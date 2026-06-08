남아프리카공화국 대통령, 불법 이민 대응 대책 발표

남아프리카공화국 대통령이 불법 이민자 반대 시위에 대응하는 대책을 발표했다. 시릴 라마포사 대통령은 이민법 집행 책임은 국가에 있으며 국가만이 수행할 수 있다고 강조했다. 최근 불법 이민 반대 시위대가 아프리카 다른 나라에서 온 외국인 등을 상대로 실력 행사에 나서는 데에는 반대 입장을 분명히 했다.

남아프리카공화국 대통령 이 불법 이민 자 반대 시위에 대응하는 대책을 발표했다. 시릴 라마포사 대통령 은 이민법 집행 책임은 국가에 있으며 국가만이 수행할 수 있다고 강조했다. 최근 불법 이민 반대 시위대가 아프리카 다른 나라에서 온 외국인 등을 상대로 실력 행사에 나서는 데에는 반대 입장을 분명히 했다. 8일 남아공 대통령 실에 따르면, 라마포사 대통령 은 전날 성명에서 불법 체류 외국인 색출과 추방을 강화하고 이들을 고용하는 기업도 집중 단속하며 처벌을 강화하는 등 불법 이민 대응 대책 을 발표했다.

또 국경 보안과 입국단계 난민 신청 심사를 강화하기로 했으며, 기존 신분증을 폐지하고 디지털 신분증을 도입하기로 했다. 생체정보 기반 지능형 인구 등록 제도도 구축하겠다고 했다. 합법적 외국 노동자를 위해서는 고용 쿼터제 도입을 추진하기로 했으며, 외국인 이주의 근본 원인인 빈곤·분쟁·경제침체 해결을 위해 남아프리카개발공동체(SADC)와 아프리카연합(AU) 차원의 협력을 확대하겠다고 했다. 라마포사 대통령





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