남욱 변호사 충격 폭로, 검찰의 강압 수사와 조작된 대장동 진술 의혹

남욱 변호사가 검찰의 유도 심문과 압박으로 인해 이재명 대표 측근들에 대한 허위 진술을 했으며, 수사 기관이 특정 결론을 정해놓고 사건을 구성했다고 주장했습니다.

대장동 개발 사업의 핵심 인물인 남욱 변호사가 최근 충격적인 폭로를 이어갔다. 남 변호사는 그동안 검찰이 주장해온 수사 결과가 상당 부분 강압적인 조사와 유도 심문에 의해 만들어진 허구라고 주장했다.

특히 그는 이재명 대표의 측근으로 지목된 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장을 법정에서 처음 보았다고 밝혀 세상을 놀라게 했다. 이는 검찰이 정 전 실장과 남 변호사 사이의 긴밀한 연결 고리를 강조하며 수사를 진행해온 것과는 정반대되는 진술이다. 김용 전 민주연구원 부원장에 대해서도 선거 당시 가벼운 인사를 나눈 적이 있을 뿐, 검찰이 기소한 구체적인 뇌물 수수 정황은 사실이 아니라고 강하게 부정했다. 특히 2021년 5월 3일 김 전 부원장이 유원홀딩스를 방문해 돈을 받았다는 공소사실에 대해, 김 전 부원장이 그날 그곳에 오지 않은 것은 명백한 사실이라며 검찰 수사의 신뢰성에 의문을 제기했다.

남 변호사는 검찰 조사 과정에서 겪었던 심리적 압박과 구체적인 진술 유도 방식에 대해 상세히 털어놓았다. 그는 2022년 당시 정일권 검사를 비롯한 수사팀의 고압적인 태도와 정서적 흔들기에 결국 무너졌다고 고백했다. 수사관들이 자녀들의 사진을 언급하거나 지인들을 기소하겠다는 위협적인 분위기를 조성하자, 극심한 공포와 불안감을 느껴 검찰이 원하는 방향으로 진술을 바꾸게 되었다는 설명이다. 특히 남 변호사는 검사들이 조사 도중 이재명 같은 사람이 정치를 하면 안 된다는 말을 반복적으로 하며 특정 방향의 결론을 내리도록 유도했다고 주장했다.

더 나아가 검찰이 화이트보드에 날짜별로 사건 구도를 적어 놓고, 남 변호사에게 빈칸을 채우라고 요구하는 방식으로 기억을 조작했다는 충격적인 증언을 했다. 기억나지 않는다고 답해도 유동규 전 본부장의 자백이 있다는 식으로 압박하며 결국 들은 것 같다는 식의 불확실한 진술을 끌어냈고, 이것이 나중에는 확정적인 사실로 둔갑해 공소사실이 되었다는 것이다. 또한 남 변호사는 검찰이 자신과 김만배 씨 사이를 이간질하여 수사 동력을 얻으려 했다고 비판했다.

검찰이 과거 구속 사건을 언급하며 김만배 씨가 배신한 것이라는 식으로 설득했고, 이를 통해 두 사람의 신뢰 관계를 깨뜨려 유동규 전 본부장의 진술을 보완하려 했다는 분석이다. 특히 논란이 된 428억 원의 자금 성격에 대해서도 검찰의 주장과는 완전히 다른 이야기를 내놓았다. 검찰은 이 자금을 이른바 저수지 자금이라 부르며 이재명 대표의 선거 자금이나 노후 자금으로 규정했지만, 남 변호사는 이것이 유동규 전 본부장이 개인적으로 미국에 건물을 사기 위해 원했던 자금이었다고 밝혔다.

유 전 본부장이 미국 송금 방법을 자신에게 문의하기까지 했으나, 검찰은 이러한 개인적 욕망에 기반한 자금 흐름은 외면한 채 정치적 프레임을 씌우는 데만 집중했다는 주장이다. 아울러 유 전 본부장이 자금 출처가 불분명한 상태에서 고가의 포르쉐 차량을 구매했음에도 검찰이 이에 대한 철저한 조사를 하지 않았다는 점을 지적하며 수사의 형평성과 공정성에 문제를 제기했다. 최근 불거진 유동규 전 본부장과의 통화 녹취록에 대해서도 남 변호사는 해명했다. 당시 그는 검찰 수사에 최대한 협조하고 있던 시기였으며, 검사들이 유 전 본부장과 소통하라고 권유하여 대화를 나누게 된 것이라고 설명했다.

녹취된 내용은 당시 검찰이 설정한 수사 방향에 맞추어 장단을 맞춰준 결과일 뿐, 진실한 내면의 진술이 아니라는 점을 강조했다. 남 변호사는 지난 5년 동안 재판과 수사가 계속되면서 자신의 삶이 완전히 멈춰버렸다고 호소했다. 변호사로서의 활동은 물론 경제적인 어려움까지 겪으며 극심한 고통 속에 살고 있으며, 무조건 재판에서 무죄를 받으면 된다는 주변의 말은 현실을 모르는 무책임한 조언이라고 덧붙였다. 그는 다가오는 항소심 공판에서도 자신의 진실을 명확히 밝히겠다는 의지를 보이며, 수사 기관의 권력에 의해 왜곡된 진실이 바로잡히기를 희망했다





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