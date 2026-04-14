낯가림 심한 아이, 기다림이 필요한 돌봄

산모·신생아 관리사가 7년간의 경험을 통해 낯가림이 심한 아이를 돌보는 과정에서 깨달은 점을 이야기합니다. 낯가림은 아이의 문제라기보다 세상을 받아들이는 속도의 차이이며, 기다림과 이해가 중요함을 강조합니다.

산모·신생아 관리사로 7년째 일하며, 돌봄 현장에서 겪은 이야기들을 기록합니다. '우리 아이는 왜 이럴까요? 어떻게 해야 할까요?' 낯가림 이 심한 아이를 둔 부모라면 한 번쯤 이런 질문을 던집니다. 현장에서 이 질문을 들을 때마다, 저는 쉽게 답하지 못합니다. 아이들마다 마음을 여는 방식과 속도가 다르기 때문입니다.

2024년 4월, 둘째 아기를 돌보기 위해 한 산모의 집을 다시 방문했을 때, 첫째 아이 은호와의 재회를 기대하며 발걸음이 빨라졌습니다. 은호는 낯을 많이 가린다는 산모의 말에, 낯가림이 심한 아이를 둔 부모들의 조심스럽고 불안한 모습이 떠올랐습니다. 현관문을 열고 들어서자, 은호는 예상대로 엄마 뒤에 숨어 저를 살폈습니다. 저는 눈높이를 맞춰 인사를 건넸지만, 아이는 대답 없이 경계했습니다. 과거 아기였을 때의 기억을 상기시키며 말을 이어나가자, 아이의 눈빛이 조금씩 변했습니다. 조심스럽게 안아봐도 되겠냐고 묻자, 은호는 망설이다 고개를 끄덕였습니다. 아이를 안아 올리자, 따뜻한 온기가 전해졌고, 동생도 잘 돌봐줄 수 있는지 묻자 수줍게 웃으며 긍정했습니다. 다음 날, 산모는 은호가 처음으로 저에게 안기는 모습을 보고 놀라움을 표현하며, 제가 만들어준 계란말이를 '최고의 요리사' 솜씨라고 칭찬했다고 전했습니다. 이 순간, 낯가림 때문에 상담까지 고민했던 아이의 마음 문이 열린 것을 실감했습니다.

현장에서 부모들은 아이의 낯가림을 문제로 여기는 경우가 많습니다. 몇 년 전, 셋째 출산을 앞둔 한 가정에서 둘째 아이 사랑이의 낯가림 때문에 돌봄 신청을 망설였다는 이야기를 들었습니다. 첫날, 사랑이는 방에서 나오지 않았습니다. 저는 일부러 말을 걸지 않고, 아이의 시선에도 모른 척했습니다. 일주일쯤 지나자, 아이는 색종이 개구리를 건네며 마음을 열었습니다. 그날 이후, 우리는 누구보다 가까운 사이가 되었고, 헤어질 때 아이가 눈물을 보일 정도였습니다. 이런 경험들을 통해, 낯가림이 심한 아이를 문제로만 볼 필요는 없다는 것을 깨달았습니다. 아이마다 세상을 받아들이는 속도가 다를 뿐입니다.

어떤 아이는 금세 다가오고, 어떤 아이는 한참을 지켜본 뒤에야 마음을 엽니다. 부모는 종종 조급해하며 아이에게 낯가림을 고치려 하지만, 아이에게 필요한 것은 훈육이 아닌, 스스로 마음을 열 때까지 기다려주는 시간입니다. 다정한 말 한 마디를 건네고, 아이에게 마음이 닿을 때까지 서두르지 않고 곁을 지켜주는 것이 어른의 사랑입니다. 방문 틈 사이로 내밀던 작은 손과 조심스럽게 건네던 색종이 개구리는 아이가 자기만의 속도로 마음을 표현한 방식이었습니다. 낯가림이 심한 아이를 만나면서, 기다림이 가장 필요한 돌봄이라는 것을 다시 한번 깨닫습니다.





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