남양주시장 민주당 후보 결선 앞두고 전·현직 의원 간 공개 충돌…선거판 격화

더불어민주당 남양주시 시장 후보 결선을 앞두고 최민희 의원과 최재성 전 의원이 SNS에서 공개 충돌하며 선거판이 격화되고 있다. 후보 간 경쟁을 넘어 지역 정치권의 갈등이 표면화되고 있으며, 위장전입 의혹 등 공방도 이어지고 있다.

경기도 남양주시 시장 선거를 앞두고 더불어민주당 후보 결선이 임박하면서 지역 정치권의 긴장감이 고조되고 있다. 단순한 후보 간 경쟁을 넘어, 남양주갑 지역을 대표하는 전·현직 국회의원인 최민희 의원과 최재성 전 의원이 소셜 미디어를 통해 공개적으로 충돌하면서 선거전이 더욱 뜨겁게 달아오르고 있다.

현재 더불어민주당은 김한정 후보와 최현덕 후보 간의 최종 결선을 준비 중이며, 국민의힘은 주광덕 현 시장을 본선 후보로 일찌감치 확정했다. 민주당 경선 결과에 따라 본선 구도가 최종적으로 결정될 것으로 예상되는 가운데, 결선을 하루 앞두고 지역 정치의 핵심 인물들이었던 전·현직 의원들의 정면 충돌은 선거에 새로운 변수로 작용할 전망이다. 최재성 전 의원은 22일 자신의 소셜 미디어 계정에 김한정 후보에 대한 강도 높은 비판을 담은 글을 게시했다. 그는 김한정 후보가 경선 과정에서 '컷오프'되어야 했다고 주장하며, 최민희 의원의 적극적인 지원이 없었다면 진작에 후보 자격이 박탈되었을 것이라고 비판했다.

또한, 과거 선거법 위반 전력, 국회의원 평가 하위 10%라는 부정적인 기록, 그리고 당에 제보된 여러 의혹들을 언급하며 김한정 후보가 선출직 공직자로서의 기본적인 자질을 상실했다고 주장했다. 특히, 국회의원 시절 보좌관과 당원들에게 상처를 주어 이들이 떠나게 만들었다는 구체적인 사례를 제시하며 김한정 후보의 인격적인 문제점을 지적했다. 이러한 최재성 전 의원의 공격적인 발언은 김한정 후보의 자격 논란을 부각시키려는 의도로 해석되고 있다. 이에 맞서 최민희 의원은 소셜 미디어를 통해 자신의 입장을 밝혔다.

그녀는 '국힘 후보를 이길 경쟁력 있는 후보를 응원합니다!

'라는 제목의 글을 통해 인위적인 후보 컷오프에 반대하며, 1인 1표 제와 음성적인 경선 개입 및 인위적인 컷오프에 대한 자신의 확고한 소신을 강조했다. 또한, 거짓 정보와 이간질, 기득권 세력의 압력과 협박에도 굴하지 않겠다는 강경한 의지를 표명하며, 남양주 정치의 혼탁한 상황을 정상화시키겠다는 의지를 다졌다. 최민희 의원은 음모와 좌표 찍기, 그리고 경계를 넘나드는 기득권 세력들로 인해 혼란스러워진 남양주 정치의 현실을 지적하며, 이러한 상황을 개선하기 위해 노력하겠다고 밝혔다. 지역 정가에서는 두 사람의 설전을 단순한 경선 과정에서의 개입으로만 보기 어렵다는 분석이 나오고 있다.

최민희 의원은 22대 총선에서 남양주갑에 당선되었으며, 최재성 전 의원은 같은 지역구에서 17대, 18대, 19대 국회의원을 역임했다. 지역 기반과 정치적 상징성이 겹치는 만큼, 이번 충돌은 차기 총선까지 염두에 둔 세력 경쟁의 일환이라는 해석도 제기되고 있다. 한편, 후보들 간의 공방도 격렬하게 이어지고 있다. 김한정 후보 측은 최현덕 후보를 상대로 위장전입 의혹을 제기하며 경찰에 고발했다.

김한정 후보 측은 최현덕 후보가 실제 거주하지 않는 6평 규모의 원룸에 주소를 두었다는 점을 지적하며 위장전입 의혹을 제기했다. 이에 대해 최현덕 후보 측은 이러한 주장이 전혀 사실이 아니라고 반박하며, 자신의 주민등록등본을 증거로 제시했다. 최현덕 후보는 경제적인 어려움으로 인해 남양주에서 7~8년째 오피스텔에 혼자 거주하고 있으며, 그의 아내는 25년째 파주에 직장을 두고 고양에서 지내고 있고, 두 딸은 이미 결혼하여 분가했다고 밝혔다. 남양주시 시장 더불어민주당 후보 결선 투표는 23일부터 24일까지 진행될 예정이다.

이번 결선 투표 결과에 따라 남양주시의 향후 발전 방향이 결정될 것으로 예상되며, 지역 주민들의 높은 관심이 집중되고 있다





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남양주시장 더불어민주당 최민희 최재성 김한정 최현덕 결선 선거 위장전입

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