남아공 프리토리아, 제10회 KFFF 축제에서 한류 열기

남아프리카공화국 프리토리아 오픈윈도 예술학교에서 열린 제10회 한국영화음식축제 및 한국스토리페스티벌에서 한복 패션쇼와 K팝 공연 등 다채로운 한류 문화가 선보이며 현지 인기를 끌었다.

지난달 31일 남아프리카공화국 프리토리아 인근 오픈윈도 예술학교 에서 제10회 한국영화음식축제 및 한국스토리페스티벌 이 성황리에 개최되었습니다. 이번 행사는 한국 문화의 다양성을 세계에 알리는 중요한 플랫폼으로 자리 잡았으며, 현지 학생들과 한류 팬들이 대거 참석하여 뜨거운 반응을 보였습니다.

한국 문화와 전통이 결합된 행사 운영

주남아공 한국문화원은 주남아공 한인회, 농림축산식품부, 코트라 및 관련 기업들과 협력하여 이번 축제를 준비했습니다. 이들은 한국 영화, K푸드, K뷰티, K공연, 전통주 및 한국소비재를 한자리에서 경험할 수 있도록 다양한 부스를 마련하여 방문객들에게 다각적인 한국의 매력을 전달했습니다.

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한복 패션쇼와 K팝 안무 등 다채로운 공연

행사의 하이라이트 중 하나는 현지 학생들이 모델로 참여하여 선보인 한복 패션쇼였습니다. 이때 남아공의 전통 문양이 접목된 독창적인 한복 디자인이 소개되며 문화적 교류의 장을 만들었습니다. 또한 보이그룹 에이티즈의 '배드' 안무를 현지 참가자들이 직접 선보여 축제 현장의 흥을 더했습니다.

주남아공 한국문화원의 부채춤과 전통 문화 체험

주남아공 한국문화원에서 부채춤을 배운 학생들이 무대에 올라 전통 춤을 공연하여 깊은 감동을 선사했습니다. 또한 참가자들은 한국 음식과 주류 사진이 활용된 소품을 들고 기념 촬영을 했으며, 동자 인형 마스코트와도 함께하는 등 문화적 체험에 적극적으로 참여했습니다.

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K푸드와 전통주의 현지 인기와 판매 부스 운영

음식 부스에서는 붕어빵, 김밥, 파전, 호떡, 전통 음료 등 한국인이 좋아하는 대중적인 음식들이 판매되었습니다. 특히 전통주 시음 부스와 한국 김 제품 홍보관도 마련되어 많은 이들이 한국의 식문화를 간접 체험하며 구매에 나섰습니다. 참가자들은 즉석조리기를 이용해 끓인 라면을 먹는 모습도 보이며 한국인의 일상적인 식문화를 생생하게 경험했습니다.

한류 팬들을 위한 K팝 앨범과 굿즈 판매

K팝 앨범과 굿즈가 판매되는 부스에는 한국 연예인을 좋아하는 팬들이 모여 구매를 기다리며 열기를 이었습니다. 이 외에도 참가자들은 수제비 조리 시연을 관람하며 한국의 가정식 요리에 대한 관심을 나타냈습니다. 현지 참가자들은 각 부스를 돌아보며 한국 문화에 대한 친밀감을 높이는 시간을 가졌습니다.