳐 있는 광대한 사막입니다.

공원 면적은 약 13,650㎢로, 미국 본토에 있는 국립공원 중 가장 크며, 이는 서울시 면적의 약 22배에 달하는 규모입니다. 산으로 둘러싸인 분지 형태라 덥고 건조한 기후를 보이며, 연간 강수량이 250mm 미만인 사막 기후 지역임에도 불구하고 이곳의 연간 강수량은 50mm를 넘지 않습니다. 풀 한 포기 자라기 어려운 이 극한의 땅을 사람들이 애써 찾아오는 이유는 바로 협곡과 사막이 빚어내는 신비로운 풍경 때문입니다. 흔히 사막이라 하면 모래사막을 떠올리지만, 실제 지구상의 사막 중 모래로 이루어진 곳은 10%에 불과하며 대부분은 바위와 자갈로 이루어진 암석 사막입니다. 데스밸리 역시 이러한 암석 사막의 전형을 보여줍니다. 뱀처럼 구불거리는 산길을 한참 달려 공원에서 가장 높은 곳에 위치한 단테 전망대(Dante's View)에 올랐습니다. 해발 1,700미터의 이곳에서 바라보는 풍경은 압도적이었습니다. 이탈리아의 위대한 시인 단테 알리기에리(1265∼1321년)가 그의 걸작 '신곡'에서 묘사한 천국, 연옥, 지옥을 떠올리게 합니다. 이곳에 단테의 이름을 붙인 이는 과연 이곳에서 천국을 보았을까요, 아니면 지옥을 보았을까요? 혹은 지옥과 천국이 뒤섞인 듯한 이 풍경을 상상했던 것일까요? 발아래로는 비취색의 광활한 평원이 펼쳐졌습니다. 마치 하얗게 깔린 눈 결정체처럼 보이는 것들은 사실 소금입니다. 이곳이 과거 바다였을 것이라고 쉽게 짐작할 수 있지만, 이곳은 1만 년 전까지 빙하가 녹아내리며 형성된 거대한 호수였습니다. 지각 변동으로 빙하수의 유입이 끊기자 물은 증발했고, 지표면에 남아있던 염분과 미네랄이 농축되면서 지금의 거대한 소금 사막이 만들어졌습니다. 마치 다른 행성에 와 있는 듯한 착각을 불러일으키는 초현실적인 풍경에 넋을 잃고 바라보게 되었습니다. 계곡을 따라 흐르는 바람에는 차가운 공기와 뜨거운 공기가 뒤섞여 있었습니다. 계곡과 능선은 크고 작은 돌로 뒤덮여 있었고, 군데군데 키 작은 식물들이 꿋꿋하게 자리를 지키고 있었습니다. 돌무더기 위에서는 도마뱀 한 마리가 태양광을 즐기며 일광욕을 하고 있었습니다. 생명체가 살기 힘든 극한의 환경임에도 불구하고, 이곳에는 1,000종이 넘는 동식물이 서식하고 있다고 합니다. 차로 약 30분을 더 달려 배드워터 분지(Badwater Basin)에 도착했습니다. 이곳은 푸른빛의 소금 사막이 끝없이 펼쳐진 장관을 자랑합니다. 배드워터는 길이 12km, 너비 8km에 달하는 광활한 소금 평원입니다. 해발 -86미터의 낮은 고도로 인해 물이 밖으로 빠져나가지 못하는 지형적 특성과 적은 강수량으로 인해 땅속의 염분과 미네랄이 계속해서 축적되어 형성되었습니다. 사막 한가운데 거대한 소금 평원이 펼쳐져 있다는 사실 자체가 놀라웠습니다. ‘소금 평원’이라는 이름이 더 직관적일 것 같은데, ‘나쁜 물’이라는 이름이 붙은 이유는 무엇일까요? 전해 내려오는 이야기에 따르면, 오래전 서부 개척 시대에 이 지역을 지나던 사람들이 목이 말라 물을 마셨는데, 물맛이 너무 짜서 ‘배드워터’라는 이름이 붙었다고 합니다. 자연에 좋고 나쁨이 어디 있겠습니까. 평원 가장자리에는 야생화가 아름답게 피어나 있었습니다. 소금밭에서 꽃을 피우는 식물이라니, 경이로움 그 자체였습니다. 사막을 걸을 때마다 발걸음 소리에 맞춰 소금 알갱이가 바스러지는 ‘사각’ 소리가 들렸습니다. 