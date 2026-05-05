남프랑스 탐구 생활: 일타강사와 함께 떠나는 특별한 여정

프랑스 여행 일타강사가 이끄는 남프랑스 탐험 시즌 2가 시작됩니다. 렌터카 여행의 필수 정보와 숨겨진 보석 같은 소도시들을 만나보세요.

프랑스 여행 전문가의 남 프랑스 탐구 생활이 시작됩니다. 지난 10주 동안 파리 자유여행의 모든 것을 다루었던 일타강사 시즌 2는 오늘부터 남 프랑스 를 탐험합니다. 남 프랑스 는 구석구석 숨겨진 보석 같은 소도시들이 많아 렌터카 를 이용한 여행이 필수적입니다.

제주도 렌터카 여행만큼 쉽다고 하니 운전에 대한 걱정은 잠시 접어두셔도 좋습니다. 이번 시즌은 총 5회에 걸쳐 진행되며, 각 회차별 내용은 다음과 같습니다. 첫 번째 회(8월 19일)는 남프랑스 자동차 여행을 위한 기초 학습, 두 번째 회(8월 26일)는 니스, 에즈, 앙티브 등 지중해의 아름다운 도시들을 소개합니다. 세 번째 회(9월 2일)는 고흐와 세잔 등 거장 화가들의 흔적을 따라가는 여정이며, 네 번째 회(9월 9일)는 프랑스에서 가장 아름다운 마을들을 탐방합니다.

마지막 회(9월 16일)는 교황이 마셨던 와인과 안도 다다오가 디자인한 와이너리를 방문합니다. 많은 사람들이 프로방스 여행을 꿈꾸지만, 프로방스와 남프랑스는 엄연히 다른 개념입니다. 프로방스는 마르세유부터 내륙 산간 지대를 아우르는 중세 프로방스 왕국의 영토를 의미하며, 여기에 알프스 남쪽 자락과 니스, 칸 등이 자리한 코트다쥐르 지역이 더해져 ‘프로방스 알프 코트다쥐르(PACA)’라는 행정구역을 형성합니다. PACA는 프랑스의 13개 광역자치단체 중 하나로, 면적은 대한민국의 31%에 해당합니다.

따라서 니스나 칸과 같은 코트다쥐르의 해변 휴양지는 PACA에 속하지만 프로방스는 아닙니다. 하지만 한국 여행사에서는 니스와 칸도 프로방스로 묶어 판매하는 경우가 많으니 혼동하지 않도록 주의해야 합니다. 남프랑스는 PACA보다 더 넓은 개념으로, PACA 서쪽에 위치한 옥시타니 지역까지 포함합니다. 남프랑스는 행정 용어가 아니기 때문에 활용 범위가 넓으며, 보통 PACA 여행을 남프랑스 여행이라고 부릅니다.

남프랑스의 하늘은 맑은 날이 300일 이상으로, 고흐, 샤갈, 세잔과 같은 화가들이 이곳에 머물며 예술적 영감을 얻었습니다. 남프랑스는 프랑스 미식의 중심지이자, 영화와 미술을 아우르는 아트 투어의 무대이며, 지중해가 내다보이는 럭셔리 리조트의 고장입니다. 남프랑스 여행은 자동차 여행이 가장 적합하며, 프랑스관광청에 따르면 팬데믹 이전부터 남프랑스의 소도시를 찾는 한국인이 늘어나고 있으며, 베르동 협곡이나 라벤더 밭과 같은 명소는 렌터카 없이는 방문하기 어렵습니다. 일타강사는 남프랑스 탐구생활 첫 회에서 프랑스 운전 요령과 지역에 대한 이해를 돕는 지리 공부를 제공합니다.

니스와 마르세유는 남프랑스의 양대 관문 도시이며, 니스까지는 인천에서 파리를 거쳐 국내선 비행기를 이용하는 것이 가장 효율적입니다. 파리에서 기차를 이용할 수도 있지만, 시간이 오래 걸리므로 비행기를 이용하는 것이 좋습니다. 인천에서 파리를 거쳐 니스까지 가는 항공권이 인천에서 파리까지 가는 항공권보다 저렴하다는 점도 기억해두시면 좋습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

프랑스 남프랑스 여행 렌터카 프로방스 니스 마르세유 일타강사

United States Latest News, United States Headlines