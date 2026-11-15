남해안 병원선 운영비 국비지원 요구…전남광주·경남도의회 촉구

전남광주와 경남 등 4개 시·도의 병원선 연간 운영비 45억 8000만 원을 지자체가 전액 부담하는 현실에 정부 지원 촉구 건의안이 추진 중이다.

전라남도와 광주시, 경상남도, 충청남도 등 4개 지방자치단체가 섬 주민들을 위한 의료 시설인 병원선 의 운영비 전액을 국비로 지원해 줄 것을 정부에 강력히 요청하고 나섰다.

사람이 거주하는 국내 480개 섬 중 무려 288곳은 보건소를 비롯한 상주 의료시설이 전무한 실정이다.

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이러한 열악한 의료 환경 속에서 전남 511호 병원선을 비롯한 5척의 병원선이 순회 진료 서비스를 제공하며 지역 주민들의 건강권을 지키고 있다.

이들 지자체는 자체 예산으로 병원선을 띄우고 있으나, 막대한 운영비 부담과 제도적 한계를 이유로 중앙정부의 재정 지원과 법적 지위 부여를 요구하고 있다.

병원선 운영 현황과 핵심 기능

현재 전남광주, 인천, 경남, 충남 등 4개 시·도는 총 5척의 병원선을 보유하고 있으며, 이를 통해 257개 섬에 거주하는 3만 4066여 명의 주민들에게 의료 서비스를 제공하고 있다.

전남과 광주는 전국에서 섬이 가장 많은 지역으로, 두 척의 병원선이 167개 섬에 사는 9041명의 주민 건강을 책임지고 있다.

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병원선에는 공중보건의사와 간호사 등이 탑승하여 의과, 한의과, 치과 진료를 수행하며 방사선 및 임상병리 등 각종 진단검사도 진행한다.

또한 치매 및 정신건강 선별검사도 실시하며, 환자들에게 필요한 약 처방까지 처리하는 모바일 종합병원 역할을 수행하고 있다.

그러나 병원선을 운영하기 위한 근거 법령이 부재한 상태라 각 지자체의 조례에 의존하여 운행하고 있으며, 이는 시스템적 불안정성으로 이어지고 있다.

거대한 재정 부담과 유류비 문제

2025년 기준 전남광주, 전남, 경남, 충남의 병원선 연간 운영 비용은 모두 합쳐 45억 8000여만 원에 달할 전망이다.

이중 전남광주의 부담액은 21억 3000만 원으로, 지자체 자치재정만으로는 감당하기 어려운 막대한 규모이다.

특히 병원선은 정부의 면세유 적용 대상에서 제외되어 있어 운영비의 상당 부분이 유류비로 소모되고 있다.

작년 전국 병원선 운영 비용 중 유류비가 차지하는 비중은 27억 7372만 원으로 전체의 60.5%를 차지하는 등 연료비가 경영을 짓누르고 있다.

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안평환 의원은 "병원선 운영비 전액을 지방비로만 부담하는 것은 섬 주민 건강권을 지자체에만 맡기는 것으로는 충분치 않다"고 지적했다.

안 의원은 정부와 국회에 병원선의 법적 지위를 확립하고 국가가 제도와 재정으로 책임을 분담해야 한다고 촉구했다.

입법 동향과 향후 과제

전남광주시의회는 15일 '섬 지역 보건의료 접근성 강화를 위한 병원선 제도 개선 및 운영비 국가 지원 촉구 건의안'을 추진 중이다.

안평환 시의원이 대표 발의한 이 건의안은 지자체가 운영하는 병원선에 대한 정부의 적극적 지원을 요구하고 있다.

경남도의회 또한 지난달 '병원선의 법적 지위 확립 및 국가 지원 강화 촉구 건의안'을 채택하여 정부 지원을 촉구한 바 있다.

경남도의회는 전남광주 등 병원선을 운영하는 시·도가 공동으로 국가 지원을 건의하는 협의체를 구성할 것을 제안했다.

중앙정부는 섬 주민의 건강권 보장과 도서 지역 의료 사각지대 해소를 위해 신속한 제도 개선과 재정 지원을 검토해야 할 것이다.

병원선의 지속가능한 운행을 위해서는 면세유 적용 확대와 함께 상시적 국비 지원 체계 마련이 시급한 상황이다.