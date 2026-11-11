납북귀환어부, 진화위에 국가 보호의무 및 강제나포 진실규명 신청

1970년대 북한 경비정에 납치된 어부들이 3기 진화위에 강제 나포 경위와 국가의 보호 의무 이행을 위한 진실규명 신청서를 제출하며 50년간의 억울함을 호소하고 있다.

1970년대 동해에서 조업 중 북한 경비정에 의해 납치되었다가 귀환한 어부들이 국가의 보호 의무 이행 여부와 강제 나포 경위에 대한 진실 규명을 촉구하기 위해 나섰다. 지난 11일 오후 서울 중구 진실·화해를위한과거사정리위원회 (이하 진화위) 앞에서 열린 기자회견에서 납북귀환어부 전두조 씨를 비롯한 피해자들은 3기 진화위에 공식적인 조사 신청서를 제출했다.

1971년 동해 조업 중 북한 경비정 납치 사건

진화위의 파악에 따르면, 1971년 8월 4일부터 10월 25일까지 동해 바다에서 승운호 등 배 7척을 타고 조업하던 선원 160명이 북한 경비정에 의해 납북되었다. 이후 이들은 1972년 9월 7일에야 귀환하였으며, 이는 동해 바다를 건너다 이념의 경계선을 넘은 사건으로 기록되고 있다. 이번 진실규명 신청인은 1971년 8월 동해에서 조업하다 납북된 뒤 1972년 9월에 귀환한 승운호와 제2승해호 선원 8명으로 구성되었다.

Also read 6번째 살인 저지른 60대, 사형선고 받자 '검사 놈아 시원하제?'

간첩 누명과 불법 수사를 받은 고통의 역사

귀환 이후 피해자들은 보호받지 못한 채 간첩 누명을 쓰고 수사기관으로부터 불법 수사를 받았다. 그 결과 국가보안법 위반 등 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 이후에도 지속적인 감시와 사찰을 받는 혹독한 시간을 보냈다. 전두조씨는 기자회견장에서 조사를 촉구하고 있으며, 동료 어부들과 함께 50년 동안 외쳐온 '국가는 어디에 있었는가'라는 질문에 답하기를 요구하고 있다.

Advertisement

2기 진화위 조사 결과와 피해자들의 반박

지난 2기 진화위는 귀환 후 수사기록과 납북 당시 자료 및 선원 진술을 대조하여, 선원들이 자의로 군사분계선을 넘어 납북됐다고 보기 어렵다고 판단한 바 있다. 그러나 2기 진화위는 납북귀환어부들이 주장하는 불법 구금과 가혹행위, 처벌 이후 사찰 등을 조사하면서도 납북 예방 및 구출을 위한 국가의 조치에 대해서는 충분한 진상 규명이 이루어지지 않았다고 인정했다. 이에 따라 피해자들은 국가폭력에 앞서 예방책이 부재했음을 강조하며 재조사를 요구한다.

3기 진화위 조사 신청과 정부의 대응 기대

피해자들은 기자회견 직후 이호중 진화위 상임위원과 면담하며 '북한 경비정의 강제 나포 경위와 국가의 보호 의무 이행 여부' 조사를 촉구하는 신청서를 제출했다. 이들은 귀환 이후 겪었던 장기간의 사찰과 인생의 빛나는 시간을 고통으로 흘려보낸 경험을 바탕으로, 정부가 이제라도 구체적이고 객관적인 자료와 함께 명확한 답변을 내놓기를 바라고 있다. 이번 신청을 통해 과거사의 진실을 밝히고 피해 회복의 첫 단추를 끼우려는 노력이 이어질 전망이다.