3월 초순의 봄날이었지만, 바깥 온도는 29도를 가리키고 있었습니다. 이보다 더위가 절정에 이르는 7~8월에는 수분이 모두 증발하고 소금 결정만이 남아 더욱 황홀한 광경을 연출할 것입니다. 이곳에서도 기후 변화의 징후가 나타나고 있습니다. 몇 년 전에는 하루 만에 1년 치에 해당하는 폭우가 쏟아져 주민들이 대피하는 소동이 벌어지기도 했다고 합니다. 데스밸리에서 가장 아름다운 전경을 감상할 수 있다는 자브리스키 포인트(Zabriskie Point)에 올랐습니다. 이곳은 이 지역의 산업을 광산업에서 관광업으로 전환하는 데 크게 기여한 인물의 이름을 따서 명명되었습니다. 황금빛으로 물든 계곡과 능선이 조화롭게 어우러진 모습은 탄성을 자아냈습니다. 과거 호수에서 유입된 침전물이 쌓여 형성된 이 골짜기들은 마치 숙련된 장인이 빚어낸 예술 작품 같았습니다. 광활한 평원은 봄꽃들의 향연으로 가득했습니다. 계곡 사이로 길게 뻗은 도로 양옆에는 노란색 ‘데저트 메리골드(Desert Marigold)’라는 야생화가 지천으로 피어 있었습니다. 봄이 되면 이 지역에서 자생하는 여러 종류의 꽃들이 피어나지만, 이렇게 대지를 뒤덮을 만큼 많은 꽃이 한꺼번에 피는 것은 매우 드문 현상이라고 합니다. 이 장관을 담기 위해 사진작가들의 행렬이 이어지고 있다고 하니, 정말 운이 좋았던 것 같습니다. 사막은 그 안에 담긴 모든 것을 걷어냄으로써, ‘비움’이 가진 의미를 우리에게 전달하려는 듯합니다. ‘채우지 말고 비워라’라는 메시지처럼 말입니다. 아침 해가 떠오를 때나 노을이 질 무렵의 데스밸리는 또 어떤 풍경일지, 소금 사막에서 바라보는 별빛과 은하수는 어떤 장면을 연출할지 궁금증을 안고 마지막 목적지인 라스베이거스로 향했습니다. 사막 한가운데 우뚝 솟은 유흥과 도박의 도시. 자연의 품을 거닐다 인간의 욕망이 꿈틀대는 도시로 들어선다는 생각에 마음 한구석이 무거워졌습니다. 인간은 자연을 파괴하면서도 동시에 숭배합니다. 도시가 제공하는 문명의 편리함을 누리고 싶어 하면서도, 자연의 품에 안겨 치유받기를 원합니다. 이 둘 사이의 경계는 너무나 좁고 위태롭습니다. 지금 이 순간에도 지구촌 곳곳에서는 인간의 전쟁이 벌어지고 있습니다. 영토, 안보, 민족, 종교, 석유, 핵 등 이유는 복잡하고 다면적입니다. 이러한 군사 행동은 탄소 배출 증가, 삼림 파괴, 토양 오염 등 자연 생태계에 치명적인 상처를 남깁니다. 전쟁의 승패가 어떻게 갈리든, 결국 자연은 그 후유증을 담은 청구서를 인간에게 전달할 것이며, 그 대가는 미래 세대가 치르게 될 것입니다. 세도나, 그랜드 캐니언, 앤텔로프 캐니언, 브라이스 캐니언, 자이언 캐니언, 그리고 데스밸리로 이어진 6박 7일간의 탐방은 원시 자연 안에서 깊은 위안을 얻는, 매우 뜻깊은 여정이었습니다. 하늘을 붉게 물들이던 세도나의 노을, 그랜드 캐니언의 웅장함, 앤텔로프 캐니언의 신비로운 햇빛, 쏟아질 듯 반짝이던 브라이스 캐니언의 밤하늘, 자이언 캐니언의 거대한 바위산, 그리고 묘한 감동을 선사했던 데스밸리의 푸른 소금밭은 제 마음속에 오랫동안 기억될 것입니다. 덧붙임: 데스밸리를 감상하기 가장 좋은 계절은 11월부터 3월까지입니다. 극한의 체험을 직접 겪어보고자 하는 경우가 아니라면, 늦가을에서 초봄 사이에 방문하는 것을 적극 권장합니다





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